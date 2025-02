Test des Huawei FreeBuds Pro 4 : la maturité acoustique

Graves plus profonds et généreux, aigus hyper précis

Huawei renouvelle ses écouteurs haut de gamme et en améliore les qualités. Le quatrième millésime des FreeBuds Pro frôle la perfection, en élevant encore des performances acoustiques déjà très bonnes et en améliorant son système de réduction de bruit active. Plus de punch, plus de résolution et un surcroît de douceur bienvenue. Et ce ne sont pas leurs seules qualités.

Les Ă©couteurs Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

Avec les FreeBuds Pro 4, Huawei s’invite dans le top 5 des meilleurs Ă©couteurs intra-auriculaires disponibles sur le marchĂ©. La marque chinoise, qui signe ici la quatrième gĂ©nĂ©ration de ses intras haut de gamme, aurait pu se reposer sur les lauriers des FreeBuds Pro 3, dĂ©jĂ remarquables. Il n’en est rien. Cette nouvelle itĂ©ration hĂ©rite d’amĂ©liorations notables, notamment sur l’autonomie et les performances sonores.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Fidèle Ă sa philosophie, le fabricant reconduit sa solution acoustique Ă deux voies, soit l’usage de deux transducteurs dans chaque Ă©couteur. L’un, classique, est chargĂ© des sons graves — dĂ©sormais renforcĂ©s — tandis que le second, un transducteur Ă armature Ă©quilibrĂ©e perfectionnĂ©, restitue les sons moyens et aigus avec une douceur et une prĂ©cision accrues. Une signature sonore plus mature, qui s’accompagne d’un ensemble de fonctionnalitĂ©s aussi complet que performant. On vous dit tout.

Huawei FreeBuds Pro 4 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Huawei.

Huawei FreeBuds Pro 4 Une conception soignée et fonctionnelle

Peu d’évolutions en comparaison des précédents FreeBuds Pro, les FreeBuds Pro 4 restent des écouteurs intra-auriculaires plutôt classiques dans leur livrée, leur seule fantaisie étant l’emploi de finitions légèrement brillantes et texturées au niveau de leur tige plate. Ces écouteurs sont compacts et légers, en toutes circonstances, confortables et même à long terme.

Les Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

Leur coque est dessinée pour épouser le creux de l’oreille et s’appuyer doucement sur le pavillon. L’embout entre alors dans le conduit auditif sans exercer de pression pénible. Comme toujours, un jeu d’embouts de différentes tailles est fourni pour s’adapter au mieux aux oreilles de l’utilisateur.

Le système de contrĂ´le combine une zone tactile et une section Ă pincer, rappelant les Apple AirPods 2 ou les Nothing Ears. Si la zone tactile dĂ©diĂ©e au volume impressionne par sa sensibilitĂ© parfaitement calibrĂ©e, la portion Ă pincer — vraisemblablement issue du mĂŞme fournisseur que Nothing — demande un peu plus d’insistance. Un court temps d’adaptation suffit nĂ©anmoins pour maĂ®triser l’ensemble des commandes (lecture, ANC, appels) avec aisance.

Le boîtier de rangement des Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

Le boĂ®tier de charge sĂ©duit par sa compacitĂ© et sa finition nacrĂ©e Ă©lĂ©gante. Son ouverture par le haut rĂ©vèle un design pratique, complĂ©tĂ© par un bouton d’appairage sur le flanc gauche et un port USB-C en base. Compatible avec la charge sans fil Ă induction, il participe Ă l’impression gĂ©nĂ©rale d’une qualitĂ© de fabrication irrĂ©prochable.

Des technologies au service de l’ergonomie

Au-delĂ des commandes tactiles et par pincement dĂ©jĂ Ă©voquĂ©es, les FreeBuds Pro 4 intègrent un ensemble sophistiquĂ© de capteurs qui enrichissent l’expĂ©rience utilisateur. Le capteur infrarouge gère la mise en pause automatique lors du retrait des Ă©couteurs, tandis que le duo gyroscope-accĂ©lĂ©romètre optimise l’ANC selon vos mouvements et permet les commandes gestuelles. Le capteur acoustique de l’os, quant Ă lui, amĂ©liore la qualitĂ© des appels en captant les vibrations de la mâchoire, contribuant ainsi Ă la clartĂ© exceptionnelle des communications.

Huawei FreeBuds Pro 4 Ergonomie et fonctionnalités au quotidien

Les FreeBuds Pro 4 se distinguent par leur polyvalence et leur facilitĂ© d’utilisation. Leur système de contrĂ´le combine pincements et zones tactiles, offrant une large palette de commandes personnalisables dans l’app Huawei AI Life.

