Le célèbre logiciel d’archivage 7-Zip victime d’une grave faille de sécurité

Connu dans le monde entier, 7-Zip à fait les gros titres récemment pour une raison peu rassurante : l’existence d’une faille de sécurité qui autorise la prise de contrôle à distance d’une machine. Voici ce qu’il faut faire pour l’éviter.

Si vous utilisez 7-Zip au quotidien, il est l’heure de lancer une mise à jour d’urgence. En effet, comme l’a remarqué le site Cybernews, une faille de sécurité grave a été découverte dans ce célèbre logiciel de compression et d’archivage. Toutes les versions antérieures à la 24.07 sont concernées.

La faille, étiquetée CVE-2024-11477, hérite d’une note de sévérité de 7,8/10, et ce, pour de bonnes raisons. Elle permet effectivement à des hackers mal intentionnés d’exécuter du code malveillant via une archive spécialement conçue. Ainsi, un bête dézippage d’un fichier téléchargé sur le web peut permettre à des pirates d’infecter une machine avec les mêmes privilèges que l’utilisateur ou l’utilisatrice qui exécute le programme. De quoi faire de sacrés dégâts.

Aucun exploit détectée pour le moment

Le souci se trouve dans l’algorithme de décompression Zstandard qui ne vérifie pas correctement les données. Cela permet à un fichier de « déborder » au-delà de son programme assigné et d’exécuter du code directement sur la mémoire d’un ordinateur.

Détectée le 12 juin 2024, cette faille a été rendue publique le 20 novembre, en même temps qu’une mise à jour salvatrice pour 7-Zip donc. Et même si aucune preuve d’une utilisation malveillante de ce bug n’a été détectée, il est tout de même plus prudent de mettre son installation à jour pour éviter des futurs problèmes.

Petit problème, 7-Zip n’a pas de processus de mise à jour automatique intégré. Il faut donc faire l’opération à la main. Pour ce faire, allez directement sur le site de 7-Zip puis téléchargez la dernière version disponible et installez la. Elle devrait prendre la place de votre ancienne version sans problèmes. En attendant, méfiez-vous des archives venant de sources inconnues et, plus généralement, des fichiers que l’on vous incite à télécharger sur le web.

Souvent considéré comme plus puissant et plus polyvalent que le logiciel de décompression natif de Windows, 7-Zip a gagné en popularité ces dernières années grâce à sa large compatibilité, son statut open source et son efficacité redoutable pour décompresser tous les fichiers qui traînent sur le web. Il est même arrivé sur le catalogue de référence de logiciels libres recommandés pour l’ensemble de l’administration française. Si 7-Zip est installé sur votre poste de travail, vous savez donc quoi faire.