Taper plus vite sur votre Pixel 9 ou votre Galaxy S25 ? Voici l’accessoire qui transforme votre smartphone Android en BlackBerry

Un clavier physique sur votre Google Pixel 9 ou Galaxy S25 ? C’est possible avec Clicks !

Clicks, on en a déjà parlé : un accessoire qui transforme votre smartphone dernier cri en… BlackBerry. Déjà annoncé sur iPhone, cet étui clavier fait son grand retour, mais cette fois pour des smartphones Android comme le Google Pixel 9, le Samsung Galaxy S25 ou encore le Motorola Razr 50 Ultra.

L’idée derrière Clicks, c’est de ramener le plaisir de taper sur un vrai clavier physique, comme au bon vieux temps des BlackBerry, mais sans sacrifier les avantages d’un smartphone actuel. Fini le clavier virtuel qui squatte la moitié de l’écran : avec Clicks, vous gagnez de l’espace pour voir plus de contenu, que ce soit pour écrire un mail ou discuter sur WhatsApp. Et cerise sur le gâteau, cet étui intègre un anneau magnétique compatible MagSafe et Qi2 pour une charge sans fil ultra-pratique.

C’est malin

Comment ça marche ? Rien de compliqué : le clavier se branche directement via le port USB-C de votre smartphone. Pas besoin de Bluetooth ni de batterie supplémentaire, donc pas de prise de tête avec des recharges ou des connexions capricieuses. Bonus : il y a même un port USB-C sur l’étui pour charger votre téléphone sans avoir à le retirer. Que vous ayez un Pixel 9 Pro ou un Galaxy S25, l’installation est plug-and-play, comme brancher une clé USB.

Mais Clicks ne se contente pas d’être un simple clavier. Par exemple, un bouton dédié à Gemini (l’IA de Google) vous permet d’accéder à des fonctions intelligentes en un clin d’œil. Et si vous êtes du genre à jongler entre plusieurs applis, vous pouvez programmer des raccourcis : un appui sur deux touches, et hop, votre appli préférée s’ouvre direct. Ils ont même prévu le retour haptique (cette petite vibration quand vous tapez) rend la saisie plus agréable.

Disponible en noir pour tous les modèles, l’étui se décline aussi en bleu, rouge ou jaune selon le smartphone. Côté prix, il faut compter 95,95 euros pour le moment, mais attention, c’est une offre de précommande valable jusqu’au 21 mars. Après ça, le tarif grimpe d’environ 40 euros.

Petit bémol : il faut commander sur le site officiel de Clicks, et les prix n’incluent ni les taxes d’importation ni les frais de port. Oh, et le clavier est en QWERTY américain uniquement – pas de AZERTY pour l’instant.

Le clavier arrivera en AZERTY, il existe déjà avec cette disposition de touches pour les iPhone.

