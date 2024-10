OnePlus 13 officialisé : débauche de puissance et prix serré, le smartphone a tout pour plaire

OnePlus vient de dévoiler son nouveau flagship de 2024-2025 : le OnePlus 13. Ce smartphone haut de gamme vient encore améliorer la formule gagnante de l’année dernière.

Comme chaque année, OnePlus est de retour avec un nouveau smartphone haut de gamme, cette fois-ci le OnePlus 13. Il est propulsé par le surpuissant Snapdragon 8 Elite, la dernière puce en date du fabricant Qualcomm. Au programme, un CPU et un GPU plus de 40 % plus performants que le Snapdragon 8 Gen 3 du OnePlus 12, et un score de plus de 3 180 000 points sur AnTuTu. Le processeur est épaulé par jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Malgré cela, ce nouveau OnePlus 13 se montrera plus discret que son prédécesseur avec un nouveau design et une épaisseur revue à la baisse, de seulement 8,5 mm et un poids de 213 grammes. Il peut aussi compter sur des certifications IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. On retrouve même un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, une première chez OnePlus.

Le OnePlus 13 sera l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année

Ce OnePlus 13 est équipé d’une dalle OLED 2K BOE X2, d’une taille de 6,82 pouces et avec un taux de rafraichissement dynamique de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Pour alimenter cela, OnePlus a décidé d’inclure une batterie gigantesque de 6000 mAh, soit pas moins de 600 mAh de plus que le OnePlus 12. La recharge rapide filaire atteint les 100 W, et la recharge sans-fil (50 W) fait son retour avec une technologie d’attache magnétique comme le MagSafe d’Apple.

Côté photo, toujours en partenariat avec Hasselblad, le OnePlus 13 hérite de la même caméra principale LYT-808 de 50 mégapixels, et celle-ci est accompagnée par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un périscope LYT-600 de 50 mégapixels.

Plusieurs de ses concurrents ont vu leurs tarifs augmenter, comme chez Xiaomi avec les Xiaomi 15, et le OnePlus 13 n’y échappe pas non plus cette année. Le smartphone débute désormais à 4499 yuans (582 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour rappel, le OnePlus 12 avait été lancé à 969 euros en France, et il est probable que ce nouveau modèle arrive chez nous d’ici le début de l’année prochaine à environ 999 euros. Le OnePlus 13 est lancé avec OxygenOS 15 basé sous Android 15.