La nouvelle trottinette électrique à petit prix de Segway-Ninebot est là, avec des équipements inédits à son tarif

Trottinette électrique d’entrée de gamme de nouvelle génération, la Ninebot E3 débarque avec une double suspension, un moteur pêchu et un poids limité. Officialisé en janvier sans révéler son prix, le modèle n’a désormais plus aucun secret.

Source : Segway-Ninebot

Présentée début janvier, la nouvelle gamme de trottinettes électriques Segway-Ninebot E3 démarre progressivement sur le marché français. Si les G3 et F3 ont eu la priorité, la petite sœur E3 arrive tout juste à l’aube de l’été, nous apprend la marque dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Une génération plus pratique

La Ninebot E3 reprend les même codes esthétiques que les autres modèles, avec ses inserts rouges rappelant « es bras robotiques » selon la marque. Elle récupère aussi une double suspension, ici à deux bras oscillants en élastomère. C’est un fait rare pour un modèle de sa gamme et sa grille tarifaire.

Entre 17,5 et 17,9 kg, la Ninebot E3 reste transportable. // Source : Segway-Ninebot

Différence notoire, cette trottinette électrique étrenne un châssis magnésium qui se plie à l’avant du deck et non via la colonne de direction. Cela lui offre une meilleure compacité pour le transport, qui reste possible en raison d’un poids sous les 18 kg – c’est tout de même lourd. Les roues de 10 pouces ont chacune leur freinage : tambour à l’avant, et électronique à l’arrière.

Deux versions, deux autonomies

Le moteur développe une puissance de 400 W en continu et de 800 W en pic. Ces valeurs sont élevées pour un modèle d’entrée de gamme, puisque c’est le bloc de la précédente F2 E ! A l’instar des autres Ninebot, l’E3 se décline en deux versions :

L’E3 E propose une batterie de 276 Wh (7,65 Ah) pour 45 km d’autonomie ;

L’E3 Pro E intègre une batterie de 368 Wh (10 Ah) pour 55 km d’autonomie.

En théorie, l’E3 est compatible avec plusieurs rangements. // Source : Segway-Ninebot

Clignotants, phare avant 4 W, feu arrière à fonction stop et écran panoramique, la trottinette électrique est connectée via l’application Segway-Ninebot. Une géolocalisation est également incluse via l’Apple Find My.

La Ninebot E3 au prix dès 399 euros

La Ninebot E3 est disponible en France dès cette semaine, auprès de la boutique officielle ou des différents revendeurs partenaires (Fnac-Darty, Boulanger Weebot, Fastride, etc.). Le prix est de 399 euros pour la version E3 E, et de 449 euros pour l’E3 Pro.