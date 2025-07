Même les aspirateurs Dyson sont soldés : jusqu’à 250 € de remises sur les meilleurs modèles

Jusqu’au 14 juillet, Dyson propose pléthore de réductions sur une très large quantité de produits. Parmi eux, ses incontournables aspirateurs qui perdent jusqu’à 250 euros sur certains modèles.

Le Dyson V15 Detect Total Clean équipé de la brosse Optical Fluffy. // Source : Dyson

La vie d’adulte est faite de telle sorte que l’une de ses quêtes annexes réside dans la recherche du meilleur aspirateur possible. Celui qui réussira à éliminer cheveux, poils d’animaux, résidus alimentaires, le tout sans s’essouffler au fil des ans. Dans ce domaine, une marque a su s’imposer comme l’une des meilleures disponibles sur le marché et c’est Dyson.

Le constructeur proposant des produits innovants et performants, leur prix est, de fait, assez élevé. Dans de telles conditions, quel meilleur moment que celui des soldes pour achever votre quête et obtenir l’un de ces excellents aspirateurs à prix réduit ? Jusqu’au 14 juillet, la marque propose de très belles réductions sur une large sélection de produits. Voici nos trois préférés :

l’excellent Dyson V8 Advanced passe de 399 euros à 279 soit une réduction de 30 % ;

le Dyson Cyclone V10 Absolute passe de 499 à 399 euros soit une réduction de 20 % ;

l’indispensable Dyson V15 Detect Absolute+ passe de 799 à 549 euros soit une réduction de 30 %.

Dyson V8 Advanced : cet excellent rapport qualité/prix de Dyson est encore moins cher

Parfaitement adapté aux sols durs et moquettes, cet aspirateur de Dyson peut se targuer d’être l’une des meilleures options petits budgets du fabricant. Avec une excellente puissance d’aspiration de 110 000 tours par minute et une autonomie promise de 40 minutes, le Dyson V8 Advanced assure un nettoyage impeccable de votre maison.

Le Dyson V8 Advanced. // Source : Dyson

Pour s’assurer qu’aucun grain de poussière, poil ou cheveu ne reste d’ailleurs au sol, Dyson a équipé son V8 Advanced d’une brosse spécifique. Le secret ? Un astucieux mélange de fibre de carbone, de nylon et de poils de polycarbonate adapté à chaque surface et chaque type de sol (dur, moquette ou tapis) qui assure de tout aspirer sans rien laisser derrière.

Le Dyson V8 Advanced est polyvalent. // Source : Dyson

Une fois aspirée, la saleté est par ailleurs retenue par un système de filtration qui retient en théorie 99,99 % des particules ainsi que les allergènes jusqu’à 3 µm.

À noter enfin que son système de vidange, extrêmement bien conçu, permet, en tirant sur une languette, de pousser automatiquement l’ensemble de la saleté vers le bas.

Le Dyson V8 Advanced est pratique et se vide facilement. // Source : Dyson.

Une petite évolution bien pratique qui permet à ceux qui ont des allergies d’être le moins possible au contact des allergènes et de la poussière.

En ce moment, le Dyson V8 Advanced coûte 120 euros moins cher et passe à 279 euros.

Le Dyson Cyclone V10 Absolute est à moins de 400 euros pendant les soldes

Ceux qui veulent la puissance d’un aspirateur traineau, la maniabilité d’un balai sans fil et le confort acoustique d’un aspirateur robot auront tout intérêt à jeter leur dévolu sur le Cyclone V10 Absolute de Dyson. Aussi puissant qu’un aspirateur traineau selon le fabricant avec ses 150 Air Watt (AW) d’aspiration, il bénéficie de trois puissances d’aspiration (contre 2 pour le V8).

Il profite par ailleurs d’une batterie plus volumineuse que son petit frère avec une heure d’autonomie assurée au total. De quoi récurer sa maison de fond en comble.

Le Dyson Cyclone V10 Absolute. // Source : Dyson

Dyson a également mis un point d’honneur à proposer un aspirateur extrêmement silencieux grâce à une série de filtres acoustiques autour du moteur, permettant d’atténuer le bruit du produit lorsque celui-ci est en marche.

Livré avec un nombre conséquent de brosses (elles sont au nombre de six), il peut s’adapter à tous types de sols. Le Dyson Cyclone V10 Absolute peut aussi se transformer en aspirateur à main.

Le mode aspirateur à main du Dyson Cyclone V10 Absolute. // Source : Dyson

Côté entretien enfin, le Dyson Cyclone V10 Absolute dispose d’un double filtre mousse HEPA regroupé en un seul bloc, très pratique pour son nettoyage. Il profite également du système de vidange propre à Dyson qui est très hygiénique.

En ce moment, le Dyson Cyclone V10 Absolute passe à 399 euros, soit 100 euros de moins que son prix initial.

Le Dyson V15 Detect Absolute+ voit son prix baisser de 250 euros

Il fait partie des produits les plus premium du fabricant britannique, et ce n’est pas pour rien. En plus de profiter de la puissance et de l’efficacité propre aux produits Dyson, le V15 Detect Absolute+ profite de quelques technologies supplémentaires bien utiles.

Parmi elles, on retrouve notamment la présence de sa brosse Fluffy Optic qui illumine le sol pour révéler les poussières invisibles à l’œil nu. Autre nouveauté, le compteur de particules qui affiche ce qui a été aspiré par le Dyson sur un écran disposé au niveau du boitier de collecte. Son écran LCD permet d’ailleurs, outre de donner des informations sur le niveau de saleté des sols, d’afficher le sol détecté et la puissance d’aspiration automatiquement choisie.

Pour le reste, cet aspirateur balai offre le meilleur de ce que propose Dyson à l’heure actuel. Un moteur tournant à pas moins de 125 000 tours par minute, une puissance d’aspiration de 240 AW, ainsi qu’un système de filtration toujours aussi performant qui permet d’emprisonner 99,99 % de la poussière.

En ce moment, le Dyson V15 Dectect Absolute + est à 549 euros au lieu de 799 euros.