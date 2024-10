Test des Google Pixel Buds Pro 2 : un son amélioré et une touche d’intelligence artificielle

Les Google Pixel Buds Pro 2 et leur Ă©tui de charge // Source : Tristan Jacquel

Les Pixel Buds Pro 2 sont Ă Google ce que les AirPods Pro 2 sont Ă Apple, des Ă©couteurs haut de gamme, conçus pour offrir la meilleure qualitĂ© sonore possible, tout en s’intĂ©grant profondĂ©ment dans l’éco-systĂšme de la marque. Comme les AirPods, les Pixel Buds Pro 2 offrent des fonctionnalitĂ©s exclusives combinĂ©s Ă un smartphone Android et encore plus avec un Pixel ou un Pixel Pro, qui permettent ces derniers de dialoguer directement avec l’IA Gemini. On fait le point sur leurs diffĂ©rentes fonctionnalitĂ©s, la nouvelle puce Tensor A1 et leurs performances acoustiques.

Google Pixel Buds Pro 2 Design

Google n’a guĂšre fait Ă©voluer le design des Pixel Buds Pro et ce second millĂ©sime ressemble comme deux gouttes d’eau au prĂ©cĂ©dent, avec toutefois des dimensions revues Ă la baisse. Les Pixel Buds Pro 2 conservent leur format bouton intra-auriculaire, une bouille ronde et des couleurs pastel, mais perdent un peu d’embonpoint.

Chaque Ă©couteur pĂšse moins de 5 grammes // Source : Tristan Jacquel

Confortables, petits et lĂ©gers (4,7 g), voilĂ ce qui caractĂ©rise ces Ă©couteurs, qui s’insĂšrent sans gĂȘne dans le conduit auditif et appuient leur ailette contre le pavillon de l’oreille. Leur faible poids Ă©limine toute inertie lors des mouvements de tĂȘte et jamais ils ne semblent sur le point de quitter leur utilisateur. Leur certification IP54 garantit de pouvoir les utiliser en faisant du sport, que l’on transpire abondamment ou que l’on essuie une averse.

Chaque Ă©couteur dispose d’une zone tactile sensible aux contacts pour le contrĂŽle de la lecture et aux glissements pour ajuster le volume. Des capteurs de port sont Ă©galement prĂ©sents, afin d’interrompre automatiquement la lecture lorsque les Ă©couteurs sont ĂŽtĂ©s.

Les Google Pixel Buds Pro 2 vert amande dans leur Ă©tui // Source : Tristan Jacquel

La qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon, les matériaux employés de bel aspect et agréables au toucher.

Le boĂźtier de charge est assez imposant pour de si petits Ă©couteurs, ce qui laisse prĂ©sager la prĂ©sence d’une batterie haute capacitĂ©. Il s’ouvre par le haut et le capot se manipule sans la moindre difficultĂ©. Il est Ă©quipĂ© d’une LED d’état et d’un bouton d’appairage manuel. Deux possibilitĂ©s s’offrent Ă l’utilisateur pour la recharge, via un port USB-C ou sans fil, avec un chargeur Qi Ă induction (non fourni). Aucun risque Ă transporter l’étui dans une poche et sous la pluie, Google l’a Ă©galement rendu rĂ©sistant aux intempĂ©ries.

L’Ă©tui est compatible avec la charge sans fil par induction Qi // Source : Tristan Jacquel

Enfin, le boĂźtier est Ă©quipĂ© d’un petit haut-parleur afin de le localiser lorsqu’il est Ă©garĂ©. Une bonne idĂ©e.

Google Pixel Buds Pro 2 Usage et application

Premier couac, l’utilisation des zones tactiles peut s’avĂ©rer problĂ©matique lorsqu’on ne prĂȘte pas suffisamment attention Ă ce que l’on fait. Elles sont trĂšs sensibles et un effleurement malencontreux a tĂŽt fait d’interrompre la lecture. Autre aspect, le contact un peu brusque du doigt peut faire bouger l’écouteur ou engendrer un bruit sourd. À ce niveau de gamme, c’est inattendu.

Par défaut, les zones tactiles sont réglées comme suit :

Une appui Pause / prise d’appel Deux appuis Piste suivante / refuser un appel Trois appuis Piste prĂ©cĂ©dente Appui prolongĂ© ANC (gauche) / assistant (droit) Glissement (avant/arriĂšre) Ajustement du volume

De ces commandes, seul l’appui prolongĂ© peut ĂȘtre personnalisĂ©, au travers de l’application Pixel Buds pour Android (elle n’existe pas pour iOS). On peut alors attribuer l’activation de l’ANC ou de l’assistant vocal Ă un Ă©couteur plutĂŽt qu’à l’autre, ou pourquoi pas la mĂȘme fonction aux deux.

Une détection des conversations efficace

Les Google Pixel Buds Pro 2 sont capables de dĂ©tecter votre voix et, si l’option est activĂ©e, de mettre en sourdine la musique et d’activer le mode transparence pour vous permettre de tenir une conversation sans lever le petit doigt.