Type de commande Action Fonction Pincements Simple Lecture/Pause, RĂ©pondre/Terminer un appel

Double Piste suivante, Refuser un appel

Triple Piste précédente

Maintien Contrôle du bruit ou Assistant vocal* Zone tactile Double tap Lecture/Pause, Piste suivante/précédente, Assistant vocal*

Glissement Ajustement du volume ContrĂ´le gestuel Hochement/secouement de tĂŞte RĂ©pondre/Refuser un appel**

* Configurable différemment pour chaque écouteur

** NĂ©cessite une activation dans l’application

L’application Huawei AI Life, simple et efficace

L’application compagnon Huawei AI Life impressionne par son ergonomie soignĂ©e et son interface intuitive. La navigation s’effectue naturellement, sans avoir Ă explorer des sous-menus complexes pour accĂ©der aux rĂ©glages essentiels. L’Ă©galiseur intĂ©grĂ© se rĂ©vèle particulièrement abouti, proposant non seulement des profils prĂ©Ă©tablis, mais aussi un contrĂ´le prĂ©cis sur dix bandes de frĂ©quences pour crĂ©er des signatures sonores personnalisĂ©es.

La personnalisation des commandes tactiles s’effectue aisĂ©ment, avec la possibilitĂ© de dĂ©sactiver individuellement chaque contrĂ´le si l’utilisateur prĂ©fère piloter directement depuis son smartphone.

Screenshot Screenshot Screenshot

Une fonction de localisation des écouteurs complète intelligemment cet ensemble cohérent, permettant de les retrouver rapidement en cas d’égarement.

Une fonction utile manque toutefois à l’appel, celle de détection des conversations, qui permettrait de mettre automatiquement la lecture en pause et d’activer le mode transparence pour tenir une conversation.

Connectivité Bluetooth

Les FreeBuds Pro 4 marquent une Ă©volution significative dans la gamme Huawei avec l’introduction du codec HWA (Hi-Res Wireless Audio). Cette technologie exclusive aux smartphones Huawei rĂ©cents permet une transmission Ă 2,3 Mbps en 24 bits sans perte. Les Ă©couteurs prennent Ă©galement en charge le codec LDAC, offrant une alternative haute qualitĂ© pour les autres appareils Android. Pour les utilisateurs iOS, le codec AAC assure une excellente qualitĂ© d’Ă©coute, souvent mĂŞme supĂ©rieure grâce Ă l’optimisation du traitement du signal.

Screenshot Screenshot Screenshot

La connexion Bluetooth se montre stable jusqu’Ă 10 mètres, y compris Ă travers les cloisons lĂ©gères. Si un mode faible latence est disponible, un lĂ©ger dĂ©calage persiste dans les jeux vidĂ©o. La synchronisation reste en revanche parfaite pour la lecture vidĂ©o.

Huawei FreeBuds Pro 4 Isolation active : une bulle de calme

Les FreeBuds Pro 4 franchissent un nouveau cap en matière d’isolation active et rivalisent dĂ©sormais avec les meilleures rĂ©fĂ©rences du marchĂ©. L’attĂ©nuation des bruits graves, caractĂ©ristiques des transports en commun ou du roulement des vĂ©hicules, atteint un niveau remarquable qui transforme chaque trajet en une bulle de confort. Plus impressionnant encore, le traitement des frĂ©quences mĂ©diums et aiguĂ«s marque une nette progression, mĂŞme si les Apple AirPods Pro 2 font encore mieux de ce point de vue. Il devient ainsi possible d’apprĂ©cier sa musique mĂŞme Ă faible volume dans des environnements animĂ©s, que ce soit dans une rue passante, une gare bondĂ©e ou une cuisine en pleine effervescence.

Les Huawei FreeBuds Pro 4 sont petits, légers et confortables // Source : Tristan Jacquel

L’application AI Life propose plusieurs modes d’isolation active, calibrĂ©s selon l’intensitĂ© des bruits ambiants. Si le mode adaptatif ajuste automatiquement la puissance de l’ANC, il peut occasionnellement gĂ©nĂ©rer des effets de pompage dans les basses frĂ©quences, particulièrement perceptibles en voiture. Le mode Ultra s’impose finalement comme le choix le plus pertinent. Il garantit systĂ©matiquement le meilleur compromis entre performance et confort d’Ă©coute, malgrĂ© une consommation Ă©nergĂ©tique plus importante.

