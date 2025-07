Strava améliore cette fonction indispensable pour les sportifs qui n’ont pas de montre connectée

Strava a annoncé ce mercredi une refonte majeure de son interface d’enregistrement d’entraînement. De quoi améliorer l’expérience des utilisateurs qui s’entraînent sans montre de sport.

Des marathoniens lors du marathon de Paris 2025 // Source : Geoffroy Husson

Avec 150 millions d’utilisateurs à travers le monde, Strava est particulièrement prisé des sportifs pour enregistrer leurs séances d’entraînement et les partager à leurs proches. Si une partie des utilisateurs utilisent l’application mobile comme simple portail d’export des données recueillies par une montre de sport, un nombre non négligeable continue cependant à enregistrer ses sessions directement depuis l’application mobile.

Pour aller plus loin

La montre la plus utilisée pour la course à pied dans le monde n’est pas celle que vous croyez

En effet, la dernière édition de l’étude annuelle de Strava, publiée en décembre dernier, nous apprenait que 72 % des utilisateurs enregistraient leurs sorties directement sur Strava, sans passer par une montre connectée.

C’est à ces personnes que s’adresse la nouvelle interface d’enregistrement d’entraînement proposée par l’application. Dans sa dernière mise à jour, la plateforme a ainsi revu de fond en comble l’écran d’enregistrement des activités.

Une interface d’enregistrement enrichie

Désormais, Strava s’appuie sur un tout nouveau rendu cartographique avec davantage de détails pour se déplacer plus facilement d’un endroit à un autre. Les segments sont par ailleurs affichés plus clairement pour tenter de battre son record sur un parcours précis.

En outre, le nouvel écran d’enregistrement va permettre d’afficher simultanément la carte, mais également les statistiques. Rappelons que, jusqu’à présent, il fallait nécessairement changer d’écran pour passer de la navigation à la consultation de l’allure, du temps écoulé ou de la distance parcourue. De la même manière, la mise à jour permet désormais d’afficher l’allure en temps réel durant l’entraînement et non pas uniquement l’allure de chaque kilomètre passé.

L’arrivée prochaine des tours manuels dans Strava

Enfin, Strava annonce l’arrivée prochaine des laps, à savoir les tours manuels qui pourront être programmés par l’utilisateur pour indiquer les différentes étapes d’une sessions — échauffement, intervalles, récupération, retour au calme.

Cette mise à jour de l’interface d’entraînement de Strava est disponible dès aujourd’hui pour les possesseurs de smartphones Android. Elle sera déployée « dans les prochaines semaines » pour l’application Strava sur iPhone.