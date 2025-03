Vous pensiez que ça n’existait plus ? C’est pourtant ce qui pousserait Apple à reporter le nouveau Siri

C’est officiel depuis peu, le nouveau Siri dopé à l’IA générative est reporté à plus tard. On apprend cette semaine que ce report serait notamment justifié par la peur d’une pratique aussi vieille que l’iPhone : le « jailbreak ». On vous explique.

Annoncé durant la WWDC 2024, le nouveau Siri est reporté // Source : Apple

En léthargie depuis des années, Siri devait évoluer au printemps avec l’arrivée d’iOS 18.4 pour gagner en fonctionnalités et surtout en utilité, avec le soutien d’Apple Intelligence et de l’IA générative. Apple a d’ailleurs de grands projets pour son nouveau Siri, qu’il voudrait positionner en tant que véritable concurrent de ChatGPT.

Depuis quelques heures, on sait toutefois que ces projets sont remis à plus tard. Apple a en effet confirmé le report de son nouveau Siri, désormais positionné pour un déploiement courant 2025, sans plus de précision.

« Il nous faudra plus de temps que prévu pour mettre en place ces fonctionnalités et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année à venir », a commenté dans la foulée Jacqueline Roy, porte-parole d’Apple, dans un communiqué adressé au blogueur John Gruber le 6 mars dernier.

Apple préoccupé par les risques… de Jailbreak du nouveau Siri ?

Mais que cache ce report de Siri 2.0 ? Si l’on en croit l’hypothèse de Simon Willison, développeur de l’outil d’analyse des données Dataset, Apple voudrait améliorer la sécurité de son nouveau Siri pour le protéger du jailbreaking, et de l’injection de prompts.

Apple serait d’ailleurs bien conscient des risques : « plus Siri est intelligent et personnalisé, plus il peut être dangereux en cas de problème », résume GSMArena.

En l’occurrence, les IA génératives sont conçues de manière à refuser de répondre à des demandes illégales ou répréhensibles, mais si le nouveau Siri en venait à être jailbreaké, il pourrait alors être détourné de façon à contourner les restrictions et les règles imposées par Apple à des fins de sécurité. Siri pourrait alors, notamment, accepter des injections de prompts, ce qui ouvrirait de nombreuses perspectives aux utilisateurs malveillants.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence // Source : Apple

Des perspectives d’autant plus variées et néfastes qu’à la différence des autres chatbot, Siri a vocation à gérer de nombreuses applications et données personnelles présentes sur les iPhone, iPad ou encore les Mac. Son potentiel de nuisance, dans le cas d’un détournement, serait alors maximal.

Apple explique d’ailleurs avoir bel et bien augmenté les capacités de son nouveau Siri, en lui permettant par exemple de réaliser des actions à la place de l’utilisateur.

« Nous avons également travaillé sur un Siri plus personnalisé, en le sensibilisant davantage à votre contexte personnel et en lui donnant la possibilité d’agir à votre place dans vos applications et à travers elles », explique ainsi Apple.

De quoi expliquer pourquoi la firme ressent le besoin de renforcer encore plus la sécurité encadrant son nouvel assistant personnel… et le report qui s’en suit.