Le mode transparence, rebaptisĂ© « perception » par Huawei, remplit efficacement sa mission avec une restitution claire de l’environnement sonore, mĂŞme pendant l’Ă©coute musicale. S’il n’Ă©gale pas encore le naturel exceptionnel des AirPods Pro 2 d’Apple, rĂ©fĂ©rences incontestĂ©es dans ce domaine, il assure une perception claire et fidèle de son environnement.

Huawei FreeBuds Pro 4 Une signature sonore raffinée

Huawei ne lĂ©sine pas sur les arguments marketing pour ses FreeBuds Pro 4. On nous promet une rĂ©ponse en frĂ©quence de 14 Hz Ă 48 kHz, un Triple Adaptive EQ et des codecs HD miraculeux. Soyons rĂ©alistes : l’oreille humaine ne perçoit pas les frĂ©quences au-delĂ de 16 kHz, et les fichiers audio standards ne descendent pas sous les 20 Hz. Le Triple Adaptive EQ ? Une Ă©galisation intelligente qui s’adapte au volume d’Ă©coute et Ă la qualitĂ© du port des Ă©couteurs, rien de plus.

Les Ă©couteurs Huawei FreeBuds Pro 4 dans leur Ă©tui // Source : Tristan Jacquel

La vĂ©ritable excellence des FreeBuds Pro 4 se cache dans leur architecture acoustique. Chaque Ă©couteur combine deux transducteurs complĂ©mentaires : un haut-parleur dynamique de 11 mm et un transducteur Ă armature Ă©quilibrĂ©e. Le premier s’occupe des basses et du bas-mĂ©dium avec une autoritĂ© renforcĂ©e par rapport Ă la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente – l’assise dans l’infra-grave gagne notamment en soliditĂ©. Le second, une merveille de miniaturisation, prend en charge le mĂ©dium et l’aigu. Sa membrane ultra-lĂ©gère, animĂ©e par un système d’aimants compact, offre une rĂ©activitĂ© remarquable qui se traduit par une dĂ©finition encore plus fine et une douceur accrue dans les aigus.

Cette configuration, qu’on retrouve aussi sur les excellents JBL Tour Pro 3, rappelle l’architecture d’une enceinte hi-fi avec son duo woofer-tweeter. Elle permet une reproduction plus naturelle de l’ensemble du spectre sonore. Une guitare acoustique, par exemple, voit sa note fondamentale reproduite par le transducteur principal, pendant que ses harmoniques – qui donnent au son son caractère et sa richesse – sont restituĂ©es avec une prĂ©cision exemplaire par le transducteur Ă armature Ă©quilibrĂ©e. Les FreeBuds Pro 4 franchissent ainsi un nouveau cap en termes de qualitĂ© sonore, avec une signature encore plus aboutie que celle des Pro 3.

Courbe de réponse des Huawei FreeBuds Pro 4

La comparaison des courbes de rĂ©ponse entre les FreeBuds Pro 3 et Pro 4 rĂ©vèle une Ă©volution intĂ©ressante de la signature sonore. LĂ oĂą les Pro 3 adoptaient une approche plutĂ´t linĂ©aire dans les mĂ©diums, les Pro 4 osent davantage de personnalitĂ©. Le gain d’environ 6 dB dans l’infra-grave est particulièrement notable et s’apprĂ©cie Ă l’Ă©coute sur les titres qui exploitent ces frĂ©quences extrĂŞmes.

La courbe de réponse en fréquences des Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

Dans les graves, l’articulation est sensiblement meilleure que sur la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente. La jonction entre graves et bas-mĂ©diums est mieux gĂ©rĂ©e, offrant une reproduction plus naturelle des instruments graves. Les Pro 3, avec leur courbe plus plate dans cette zone, manquaient un peu de ce raffinement.

Le mĂ©dium constitue la diffĂ©rence la plus marquante. Les Pro 4 affichent une remontĂ©e caractĂ©ristique vers 1-2 kHz, lĂ oĂą les Pro 3 restaient plus neutres. Cette mise en avant, qui aurait pu ĂŞtre problĂ©matique sur des Ă©couteurs moins raffinĂ©s, se traduit ici par un surcroĂ®t de prĂ©sence et de dĂ©finition, sans jamais basculer dans la duretĂ© grâce Ă l’excellence des transducteurs.

Chaque écouteur pèse un peu moins de 6 grammes // Source : Tristan Jacquel

Dans l’aigu, les Pro 4 dessinent une courbe plus sophistiquĂ©e, avec plusieurs micro-variations qui contribuent Ă une restitution plus naturelle des harmoniques. Les Pro 3 adoptaient une approche plus simple, avec une remontĂ©e progressive plus linĂ©aire.

