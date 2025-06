Quelle carte micro SD Express acheter pour la Nintendo Switch 2 ?

Vous n’avez pas pu le manquer, la Nintendo Switch 2 arrive dans quelques jours. Parmi les nouveautés, le support des nouvelles cartes micro SD Express est au programme pour plus de stockage. Quelle carte micro SD Express acheter pour votre nouvelle Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 arrive pour le 6 juin avec tout son arsenal de nouveautés. La toute nouvelle console de Nintendo accepte une norme de stockage différente que la gamme précédente. En effet, pour la Nintendo Switch 2, il faut obligatoirement des cartes micro SD Express. Cette norme offre une vitesse de lecture et de transfert plus importante. Si vous souhaitez avoir une vue plus large, nous vous orientons vers notre guide d’achat des meilleures cartes micro SD. Sachez que si vous achetez une micro SD Express, il est possible d’installer les jeux de votre ancienne Switch dessus.

Parmi les améliorations face aux cartes micro SD classiques, les « Express » s’appuient sur l’interface PCIe Gen 3 x1 (la même que les SSD NVMe) et le protocole NVMe 1.3, ce qui permet des vitesses de transfert théoriques bien supérieures, proches de 985 Mo/s en lecture et entre 400 et 650 Mo/s en écriture selon les modèles actuels. Vous n’avez pas encore précommandé votre Nintendo Switch 2 ? Voici comment faire.

Quelle capacité de stockage prendre ?

On trouve dans le commerce des cartes de 128 Go, 256 Go et parfois plus, mais cela ne nous renseigne pas vraiment sur la taille utile dans le cas de la Nintendo Switch 2.

Voici quelques exemples de jeux pour Nintendo Switch 2 et leur taille requises :

Mario Kart World – 23.4 Go

Donkey Kong Bananza – 10 Go

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 7.7 Go

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star Crossed World – 5.7 Go

Comme vous pouvez le voir, la taille peut grandement varier d’un jeu à l’autre.

La Nintendo Switch 2 intègre un stockage de 256 Go, avec 232 Go réellement libre, une fois le système formaté et installé.

En partant sur une moyenne de 20 Go par jeu, la console pourra abriter nativement une dizaine de jeux avant d’arriver à saturation.

L’achat d’une carte micro SD Express permet de prévoir le futur, mais également de sauvegarder certaines données comme les captures d’écran sur un stockage externe.

Quelle carte micro SD Express nous recommandons pour votre Nintendo Switch 2 ?

La recommandation de Nintendo : la carte micro SD Express Samsung 256 Go

Ici, il s’agit d’une carte micro SD Express recommandée par Nintendo. En premier lieu, cela vous permettra d’avoir un accessoire où se trouve le petit « M » symbolique de Mario. Celle-ci vous propose 256 Go de stockage ce qui devrait être suffisant dans un premier temps pour conserver vos jeux Nintendo Switch 2. A un prix de 59 euros, c’est un bon investissement.

Notre recommandation : la micro SD Express Lexar 256 Go

Pour ceux à la recherche d’une carte micro SD performante, nous vous conseillons de vous tourner vers Lexar. Attention à bien choisir la carte avec mention « Play Pro » qui est certifiée Express. Le produit de 256 Go de stockage met en avant une vitesse de lecture à 900 Mo/s et une vitesse d’écriture à 600 Mo/s. Cette capacité de stockage est suffisante pour les premières années de vie de la Switch 2. Enfin, la carte SD est certifiée IPX7, résistante aux chutes, aux températures ou encore les chocs. Elle est vendue à 99 euros sur Amazon.

Le minimum syndical : la carte micro SD Express SanDisk 128 Go

Si vous souhaitez acheter une carte Micro SD pour votre nouvelle console, il vaut mieux se tourner vers une marque de confiance. En l’occurrence, SanDisk est un constructeur spécialisé dans les solutions de stockage que ce soit des SSD, des micro SD classiques ou bien des micro SD Express. En l’occurrence, avec une capacité de stockage à 128 Go, c’est une solution provisoire, mais qui peut rendre des fiers services dans un premier temps. Vous avez aussi droit à une version à 256 Go, un peu plus recommandable.

Une alternative moins chère : la PNY micro SD express à 128 ou 256 Go

Parmi les différents constructeurs présents sur le marché du stockage, PNY est un acteur de confiance. En l’occurence, deux cartes micro SD Express sont mises en avant une à 128 Go et l’autre à 256. Pour la première vous avez droit à une vitesse de lecture à 890 Mo/s et une d’écriture à 550 Mo/s. La seconde monte à 750 Mo/s. Dans le volet de la tarification, la carte à 128 Go est à 49 euros tandis que celle à 256 Go est vendue à 74 euros.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l'impossible à l'équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l'on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.

Tout savoir à propos des cartes micro SD Express

Comment reconnaître une carte micro SD Express ?

Si l’ancienne Nintendo Switch supportait le format standard de cartes micro SD. Ce n’est pas le cas pour la Nintendo Switch 2. En effet, la nouvelle console et les nouveaux jeux seront plus lourds et plus gourmands en ressources. C’est en ce sens que Nintendo justifie le passage au format « Express ». Les cartes doivent avoir au minimum la mention « Express » ou a minima « Ex ». Attention à ne pas confondre avec la mention « Extrême ». Nintendo recommande aussi que la capacité de stockage ne doit pas dépasser les 2 To.

Quelle différence entre micro SD et micro SD Express ?

Si les deux types de produits se ressemblent, les micro SD Express se révèlent être bien plus performantes que leurs cousines. Comme évoqué plus haut, elles s’appuient sur le PCIe Gen 3×1 et le NVMe 1.3. Bien entendu, pour le moment ce sont des produits plus chers avec une capacité de stockage encore limitée.

