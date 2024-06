Segway-Ninebot : comment choisir sa trottinette électrique Kickscooter

Segway-Ninebot possède la plus large gamme de trottinettes électriques en France. Pour tous les goûts et tous les budgets, son offre est en revanche difficile à bien cerner. Voici notre guide explicatif pour y voir plus clair.

Les 3 trottinettes électriques Segway-Ninebot que nous recommandons

En France, le meneur incontesté des trottinettes électriques est Segway-Ninebot. Marque chinoise, née de la fusion entre la firme Segway connue pour ses gyropodes et de l’Américain Ninebot, est le plus fervent rival de Xiaomi sur le secteur. Justement, pour défendre sa position, Segway-Ninebot a concocté une large gamme de trottinettes électriques. C’est sans doute le catalogue le plus fourni du marché, digne d’une marque automobile allemande ! On compte environ 15 modèles différents, pas facile de s’y retrouver.

Frandroid est donc là pour décrypter les différentes gammes et ce qui distingue les trottinettes électriques Segway-Ninebot. Performances, autonomie, équipement, prix, voici notre guide explicatif pour parfaitement choisir le véhicule répondant à vos besoins.

Appellations, application, le lexique des trottinettes Segway-Ninebot

Gammes Ninebot et Segway, deux univers distincts : malgré une entreprise commune, les deux marques ont conservé chacune leur gamme. Les trottinettes électriques premium sont la spécialité de Segway, avec un design agressif, des autonomies plus généreuses et de plus grosses performances. Ninebot met en avant son savoir-faire sur les engins pensés avec le meilleur rapport qualité – prix possible, partant de 250 euros et jusqu’à 900 euros. Leur design est bien plus sobre, mais la connectivité est toujours au rendez-vous.

C2, E2, F2, G2, Ninebot décompose ses gammes : au départ, les trottinettes Ninebot disposaient d’une nomenclature composée d’une lettre suivie de deux chiffres. La lettre signifiait la position dans la gamme, quand le nombre indiquait l’autonomie théorique. Mais en 2023, la firme chinoise a choisi de remanier le tout, toujours avec une lettre : de C (les trottinettes électriques pas chères) jusqu’à G2 (fleuron), en lui attachant un 2. Sans doute la prochaine génération de F2 se nommera F3.

E, Plus, Pro, les variantes multiplient les familles : au sein même d’une gamme comme les E2, Ninebot décline plusieurs modèles. Le plus modeste conserve la simple lettre E, l’intermédiaire se paie le suffixe Plus et le mieux doté ajoute un Pro. Toutefois, la Max G2 fait exception avec un nom unique, synonyme d’engin le plus performant Ninebot.

Segway, le meilleur des trottinettes : les trottinettes électriques ayant une lettre tardive de l’alphabet font référence à une position très haut de gamme, comme les modèles avec la lettre P. Elles ajoutent par ailleurs un nombre, qui correspond à leur autonomie théorique. En revanche, les plus récentes GT choisissent le 1E (modèle inférieur) et le 2P (supérieur) pour se distinguer les unes des autres.

Application unique Ninebot-Segway : toutes les trottinettes électriques, quelles soient de Ninebot ou Segway, possèdent une connectivité. Celle-ci passe par du Bluetooth et une même application Ninebot, offrant une géolocalisation grâce à Find My (pas pour tous les modèles), l’historique des trajets et davantage d’informations de conduite. Cependant, l’équipement n’étant pas le même au sein de tous les modèles, des réglages peuvent varier.

Les modèles de trottinettes électriques Segway-Ninebot

Le panel des trottinettes électriques Ninebot et Segway est tellement vaste qu’il est impossible de toutes les détailler. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser notre sélection selon des fourchettes de prix, car votre budget oriente grandement votre choix : l’entrée de gamme sous les 400 euros, les fleurons et plus 800 euros et les modèles intermédiaires entre les deux.

Dans cette classification, nous allons détailler certaines trottinettes électriques afin de trouver quelle est la meilleure Ninebot ou Segway qui correspond à votre budget :

Haut de gamme : à partir de 800 euros

Lorsque l’on atteint de telles sommes, l’exigence prime en termes de confort et de performances. C’est pourquoi vous devez vous diriger vers le modèle phare de Ninebot d’un côté, et une partie de la gamme de Segway de l’autre.

