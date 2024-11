Nouveaux écouteurs Huawei FreeBuds Pro 4, vers encore plus de qualité audio

Lors de la présentation officielle pour les nouveaux smartphones Huawei Mate 70, la marque en a profité pour annoncer la commercialisation des nouveaux écouteurs FreeBuds Pro 4. Reprenant le design de leurs prédécesseurs, ils promettent une qualité audio impressionnante, une réduction de bruit particulièrement performante et une parfaite intégration dans l’écosystème Huawei.

Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Huawei

Comme attendu, Huawei a officiellement dévoilé les nouveaux smartphones Mate 70 ainsi qu’une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires, les FreeBuds Pro 4. Ils viennent remplacer les FreeBuds Pro 3 et ne sont, pour le moment, que disponibles en Chine. Ils devraient toutefois assez rapidement se frayer un chemin jusqu’en France.

Décliné en noir, blanc ou vert « épicéa », ils reprennent les grandes lignes du design de leurs prédécesseurs.

Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Huawei

Ainsi, ils proposent une partie « bouton » avec un embout qui entre dans le conduit auditif et permet d’offrir une isolation passive. La tige est en partie plate permettant de contrôler la lecture de la musique (par tapotement), le volume (par glissement) et d’autres fonctionnalités, comme le fait de répondre à un appel ou de raccrocher, par exemple, par pincement. C’est aussi avec un appui long sur cette tige que l’on peut activer ou non la fonction de réduction de bruit. Chaque écouteur fait 5,8 grammes, comme les précédents.

Les écouteurs sont dotés de plusieurs capteurs, dont un détecte l’insertion dans les oreilles pour arrêter ou reprendre la lecture de la musique. Il y a un également un gyroscope qui permet de réaliser des gestes de la tête pour contrôler certaines fonctions, notamment le fait de décrocher lorsqu’un appel arrive sur le smartphone auquel les écouteurs sont associés, comme pour les Samsung Galaxy Buds Pro 3, par exemple. Ainsi, on peut garder les mains totalement libres de faire autre chose.

Pour la partie réduction de bruit, Huawei annonce une amélioration de l’algorithme par rapport au modèle précédent. Ces modèles proposent également la fonction d’appel silencieux bidirectionnel qui semble extrêmement efficace au regard de la démonstration vidéo. Elle montre une personne se trouvant dans la fausse d’un concert qui communique sans problème avec d’autres individus ayant l’impression que leur interlocuteur est situé dans un bureau au calme. Huawei indique que les écouteurs prennent en charge un bruit jusqu’à 100 dB et une vitesse du vent de 10m/s.

Source : Huawei

En outre, on peut également compter sur une fonction Transparence qui permet d’écouter la musique tout en restant alerte de l’environnement.

Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Huawei

Une autonomie de 6,5 heures avec l’ANC désactivé

Les Huawei FreeBuds Pro 4 sont équipés d’une batterie d’une capacité de 55 mAh qui permet, selon la marque, de profiter de 6,5 heures d’autonomie avec une seule charge, en mode « haute qualité » et lorsque la fonction de réduction de bruit est désactivée. Le boîtier qui sert aussi de support de rangement permet d’obtenir un temps d’utilisation total de 30 heures. Il se recharge via un port USB-C ou sans fil. Si la fonction de réduction de bruit est activée, Huawei promet jusqu’à 4,5 heures d’utilisation avec une seule charge et jusqu’à 22 heures avec le boîtier.

Les nouveaux écouteurs Huawei sont compatibles Bluetooth 5.2. Ils prennent en charge les codecs SBC, AAC mais également le L2HC (propriétaire Huawei utilisable uniquement avec certains smartphones ou tablettes de la marque exécutant le système HarmonyOS 4.0 ou supérieur) ainsi que les formats LDAC. Les codecs LHDC et apt-X ne sont pas supportés. On peut compter sur une connexion multipoint.

Huawei FreeBuds Pro 4 // Source : Huawei

Ils embarquent deux transducteurs, dont une unité dynamique à 4 aimants de 11 mm et un tweeter à microplaques. Cette configuration, avec le processeur de traitement audio intégré, fait dire à Huawei que les écouteurs proposent un son de très haute qualité, immersif et aussi cristallin que puissant. En outre, la marque indique avoir travaillé en collaboration avec un ensemble musical d’un conservatoire de musique pour créer une expérience d’écoute comparable à celle d’un emplacement privilégié dans une salle de concert.

Pour une activité sportive, les écouteurs sont certifiés IP54 pouvant donc résister à des éclaboussures et à la sueur. Ils sont livrés avec 3 embouts pour s’adapter à un public aussi large que possible. Enfin, notez que les écouteurs peuvent être localisés avec une très grande précision supportant notamment des fonctions de positionnement de niveaux tandis qu’ils peuvent sonner pour être plus facilement retrouvés.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Huawei n’a pas encore communiqué sur le prix en France ni sa date de disponibilité.