Une fois installés, les Google Pixel Buds Pro 2 ne bougent plus // Source : Tristan Jacquel

Cela fonctionne trĂšs bien et les Ă©couteurs ne commettent pas d’erreur de dĂ©tection : c’est bien votre voix et elle seule qui active la fonction. Nous y reviendrons, mais la qualitĂ© de captation des microphones des Buds Pro 2 est trĂšs bonne et l’on entend son interlocuteur de maniĂšre trĂšs naturelle.

Un Ă©galiseur utile et performant

Pour ajuster le son au goĂ»t de l’utilisateur, Google a optĂ© pour un Ă©galiseur Ă cinq clĂ©s seulement, nommĂ©es graves profonds, graves, mĂ©diums, aigus et aigus clairs. Cela a le mĂ©rite d’ĂȘtre explicite et bien suffisant Ă l’usage. Les changements apportĂ©s sont subtils si l’on est mesurĂ© dans ses ajustements, et la signature sonore Ă©volue sensiblement dans le bon sens.

CachĂ©e tout en bas de la page de l’égaliseur se trouve une option « loudness ». En l’activant, le processeur embarquĂ© survitamine graves et aigus Ă faible volume et l’on obtient un son plus gĂ©nĂ©reux. L’effet s’amenuise Ă mesure qu’on pousse le volume.

Les possesseurs de smartphone Google Pixel 6 (et suivants) pourront Ă©galement profiter d’une fonction Audio Spatial avec suivi des mouvements de la tĂȘte, Ă partir de contenus Dolby.

Des Ă©couteurs sensibles au bien-ĂȘtre auditif

L’application Pixel Buds peut envoyer des notifications lorsque vous Ă©coutez trop fort et trop longtemps la musique. Elle tient mĂȘme des comptes afin de vĂ©rifier que vous ne dĂ©passez pas la limite d’exposition chaque jour, et mĂȘme chaque semaine. On peut Ă©galement connaĂźtre en temps rĂ©el la quantitĂ© de dĂ©cibels reçues par les oreilles, et mĂȘme profiter d’un petit cours sur le sujet.

Une bonne idĂ©e, mĂȘme si certaines recommandations ont de quoi faire sourire. Saviez-vous que la limite d’exposition au son dans une boĂźte de nuit Ă©tait de 24 minutes par semaine ? Ceci dit, l’outil est utile et permet de dĂ©terminer sereinement un volume d’écoute confortable.

Assistant vocal et IA

Les Google Pixel Buds Pro 2 permettent d’intĂ©ragir avec l’assistant Google du smartphone, en pressant longuement sur un Ă©couteur ou en Ă©nonçant « OK Google ». L’application Pixel Bud propose d’ailleurs d’essayer l’IA Gemini Ă la place et l’on peut alors poser des questions d’ordre gĂ©nĂ©ral et converser avec l’intelligence artificielle, aprĂšs avoir activĂ© le mode Live sur le smartphone.

Notez qu’il faudra, pour utiliser Gemini, accepter successivement des conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation et que les enregistrements des conversations avec l’IA sont susceptibles d’ĂȘtre analysĂ©s par Google… Chacun jugera par rapport Ă ses convictions en relation avec la vie privĂ©e…

Connexion multipoint et Switch audio

La liaison radio avec le smartphone est assurĂ©e par un contrĂŽleur Bluetooth 5.4, compatible avec la norme LE Audio. UtilisĂ©s avec un smartphone compatible, les Pixel Buds Pro 2 consommeront ainsi moins d’énergie et tireront profit du codec audio LC3. Il ne faut pas en attendre monts et merveilles, les Ă©carts de qualitĂ© sonore entre codecs Ă©tant tĂ©nus. Cependant, la perspective de profiter d’une meilleure autonomie ne se boude pas. Par ailleurs, les Buds Pro 2 sont compatibles avec les codecs standards SBC et AAC.

Les Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Tristan Jacquel

L’utilisation de plusieurs sources avec les Ă©couteurs est facilitĂ©e par la prise en charge de la connexion multipoint et du switch audio. Avec la connexion multipoint, plus besoin de dĂ©connexion manuelle : il suffit d’interrompre la lecture sur un appareil et de la lancer sur l’autre. Le switch audio permet de prendre automatiquement un appel tĂ©lĂ©phonique sur son smartphone avec les Ă©couteurs, alors qu’ils sont utilisĂ©s avec un autre appareil. Toutefois, la compatibilitĂ© du smartphone avec cette fonction est requise.

La latence audio est modĂ©rĂ©e et permet de jouer dans des conditions convenables, le son arrivant avec un lĂ©ger retard sur l’image. Aucun problĂšme de ce type en lecture vidĂ©o, oĂč son et image sont synchrones.

Tout au long de ce test, je n’ai pas rencontrĂ© de problĂšme de liaison radio, mĂȘme en m’éloignant de plusieurs mĂštres de mon smartphone.

