Cet accessoire pour iPhone fait revivre les claviers des BlackBerry

Ce qui a complètement disparu des smartphones, c'est le clavier physique. Une entreprise nommée Clicks commercialise une coque qui fait office de clavier pour les derniers iPhone Pro. De quoi revivre (un peu) l'époque des BlackBerry, parfois regrettée.

Le clavier physique sur le smartphone, ça vous manque ? Il est vrai qu’aucun modèle n’en dispose aujourd’hui (sauf de rares exceptions). Coupler la qualitĂ© d’un iPhone Ă un clavier physique, ça existe pourtant : la marque Clicks vend une coque d’iPhone Ă©quipĂ©e d’un clavier.

Une coque d’iPhone avec un clavier

Globalement, le produit de Clicks est une coque d’iPhone. Mais la partie infĂ©rieure dispose d’un clavier, que l’on peut connecter au port Lightning ou USB-C de son iPhone (selon la version). Une coque qui n’empĂŞche pas de charger son appareil en sans-fil (pas de MagSafe), ni en filaire (un port est prĂ©vu en dessous de la coque).

Sur cette coque, l’une des touches est programmable depuis l’application Raccourcis d’iOS. Elle permet Ă©galement d’activer la saisie vocale, ce qui est tout de mĂŞme plutĂ´t paradoxal. Avec la touche CMD (commande), plusieurs actions peuvent ĂŞtre dĂ©clenchĂ©es : lancer Safari, Spotlight ou retourner Ă l’Ă©cran d’accueil. Quant aux nocturnes, pas de problème : les touches sont rĂ©tro-Ă©clairĂ©es. Rajoutez nĂ©anmoins 62 grammes Ă votre smartphone et une taille plus grande : c’est encore plus compliquĂ© de le laisser dans une poche.

Pourquoi c’est (un peu) pratique

Ce que met le fabricant en avant, c’est le fait que cela permet de libĂ©rer de l’espace sur l’Ă©cran. Utiliser son clavier Ă©vite d’activer le clavier tactile des iPhone. De quoi gagner de la place : les conversations peuvent s’afficher en plus grand.

L’autre aspect pratique, c’est Ă©videmment le confort de frappe. Clicks insiste sur le fait que son clavier permet de taper plus vite et de manière plus prĂ©cise. Si cela permet d’Ă©viter les caprices du correcteur automatique d’iOS, pourquoi pas.

Ce produit n’est compatible qu’avec les iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et est disponible en prĂ©commande Ă partir de 139 dollars. Pour le moment, deux coloris existent : le jaune et le gris. Par ailleurs, seule la version QWERTY est en vente. ExpĂ©ditions prĂ©vues pour fĂ©vrier, tandis que le retour sur le marchĂ© grand public de BlackBerry ne semble pas prĂ©vu.