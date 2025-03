Pour oublier la polémique Siri, Apple miserait tout sur son iPhone pliant

Le marché des mobiles pliants est désormais bien installé, mais Apple manque toujours à l’appel. Cela dit, de nouveaux détails nous en apprennent plus sur la stratégie de la marque sur ce secteur.

À ce niveau là, ce n’est même plus une arlésienne, c’est une véritable légende urbaine. Depuis au moins 2018, Apple entretient savamment le flou autour d’un éventuel iPhone pliant. Et si le mobile semble plus proche que jamais, des nouvelles informations dévoilées récemment risquent de calmer les ardeurs des fans.

Deux rapports confidentiels issus de cabinets de conseil et dévoilés par MacRumors et 9to5Mac détaillent à quoi le grand public devrait s’attendre pour la sortie de ce premier iPhone pliant.

Un iPhone pliable à 2300 $

D’après une note remise à la banque britannique Barclays, le futur ennemi du Galaxy Z Fold 7 pourrait coûter environ 2300 $, soit 2100 € environ en conversion brute. Une information qui vient corroborer le prix déjà annoncé par le célèbre Ming-Chi Kuo, qui penchait sur un tarif compris entre 2000 et 2500 $.

Comme le fait remarquer MacRumors, un tel prix installerait l’iPhone pliant à quelques belles encablures tarifaires de l’iPhone 16 Pro Max qui se vend déjà à 1479 € aujourd’hui. Avec la fluctuation des marchés et des différentes taxes européennes, il se pourrait bien que l’iPhone pliant coûte 1000 € de plus que l’actuel mobile le plus haut de gamme d’Apple. Il serait même un poil plus cher que son concurrent actuel direct, le Z Fold 6. Démentiel.

Pourtant, il semblerait qu’Apple mise gros sur ce véritable serpent de mer technologique. D’après 9to5Mac, la sortie en 2026 d’au moins un appareil pommé à écran pliable devrait redresser la barre après un refroidissement des marchés suite à la débâcle du nouveau Siri. Si vous n’avez pas suivi, la sortie du véritable Siri 2.0 boosté à l’IA générative a été repoussée par Apple, créant d’importants remous en interne et chez les observateurs de l’industrie.

Vers plusieurs appareils pliants ?

Apple semblerait donc plus miser sur l’innovation technique que sur l’intelligence artificielle pour sa prochaine « révolution ». L’iPhone pliant devrait entrer en phase de prototypage dès le mois prochain et commencer à sortir des usines en masse dès la deuxième moitié de l’année 2026. Il se pourrait même qu’Apple prépare dans la foulée un autre appareil pliable à mi-chemin entre l’iPad et le Mac.

Comme à son habitude, Apple entrerait donc sur un marché bien installé avec pour ambition de montrer au grand public l’étendue de son savoir-faire. Cela pourrait d’ailleurs se manifester par un minuscule détail, à savoir la sortie d’un écran avec une pliure invisible.