Cette Ă©volution tĂ©moigne d’un vrai travail d’affinage de la signature sonore. Les Pro 4 osent s’Ă©loigner de la neutralitĂ© apparente de leur prĂ©dĂ©cesseur pour proposer un son plus travaillĂ©, plus mature, qui met en valeur leurs qualitĂ©s techniques supĂ©rieures.

Impressions d’Ă©coutes

Direction Radiohead et « You and Whose Army » pour mettre Ă l’Ă©preuve les Huawei FreeBuds Pro 4. Dès la première partie, ces Ă©couteurs brillent dans leur restitution de la voix de Thom Yorke qui, malgrĂ© son traitement lo-fi intentionnel, se dĂ©ploie remarquablement dans l’espace. Cette texture volontairement rĂ©tro est parfaitement rendue, sans sacrifier la spatialisation. Puis vient cette transition saisissante oĂą la voix, libĂ©rĂ©e de son aspect lo-fi, s’ancre solidement au centre. L’espace sonore s’Ă©largit alors considĂ©rablement : les chĹ“urs prennent leurs quartiers Ă gauche, pendant qu’une guitare ciselĂ©e se dĂ©veloppe Ă droite – chaque note est d’une clartĂ© cristalline. Le morceau se construit ensuite par touches successives.

Les Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

Une basse profonde et articulĂ©e pose les fondations, suivie de percussions parfaitement dĂ©finies. Le piano fait une entrĂ©e remarquĂ©e, enveloppĂ© d’une gĂ©nĂ©reuse rĂ©verb qui creuse la profondeur de la scène. Chaque instrument respire, bĂ©nĂ©ficiant d’un espace bien Ă lui. Les FreeBuds Pro 4 naviguent dans cette complexitĂ© avec une aisance impressionnante. MĂŞme au plus fort du morceau, la lisibilitĂ© reste totale – une belle dĂ©monstration de leur maĂ®trise des contrastes dynamiques, de la spatialisation et des timbres.

Dans un autre registre, mais toujours dans l’exploration des basses et des espaces sonores, « Pookie’s Requiem » de Sailorr & Summer Walker offre une expĂ©rience particulièrement immersive… Les basses sont impressionnantes de profondeur et d’impact, crĂ©ant une assise massive qui ancre le morceau. Les voix de Sailorr et Summer Walker Ă©mergent de cette base avec autoritĂ©, portĂ©es par une rĂ©verb gĂ©nĂ©reuse et dĂ©taillĂ©e qui crĂ©e un espace sonore fascinant.

L’ambiance est rĂ©solument immersive, avec des nappes atmosphĂ©riques qui envahissent l’espace stĂ©rĂ©o. Les Ă©couteurs restituent parfaitement ces textures complexes, laissant chaque Ă©lĂ©ment se dĂ©velopper pleinement. Les effets sonores circulent avec fluiditĂ©, crĂ©ant une expĂ©rience presque cinĂ©matique.

Les FreeBuds Pro 4 donnent une sacrĂ©e Ă©nergie Ă APT de RosĂ© et Bruno Mars, restituant avec punch les synthĂ©s et la rythmique entraĂ®nante. Le groove est particulièrement communicatif, portĂ© par une reproduction dynamique qui donne envie de bouger. Les voix de RosĂ© et Bruno Mars sont projetĂ©es avec prĂ©sence dans un espace sonore immersif, oĂą les rĂ©verbs et delays participent Ă l’aspect dansant du morceau. Une restitution qui met vraiment en valeur le cĂ´tĂ© festif de cette production.

La tige des Huawei FreeBuds Pro 4 est striée // Source : Tristan Jacquel

Pour ne rien gâcher, on peut écouter fort sans dureté préjudiciable et c’est un réel progrès en comparaison des FreeBuds Pro 3.

Grave : belle présence, profondeur idéale, beaucoup de punch et un régime transitoire qui va bien

Médium : énormément de détails et malgré une forte présence, la douceur domine sans cesse

Aigu : ultra-précis et transparent

Comportement dynamique et scène sonore

Les FreeBuds Pro 4 impressionnent d’abord par leur dynamique percutante. Les impacts sont francs, les attaques prĂ©cises, avec un excellent rendu des transitoires qui donne du relief Ă chaque Ă©lĂ©ment rythmique. Belle surprise Ă volume Ă©levĂ© : le son garde toute sa dĂ©finition, sans cette tendance Ă l’Ă©crasement si frĂ©quente sur les true wireless.

