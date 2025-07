iOS 26 : l’Europe encore privée de nouvelles fonctionnalités Apple

Apple persiste dans sa stratégie de déploiement différencié. L’Europe recevra iOS 26 amputé de plusieurs nouveautés, la firme anticipant les complications liées au respect du Digital Markets Act plutôt que de risquer des sanctions.

Apple récidive. Comme pour iOS 18, les utilisateurs européens d’iPhone devront patienter plus longtemps que le reste du monde pour profiter de certaines nouveautés d’iOS 26. En cause : les complications liées au respect du Digital Markets Act.

Une stratégie de prudence qui se généralise

D’après le Wall Street Journal, Apple a pris les devants en excluant d’emblée plusieurs fonctionnalités de son déploiement européen d’iOS 26. La firme de Cupertino préfère reporter plutôt que risquer une non-conformité réglementaire qui pourrait lui coûter des millions d’euros d’amende.

La seule fonctionnalité officiellement confirmée comme retardée concerne l’option « Lieux visités » d’Apple Plans. Cette nouveauté créera automatiquement un historique des endroits fréquentés par l’utilisateur. Mais selon le média américain, d’autres fonctionnalités pourraient subir le même sort.

C’est la stratégie d’Apple face aux régulateurs européens. Plutôt que de lancer puis d’ajuster, la marque préfère désormais évaluer en amont la compatibilité de ses innovations avec le cadre réglementaire européen.

Il faut dire que le DMA a déjà contraint la firme à ouvrir partiellement son écosystème : boutiques d’applications tierces, modes de paiement alternatifs, accès à la puce NFC pour les développeurs externes.

Le phénomène dépasse iOS 26. La fonction miroir de l’iPhone sur Mac, apparue dans macOS Sequoia, reste toujours indisponible en Europe. Et rien n’indique qu’elle arrivera avec macOS Tahoe. Apple évoque une « incertitude réglementaire » qui paralyse ses déploiements européens. Cela engendre une attente potentielle de plus de deux ans, voire l’abandon pur et simple de certaines fonctionnalités sur le territoire européen.

