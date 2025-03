La trottinette électrique Ninebot Segway F25 E II est presque à moitié prix, seulement aujourd’hui

Ninebot Segway s’impose comme l’un des leaders sur le marché des trottinettes électriques. Si vous cherchez un moyen de transport pratique et économique, la F25E II devient une option encore plus attractive grâce à une grosse réduction de Carrefour sur sa boutique Rakuten de 429 euros au lancement à 229 euros avec l’aide d’un code promo.

En quelques années, les trottinettes électriques se sont incrustées comme l’un des moyens de transport les plus prisés en France. À la fois pratiques, robustes et économiques, elles offrent une alternative efficace aux transports en commun, tout en étant plus compactes qu’un vélo. Actuellement, la Ninebot Segway F25E II profite d’une baisse de prix intéressante via la boutique Rakuten de Carrefour faisant baisser pratiquement son prix de moitié.

Les points forts de trottinette F25E II

Une vitesse de 25 km/h

Un moteur de 250 watts

Une bonne autonomie

Au lieu de 429 euros lors de son lancement, la Ninebot Segway F25E II est aujourd’hui disponible en promotion à 220 euros sur Rakuten, grâce au code RAKUTEN10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Ninebot Segway F25E II. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un moyen de locomotion pensée pour la ville

La Ninebot Segway F25E II est une trottinette électrique idéale pour vos déplacements urbains du quotidien. Grâce à son moteur de 250 W, elle atteint en un instant la vitesse maximale autorisée en France de 25 km/h, garantissant une conduite fluide et réactive.

Que ce soit pour éviter les embouteillages, rejoindre un rendez-vous ou simplement profiter d’une balade, la F25E II se distingue par sa réactivité et sa souplesse, tout en restant facile à transporter et à ranger.

Côté autonomie, elle ne déçoit pas non plus : avec une portée pouvant aller jusqu’à 25 km par charge, elle offre une solution fiable pour se déplacer sans souci, que ce soit pour aller au travail, faire des courses ou profiter d’un city-trip.

Confortable et pratique

Cette trottinette arbore un design sobre et minimaliste pour une conception robuste. La certification IPX5 indique sa grande résistance contre la pluie et les éclaboussures. Le confort de conduite est permis par ses pneus de 10 pouces conçus avec une chambre à air.

La taille des pneus assurera au deux roues électriques de pouvoir naviguer sur toutes les surfaces sans que les vibrations se fassent trop ressentir. Pour les sorties nocturnes, un phare LED de 2,5 W est intégré, activable via l’écran LCD qui permet aussi de choisir l’un des trois modes de conduites disponibles : à savoir éco, standard et sport.

Le freinage de la Ninebot Segway F25E II repose sur un système régénératif appliqué aux deux roues, une technologie issue du monde des véhicules électriques et hybrides. Ce mécanisme innovant permet non seulement de ralentir efficacement la trottinette, mais aussi de convertir une toute petite partie de l’énergie cinétique en électricité, rechargeant ainsi légèrement la batterie à chaque décélération.

Afin de comparer la Ninebot Segway F25E II avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes pas cheres du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.