Plus de 700 modèles d’imprimantes touchés par une faille de sécurité grave

Les problèmes de cybersécurité ne touchent pas que nos téléphones ou nos ordinateurs. Des accessoires plus anodins comme nos imprimantes peuvent aussi ouvrir des failles dans un réseau.

Si vous avez une imprimante Brother, Fujifilm, Konica, Ricoh ou Toshiba, il est peut-être temps de procéder à une mise à jour. Plusieurs failles de sécurité, dont une grave, ont été découvertes sur plus de 700 modèles différents d’imprimantes actuellement sur le marché. De quoi donner des sueurs froides à celles et ceux qui se servent de ces appareils au quotidien.

Comme l’explique Bleeping Computer, il s’agit surtout d’une erreur de configuration de la part des fabricants ainsi que d’autres problématiques moins graves qui peuvent être corrigées logiciellement.

Que faire pour se protéger ?

Les 8 failles découvertes par l’entreprise spécialisée Rapid7 concernent majoritairement les imprimantes Brother (avec 695 modèles touchés), mais Fujifilm, Konica, Ricoh et Toshiba sont aussi concernés avec 46, 6, 5 et 2 modèles touchés respectivement. La liste des appareils concernés est disponible sur le site de chaque constructeur.

La plus problématique de ces failles concerne la manière dont les mots de passe d’accès au logiciel de gestion ont été générés. L’algorithme utilisé est en effet d’une simplicité dangereuse, permettant à des pirates mal intentionnés de le deviner et donc de s’infiltrer à distance sur le réseau auquel est connectée l’imprimante pour y mettre le bazar.

La bonne nouvelle c’est que la plupart des modèles touchés peuvent bénéficier d’une mise à jour pour corriger le gros des failles et limiter la casse. La mauvaise c’est que celle concernant le mot de passe par défaut ne peut être corrigée à distance. Il est donc fortement conseillé, pour celles et ceux qui ont en leur possession un modèle touché par ces failles, de changer au plus vite le mot de passe par défaut de leur imprimante.

Le problème des mots de passe par défaut

Ce souci, s’il est particulièrement spectaculaire par le nombre d’appareils touchés ici, souligne bien le problème des mots de passe par défaut dans le monde de la cybersécurité. Souvent pas assez sécurisés ou trop facilement devinables, ces derniers sont des vecteurs fréquents d’infections. Une fois l’accès au réseau gagné via ce moyen, il est souvent possible d’enchaîner les failles pour s’infiltrer sur d’autres appareils connectés et d’en extirper des informations personnelles.

Dans la plupart des cas, il est donc bon de changer le mot de passe utilisé par vos appareils lorsque vous les déballez. Cela ne coûte pas grand-chose et sécurise grandement votre installation. Éviter de connecter son imprimante à Internet peut aussi être une possibilité.