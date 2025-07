Apple miserait bien sur un nouveau revêtement pour l’écran des iPhone 17 Pro… avec deux gros atouts à la clé

Apple pourrait finalement intégrer à l’écran de ses iPhone 17 Pro et 17 Pro Max une couche de protection double emploi : cette dernière aurait en effet le mérite d’être anti-rayures, mais aussi anti-reflets.

La façade de l’iPhone 16 Pro Max, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sans la citer, le média spécialisé MacRumors explique qu’une « source fiable » lui a confirmé l’intégration — au bout du compte — d’une nouvelle plaque de verre protectrice pour l’écran des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Cette dernière, qui avait été évoquée par la rumeur il y a quelques mois, semblait avoir été remisée par Apple faute d’un rendement suffisant pour sa production à grande échelle, en vue d’une intégration aux nouveaux iPhone haut de gamme.

On apprend pourtant aujourd’hui, que ce projet de couche protectrice aurait finalement été ramené à la vie grâce à une amélioration de ces fameux rendements. Cet ajout aurait un double intérêt pour l’écran des iPhone 17 Pro : limiter plus efficacement ses reflets, mais aussi améliorer sa résistance aux rayures et aux égratignures malencontreuses.

Bientôt un équivalent d’écran « nano texturé » pour les iPhone 17 Pro ?

Si cette piste se confirme, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max pourraient donc disposer (enfin) d’un écran suffisamment solide pour résister vraiment aux maladresses du quotidien, et éviter (par exemple) aux utilisateurs de devoir ajouter eux-mêmes une plaque de verre trempé protectrice en plus.

Sa dimension anti-reflets constituerait par ailleurs un ajout bienvenu. Apple s’est en effet concentré ces dernières années sur le durcissement de ses écrans d’iPhone au travers de la technologie Ceramic Shield… au détriment des efforts anti-reflets.

L’iPhone ne peut ainsi pas encore compter sur un quelconque écran optionnel « nano texturé », contrairement à ce que proposent les derniers MacBook Pro, l’iPad Pro ou encore au moniteur Apple Studio Display, pour ne citer qu’eux.

Pour contexte, Samsung propose d’ailleurs sur ses derniers smartphones haut de gamme un écran Gorilla Glass Armor permettant de réduire de 75% les reflets et d’améliorer le contraste dans les environnements très lumineux. Apple pourrait semble donc vouloir s’en inspirer.