Google Pixel Buds Pro 2 Google rattrape son retard sur la réduction de bruit

Les premiers Ă©couteurs Buds Pro ne brillaient guĂšre par l’efficacitĂ© de leur systĂšme de rĂ©duction de bruit active. Avec les Goolge Pixel Buds Pro 2, les progrĂšs sont considĂ©rables, manifestement grĂące Ă la puce Tensor A1 embarquĂ©e. Google annonce que la puce analyse jusqu’à 3 millions de fois par seconde les bruits environnants, pour les Ă©mettre en inversion de phase et les neutraliser au creux de l’oreille. Est-on au niveau des toutes meilleures ANC de Bose, Apple ou Sony ? Presque, la diffĂ©rence reposant sur l’attĂ©nuation perfectible des sons les plus clairs. On se retrouve ainsi plongĂ© dans un calme relatif dans les transports ou au bord d’un grand boulevard, en tout cas suffisant pour ne pas ĂȘtre dĂ©rangĂ© lorsqu’on Ă©coute de la musique Ă volume soutenu.

Les Google Pixel Buds Pro 2 tiennent parfaitement en place // Source : Tristan Jacquel

Le mode transparence, pour entendre autour de soi, est de trĂšs bonne qualitĂ©, nettement supĂ©rieur Ă la plupart des Ă©couteurs du marchĂ©. Les Buds Pro 2 talonnent ainsi les AirPods sur ce point. Dommage qu’un lĂ©ger souffle soit perceptible, mĂȘme si ce n’est pas bien gĂȘnant.

Google Pixel Buds Pro 2 Un son pas si pro

Le principal reproche que l’on puisse faire aux Google Buds Pro 2, concerne leur qualitĂ© audio, qui n’est pas tout Ă fait Ă la hauteur de leur positionnement haut de gamme. Le son qu’ils produisent est certes de bonne qualitĂ©, globalement Ă©quilibrĂ©, mais l’ensemble manque cruellement du raffinement qu’on est en droit d’attendre d’écouteurs signĂ©s par une marque telle que Google, qui plus est labellisĂ©s « pro ». Les transducteurs de 11 mm s’avĂšrent puissants, solides dans le grave, lĂ©gĂšrement colorĂ©s dans le registre mĂ©dium, mais imprĂ©cis dans l’aigu.

La courbe de réponse en fréquences des Google Pixel Buds Pro 2 // Source : Tristan Jacquel

Il n’y a rien Ă reprocher Ă la courbe de rĂ©ponse des Buds Pro 2, qui montre un registre grave prĂ©sent et profond, un registre mĂ©dium Ă©quilibrĂ© et creusĂ© Ă la limite de l’aigu, vers 2 kHz afin de ne pas fatiguer l’oreille. Le pic dans l’aigu apporte de la brillance et contrairement aux apparences n’est pas excessif, notre oreille Ă©tant moins sensible aux trĂšs hautes frĂ©quences.

Comportement dynamique et scĂšne sonore

Ce qui cloche, c’est le respect micro-dynamique des transducteurs, insuffisant pour reproduire les subtilitĂ©s d’un titre. L’expĂ©rience sonore proposĂ©e se rĂ©vĂšle remarquablement immersive et offre une sensation globalement plaisante. Toutefois, l’agencement des diffĂ©rents plans sonores manque d’optimisation. L’auditeur se retrouve davantage submergĂ© par un bain sonore plutĂŽt qu’engagĂ© dans une Ă©coute musicale structurĂ©e. Cette immersion, bien qu’agrĂ©able, s’accompagne d’une certaine uniformitĂ©. Il en rĂ©sulte une impression persistante de rĂ©pĂ©tition sonore. Cette homogĂ©nĂ©itĂ©, si elle peut sembler confortable dans un premier temps, risque Ă terme de susciter une sensation de monotonie.

Grave : puissant et profond, avec une bonne capacitĂ© d’impact

Médium : bien placé et exempt de dureté

Aigu : résolution moyenne et manque de finesse

Google Pixel Buds Pro 2 Une trĂšs bonne qualitĂ© d’appels

On peut compter sur les Google Pixel Buds Pro 2 pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques dans d’excellentes conditions. Les traitements numĂ©riques, mis en Ɠuvre pour dĂ©barrasser la voix de l’utilisateur des bruits parasites, sont efficaces et permettent de passer des appels en pleine rue ou dans un tram bruyant.

En cela, ces Ă©couteurs constituent un trĂšs bon kit mains libres.

Google Pixel Buds Pro 2 Une autonomie satisfaisante

Google annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie, ANC activĂ©e, et jusqu’à 12 heures sans rĂ©duction de bruit. À 50 % du volume, ANC active et avec un lĂ©ger renforcement trĂšs basses frĂ©quences et de l’extrĂȘme aigu, les Pixel Buds Pro 2 ont rendu les armes aprĂšs 6h40. Un peu en deçà donc des performances annoncĂ©es, mais dans l’absolu cette autonomie est plus que convenable, d’autant plus que l’ANC forte consommatrice d’énergie, est performante. L’étui permet de recharger jusqu’à trois fois les Ă©couteurs.

Les écouteurs Google Pixel Buds Pro 2 sont disponibles en coloris porcelaine, vert sauge, vert amande et rose pivoine et proposés au prix de 249 euros.