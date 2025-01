Soldes d’hiver : les meilleures offres sur Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger sont ici !

Que nous réserve cette deuxième démarque des soldes d’hiver ? Dès maintenant, retrouvez les meilleures offres Tech que l’on recommande sur Frandroid, en passant par les smartphones, tablettes, PC portables, TV et objets connectés. Il y a le choix !

Maintenant que les fêtes sont passées, il est maintenant l’heure de se faire plaisir (mais, vraiment plaisir) avec les soldes d’hiver de cette nouvelle année 2025. Ne pensez plus aux cadeaux non désirés et d’ores et déjà revendus, mais plutôt aux produits Tech qui vous manquent encore. Les promotions en cours pourraient bien vous permettre de dénicher la perle rare à un très bon prix, surtout que cette deuxième démarque réserve de bien belles surprises.

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes d’hiver : les nouvelles meilleures offres en DIRECT

Les meilleures offres encore disponibles de la 1ʳᵉ démarque

Un design tout en finesse

Une dalle OLED de 12,3 pouces + 144 Hz

MagicOS 8.0 et sa dose d’IA

Lancée à 599,90 euros, puis réduite à 499,90 euros, la tablette Honor Magic Pad 2 est désormais proposée à 469,90 euros sur Amazon.

Un vélo électrique confortable avec un cadre ouvert

Un capteur de couple de 45 Nm, suffisant pour les balades en ville

Jusqu’à 60 km d’autonomie

Le VTC électrique d’Intersport, le Nakamura Crossover S coûte habituellement 1 199,99 euros, mais pendant les soldes, il est affiché à 899,99 euros sur le site de la marque.

C’est un forfait sans engagement avec une carte SIM à 5 euros

Les 350 Go de données mobiles en 4G/5G proposés, c’est généreux

Appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine

Pendant les soldes chez YouPrice, le MVNO propose un forfait 5G 350 Go sur le réseau Orange, sans engagement, le tout pour 10,99 euros par mois. Notez qu’on trouve la même offre sur le réseau SFR.

Son superbe écran OLED 120 Hz

Sa conception fine et légère

Ses performances avec son Ryzen 7 8840HS et son endurance

Initialement à 1 299,99 euros, puis réduit à 1 099,99 euros, le PC portable Asus ZenBook 14 OLED (UM3406) se négocie actuellement en promotion à 889,99 euros sur le site d’Amazon.

Des films, séries et documentaires Disney, National Geographic, Star Wars, Pixar, Marvel, etc.

Possibilité de lire sur deux appareils simultanément

Qualité vidéo jusqu’en Full HD sur PC, TV, smartphone, tablette, etc.

Normalement, un mois d’abonnement standard à Disney+ coûte 5,99 euros. Aujourd’hui et jusqu’au 21 janvier 2025, vous pouvez en profiter pour seulement 1,99 euro par mois, et c’est sans engagement.

Un photophone très efficace avec sept ans de mises à jour

Des écouteurs sans fil endurants et avec ANC

Un prix contenu pour un tel combo

Le Google Pixel 8 Pro a été lancé à 1 099 euros, tandis que les Google Pixel Buds Pro ont été présentés à 219 euros à leur sortie. Ils sont désormais réunis dans un pack proposé à 599 euros au lieu de 1 318 euros à la Fnac.

Un vélo électrique pliant pratique

Avec le plein d’équipements

Et jusqu’à 60 km d’autonomie

Le Nakamura E-Flex 2.0 est un vélo électrique pliant proposé à 1 099,99 euros, mais c’est sans compter les soldes qui viennent baisser son prix à 899,99 euros chez Intersport.

Une autonomie monstre de30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Lancé à 379 euros, le Sony WH-1000XM4 a bien entendu baissé de prix au fil du temps, notamment avec la sortie de son successeur. Aujourd’hui pour les soldes, on le trouve à seulement 206,99 euros sur Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Une semaine d’autonomie en utilisation standard

Un suivi sportif au top

Au lieu de 399,99 euros à son lancement, la Garmin Venu 2S est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount.

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 429 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) + clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros chez Boulanger.

Un CPU encore plus performant

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Compatible avec l’application Xbox

Au lieu de 69,99 euros, l’Amazon Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon. On trouve aussi la version 4K Max à 51,99 euros.

Samsung assure 7 ans de mise à jour sur le Galaxy S24

Un design unique avec un gabarit miniature et des finitions aux petits oignons

Un affichage maîtrisé de bout en bout et une super luminosité

Avec la promotion du moment sur le Samsung Galaxy S24, vous avez le meilleur prix actuel sur le marché : 629 euros au lieu de 899 euros.

Vous bénéficiez des technologies VRR et ALLM pour le gaming

La fonction Brightness Booster pour une meilleure luminosité

Vous bénéficiez d’une dalle OLED evo 4K à 144 Hz

Si jamais vous cherchez un nouveau téléviseur, sachez que le LG OLED55C4 passe de 1 590 euros à 1 190 euros sur le site Boulanger. On trouve aussi le modèle 77 pouces à 2 290 euros au lieu de 2 990 euros.

Une partie photo qui n’a plus rien à prouver

Un design revu et corrigé beaucoup plus premium

Un écran 120 Hz lumineux et bien calibré

7 ans de mises à jour

Le Google Pixel 9 est aujourd’hui disponible dans un pack avec les Pixel Buds Pro en promotion à 651,99 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger, après 150 euros de remise et 100 euros de bonus de reprise.

Les soldes d’hiver se déroulent du mercredi 8 janvier 2025 à 8h, jusqu’au mardi 4 février inclus. Chaque semaine interviendra une nouvelle démarque, et ce, jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif — à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

Les participants aux soldes d’hiver sont très nombreux, en passant par les énormes centres commerciaux jusqu’à vos commerces préférés de proximité. Mais, sur Internet, le nerf de la guerre se fera surtout du côté de ces enseignes pour les produits Tech :

