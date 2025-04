L’un des meilleurs balais aspirateurs de la marque Dyson est en forte promotion

Le Dyson V15 Detect Absolute, c’est un peu la rockstar du ménage. Format stick, look affûté, et surtout armé d’un laser qui traque la poussière comme un sniper. Il déborde de techno pour faire passer votre sol de propre à ultra-propre. En ce moment, il fait sa réduction chez Darty à 599 euros au lieu de 800 euros.

Grâce à ses multiples brosses, le Dyson V15 Detect Total Clean aspire même les poils d’animaux. // Source : Dyson

Il y a des objets du quotidien qui vous réconcilient avec l’idée d’être adulte. Le Dyson V15 Detect Absolute en fait partie. Non, ce n’est pas juste un aspirateur. C’est un petit bâton qui a troqué la magie contre vos poils de chat, vos miettes de croissant et cette poussière qui se cache sous le canapé depuis 2019. En temps normal, son tarif de base de 800 euros peut faire réfléchir les plus maniaques d’entre nous, mais aujourd’hui Darty aspire 201 euros sur la facture finale.

Au menu du Dyson V15 Detect Absolute

Une puissance d’aspiration de 240 AW

60 minutes d’autonomie

Une brosse de technologie Optic Fluffy

Au lieu de 800 euros, le Dyson V15 Detect Absolute est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Darty.

Une bête de course sous le capot

Le Dyson V15 Detect Absolute est conçu avec un module de 660 watts dans ses entrailles, un moteur qui tourne à 125 000 tours par minute, et une puissance d’aspiration de 240 Airwatts en mode Boost. Oui, ça aspire fort. Très fort. Grâce à sa batterie 25,2V, il avale les saletés comme si elles lui avaient manqué.

Et si vous avez tendance à faire le ménage comme vous regardez Netflix, un épisode à la fois, le mode Eco vous offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie (et une pleine charge en 4 h 30). De quoi faire le tour du proprio sans se battre avec le chargeur toutes les 10 minutes.

Le Dyson V15 ne se contente pas d’aspirer. Il compte les particules de poussière avec un capteur piézoélectrique intégré. L’aspirateur ajuste automatiquement la puissance en fonction de la crasse qu’il détecte. Et pour vous prouver qu’il fait bien son boulot, un écran LCD vous affiche en temps réel ce qu’il a avalé.

Un aspirateur balai pensé pour les maisons vivantes

Poils d’animaux, miettes de biscuits, cheveux longs rebelles… Rien ne lui fait peur. Avec la brosse Digital Motorbar et sa technologie auto-démêlante, finies les corvées de nettoyage de rouleau. Elle s’adapte aux sols, détecte les charges et ajuste la puissance.

Et parce qu’il faut bien passer sous les meubles et dans les recoins de l’enfer, Dyson glisse dans la boîte un long suceur, un accessoire combiné et une station murale qui fait aussi joli que pratique.

Le Dyson V15 Detect Absolute embarque aussi un système de filtration hermétique, capable de capturer 99,99 % des particules, même les plus microscopiques (jusqu’à 0,3 micron).

Petit rappel d’ami : pensez à nettoyer le filtre de temps en temps, sinon il risque de bouder et de vous le faire sentir.