La scène sonore se dĂ©ploie remarquablement. Le son s’Ă©tend bien au-delĂ des oreilles, avec une image stĂ©rĂ©o stable et des instruments parfaitement positionnĂ©s. La profondeur dans l’axe frontal est particulièrement convaincante : plusieurs plans sonores se distinguent clairement, les voix respirent naturellement. Les rĂ©verbs apportent une belle aĂ©ration sans jamais masquer les dĂ©tails.

Une performance remarquable qui place ces Ă©couteurs parmi les rĂ©fĂ©rences de leur catĂ©gorie. Leur capacitĂ© Ă allier impact dynamique et prĂ©cision analytique en fait des compagnons particulièrement polyvalents, aussi Ă l’aise avec les productions Ă©lectroniques qu’avec les enregistrements acoustiques.

Huawei FreeBuds Pro 4 Des appels de haute qualité

La qualitĂ© des communications tĂ©lĂ©phoniques a toujours Ă©tĂ© un point fort des FreeBuds Pro, et cette quatrième gĂ©nĂ©ration perpĂ©tue brillamment cette tradition. La technologie Pure Voice 2.0 dĂ©montre une efficacitĂ© remarquable dans le traitement et l’isolation de la voix. Nos tests en conditions rĂ©elles confirment ces excellentes dispositions : mĂŞme dans un open space animĂ© ou sur une terrasse de cafĂ©, la transmission vocale reste limpide et naturelle.

Les Huawei FreeBuds Pro 4 sont excellents pour les appels téléphoniques // Source : Tristan Jacquel

Le système de rĂ©duction des bruits parasites fait preuve d’une redoutable efficacitĂ©. Les bruits de fond, qu’il s’agisse du brouhaha urbain ou des conversations environnantes, sont pratiquement effacĂ©s de la communication. Cette performance profite autant Ă l’utilisateur, qui bĂ©nĂ©ficie d’une excellente intelligibilitĂ© grâce Ă l’ANC, qu’Ă son interlocuteur qui reçoit une voix claire et distincte.

Dans un marchĂ© oĂą la qualitĂ© des appels semble parfois relĂ©guĂ©e au second plan, les FreeBuds Pro 4 s’imposent comme une valeur sĂ»re pour les utilisateurs Ă la recherche d’Ă©couteurs polyvalents. Ils constituent un choix particulièrement pertinent pour ceux qui passent de nombreux appels en situation de mobilitĂ©.

Huawei FreeBuds Pro 4 Une autonomie moyenne mais suffisante

Les FreeBuds Pro 4 affichent une autonomie qui, sans ĂŞtre exceptionnelle, s’avère parfaitement adaptĂ©e Ă un usage quotidien. En mode haute qualitĂ© (codec L2HC/LDAC), les Ă©couteurs promettent 6h30 d’Ă©coute sans ANC, ramenĂ©es Ă 4h30 avec la rĂ©duction de bruit active. Avec le codec AAC, qui favorise la stabilitĂ© de connexion, ces valeurs grimpent respectivement Ă 7h et 5h. Nos mesures confirment ces donnĂ©es : nous avons atteint près de 5h d’autonomie avec l’ANC activĂ©e Ă 30-40% du volume, et 4h30 Ă 50%. Sans rĂ©duction de bruit, l’autonomie grimpe aisĂ©ment Ă 7h d’Ă©coute. L’Ă©tui de charge prolonge l’expĂ©rience jusqu’Ă 30 heures environ d’utilisation totale sans ANC.

L’Ă©tui de rangement des Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Tristan Jacquel

La recharge se rĂ©vèle particulièrement efficace : 40 minutes suffisent pour les Ă©couteurs, tandis que l’Ă©tui retrouve sa pleine capacitĂ© en une heure en USB, ou 2h30 en charge sans fil. Cette rapiditĂ© compense avec efficacitĂ© une autonomie moyenne et assure une utilisation sereine pour une journĂ©e chargĂ©e ou un long voyage.

Cette autonomie modĂ©rĂ©e trouve son explication dans les choix ambitieux de Huawei : une rĂ©duction de bruit particulièrement performante et l’intĂ©gration de doubles transducteurs avec deux amplificateurs par Ă©couteur. Un compromis assumĂ© oĂą la qualitĂ© sonore et les fonctionnalitĂ©s avancĂ©es prennent le pas sur l’endurance.

Huawei FreeBuds Pro 4 Prix et disponibilité

Les écouteurs FreeBuds Pro 4 sont disponibles en noir, blanc ou vert au prix de 199 euros. Un prix finalement pas si élevé, au regard des performances et des prix pratiqués par la concurrence, JBL Tour Pro 3 en tête, proposés à 249 euros.