Ne mettez jamais cette coque sur votre OnePlus 13 (ou suivez ces instructions)

OnePlus est dans la tourmente à cause d’un accessoire problématique de son OnePlus 13.

Sorti en début d’année, le OnePlus 13 est le modèle phare de la marque chinoise. Il s’agit d’un bon smartphone sous Android, performant, joliment dessiné et avec un volet photo intéressant. Côté autonomie aussi c’est correct, il n’y a que sa charge sans fil qui posait question à sa sortie.

Uniquement Qi2-ready, il ne possède pas d’aimants sous son dos. Pour accrocher le chargeur vendu séparement, il faut en passer par une coque qui, elle, est dotée des fameux aimants permettant de centrer la charge.

Parmi les coques disponibles, il y en a une plaquée bois, vendue 34,99 euros, du plus bel effet. « Le OnePlus 13 Wood Grain Magnetic Case est conçu avec un grain de bois unique pour vous et vous seul », est-il écrit sur le site de OnePlus.

Matériau naturel et noble, le bois peut aussi être un poil retors. Ainsi, plusieurs utilisateurs se plaignent-ils d’avoir une coque extrêmement difficile à retirer une fois clipsée sur leur téléphone. Si elle s’ajuste à merveille avec le OnePlus 13, elle semble vouloir s’y fixer de manière permanente.

Android Authority rapporte des expériences glanées sur Reddit. Parmi elles, on trouve un internaute qui a tordu son téléphone en essayant de retirer ladite coque en bois.

« J’ai essayé de glisser des trucs en dessous et de m’en servir comme d’un coin, sans succès. J’ai finalement dû forcer avec mes pouces, qui saignaient à chaudes larmes quand j’ai eu fini. Je ne suis pas un petit gars non plus – je pèse 84 kg, et j’ai dû vraiment forcer pour le retirer. Il m’a fallu de nombreuses tentatives, et même en faisant de mon mieux pour être prudent, j’ai quand même plié l’appareil ».

Un autre a passé 30 minutes à s’échiner à retirer la coque en bois de OnePlus après quoi il a demandé un remboursement dans la foulée.

Contacté par nos soins, OnePlus nous a fourni une manipulation officielle pour démonter la coque.

L’étui Wood Grain pour le OnePlus 13 est fabriqué à partir d’un placage de bois pressé à chaud, qui peut se comporter différemment des étuis fabriqués à partir d’autres matériaux. Voici la procédure pour en ôter le OnePlus 13 :

Tenez le téléphone horizontalement avec les deux mains, l’écran face à vous.

Placez vos pouces sur les coins supérieurs gauche et droit de l’étui de protection.

Poussez pour retirer le coin supérieur droit de l’étui de protection avec votre pouce droit, tout en le tenant du bout des doigts pour éviter qu’il ne rebondisse.

Pousser l’étui de protection avec le pouce gauche pour le retirer complètement.