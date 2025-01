Pendant les soldes, le puissant balai aspirateur Dyson V10 Absolute perd 200 € de son prix

Les soldes d’hiver, c’est aussi l’occasion idĂ©ale pour enfin bien s’Ă©quiper cĂ´tĂ© mĂ©nage sans se ruiner. Aujourd’hui, c’est le Dyson V10 Absolute qui est Ă l’honneur, un modèle efficace affichĂ© Ă 400 euros au lieu de 599 euros chez Darty.

Sur le marchĂ© des aspirateurs au format balai, les modèles conçus par Dyson figurent encore et toujours parmi les plus plĂ©biscitĂ©s. Bonne maniabilitĂ©, grosse puissance, nombreuses brosses disponibles, autonomie gĂ©nĂ©reuse… GĂ©nĂ©ralement, ils cochent bien des cases. Pendant ces soldes d’hiver, vous pourrez par exemple opter pour le V10 Absolute, qui bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une rĂ©duction de prix de 33 %.

Les points forts du Dyson V10 Absolute

Un balai maniable

Différentes brosses disponibles

Une autonomie d’une heure

Auparavant affichĂ© Ă 599 euros, le Dyson V10 Absolute est aujourd’hui disponible en promotion Ă 400 euros chez Darty. En prime, vous aurez droit Ă une carte-cadeau de 30 euros grâce au code SOLDES200.

Un balai toujours aussi maniable

Le Dyson V10 Absolute est, comme le reste des aspirateurs balais de la marque britannique, très maniable grâce Ă son format stick qu’on ne prĂ©sente plus, sa poignĂ©e pratique et son poids suffisamment contenu de 2,7 kg, qui fait qu’on peut dĂ©placer l’engin très facilement dans son domicile. D’ailleurs, il n’est pas qu’un aspirateur balai pour les sols : ce V10 Absolute peut aussi se transformer en aspirateur Ă main pour aspirer les miettes sur une table après un repas, par exemple.

Mais que serait un balai Dyson sans sa tripotĂ©e d’accessoires adaptĂ©s Ă chaque type de saletĂ© ? Le V10 Absolute s’accompagne donc d’une brosse motorisĂ©e Motorbar, capable d’aspirer les poils d’animaux tout en les dĂ©mĂŞlant et mĂŞme de nettoyer les tapis en profondeur, d’une brosse Ă rouleau doux, qui capture la fine poussière, d’un adaptateur pour les meubles bas, qui se plie jusqu’à 90°, d’un accessoire combinĂ©, qui dispose d’un large conduit pour les miettes et les grosses particules, d’une mini-brosse motorisĂ©e pour les tissus ou encore d’un long suceur pour les endroits confinĂ©s.

Un modèle endurant

CĂ´tĂ© performances, le V10 Absolute tient le rythme avec son moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute. La puissante force centrifuge produite permet aussi de propulser la poussière dans le rĂ©servoir de l’aspirateur, y compris les très fines particules, et ce, sans baisse de rĂ©gime. Et pour ne rien gâcher, ce balai intègre Ă©galement un système de filtration pratique pour capturer les particules microscopiques responsables d’allergies. Dyson assure par ailleurs que son V10 Absolute n’est pas très bruyant grâce notamment Ă l’absorption des vibrations, mais comme tout aspirateur, il s’entend tout de mĂŞme. Une fois le mĂ©nage fait, vous pourrez installer le balai sur sa station murale, Ă laquelle on peut aussi fixer tous les accessoires.

Pour ce qui est de son autonomie, Dyson promet une aspiration pendant 60 minutes avec le mode Standard, avant de devoir passer par la case recharge. Toutefois, avec le mode Max, l’aspirateur ne pourra pas fonctionner durant plus de 10 minutes, mais ce n’est pas une surprise. Concernant le vidage du collecteur, un mĂ©canisme astucieux et hygiĂ©nique permet d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir Ă mettre les mains dans la saletĂ©.