Ninebot KickScooter Max G2 e Le haut de gamme confortable et performant

La G30 était probablement l’une des trottinettes électriques les plus réputées en France : Ninebot a ensuite décidé de lancer la Max G2 E en 2023, qui n’est autre que sa successeure. La grande nouveauté de la G2 est l’intégration d’une double suspension afin de renforcer au maximum le confort. La suspension est hydraulique à l’avant, à double ressort à l’arrière. Attention, le poids s’envole à 24,3 kg : c’est conséquent si vous devez la transporter.

Pour combler cet inconvénient, la Ninebot Max G2 donne du muscle au moteur arrière : 450 W de puissance nominale et même 900 W en pic. Cela permet de franchir des montées soutenues (22 %), tandis que le TCS (contrôle de la traction) est de la partie pour limiter le patinage au démarrage.

La Ninebot G2 propose l’une des plus grandes batteries de sa catégorie pour afficher 70 km d’autonomie théorique. L’autonomie réelle dépasse facilement les 40 km en pratique, afin d’effectuer de longs trajets tout en sécurité grâce au freinage efficace (tambour + électronique). Cette trottinette intègre des clignotants et des pneus 10 pouces autocicatrisants.

En revanche, le prix catalogue de 899 euros est aujourd’hui un poil trop élevé face à sa principale rivale, la Xiaomi 4 Ultra initialement lancée à 999 euros, mais presque constamment en promotion à 799 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot KickScooter Max G2 e au meilleur prix ?

Ninebot Segway KickScooter P65E Du premium stylé et robuste

La P65E arbore un style très futuriste. Ce look est original en raison de son grand deck gris-orange, des larges roues de 10,5 pouces pour rouler sur différentes surfaces, et de l’écran panoramique inspiré de ses scooters électriques. La batterie proche lui confère une autonomie théorique de 65 km. Le petit problème, c’est que cet engin est difficile à transporter pour le quidam à cause de ses 28 kg sur la balance.

Sa puissance est en revanche excellente : 500 W en nominal, voire 980 W en pic, très utiles pour des fortes accélérations et les dénivelés positifs grimpant jusqu’à 22 %.

Lancée à 1 199 euros, cette trottinette a vu son tarif baisser à 999 euros depuis 2023. Elle a une grande sœur, la Segway P100SE, qui dispose d’une double suspension, comblant ainsi le principal défaut de confort de la P65E. Cette dernière augmente sa puissance continue à 650 W (1 350 W en pic), ce qui compense un poids conséquent d’environ 33 kg. Sa batterie dépasse 1 kWh, ce qui porte son autonomie à 100 km en mode éco.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot Segway KickScooter P65E au meilleur prix ?

Segway GT1, une trottinette monstre mais civilisée

Perchée sur ses roues de 11 pouces avec des pneus tubeless (couche de gelée), la Segway GT1E arbore un design encore plus imposant et intègre les clignotants. Le guidon est similaire à celui de la P65E, tandis que l’écran devient OLED et transparent. Ce véhicule est très démonstratif, aussi en raison de sa fourche suspendue hydraulique réglable et d’un plateau large qui permet de conduire dans une position naturelle.

Bien que toujours limitée à 25 km/h, Segway a équipé ce modèle d’un moteur qui développe 1 500 W en continu et 3 kW en pic, capable de prendre en charge des montées de 30 %. La batterie de 1 kWh offre une autonomie de 70 km par charge à une vitesse de 15 km/h, une performance modérée en raison du poids de 47 kg. C’est un poids lourd sur la balance, mais aussi pour le portefeuille, car le prix grimpe à 2 490 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot Segway KickScooter GT1E au meilleur prix ?

Presque identique, la plus chère des trottinettes Segway-Ninebot, la GT2P à 2 990 euros, augmente encore les performances avec une autonomie de 90 km. Le problème est que cette trottinette électrique puissante est débridée, ce qui la rend interdite sur la voie publique, affichant une vitesse maximale de 70 km/h.

Milieu de gamme : de 400 à 800 euros

Si votre budget ne vous permet pas d’accéder aux modèles mentionnés ci-dessus, pas de panique. La gamme Segway-Ninebot propose une variété de modèles sous le signe de la famille F2.

Ninebot KickScooter F2 Un excellent rapport qualité/prix

Svelte d’apparence, sobre dans son design et ses couleurs, la Ninebot Kickscooter F2 a remplacé la famille des F25/F40. Elle se distingue par une bonne qualité de fabrication, une maniabilité aisée et des freins rassurants.

Le modèle d’entrée de gamme F2 E offre de série des roues de 10 pouces sans chambre à air, avec une couche auto-réparante, ainsi que le TCS (contrôle de traction). Les clignotants sont également inclus, de même que l’Apple Find My pour géolocaliser la trottinette électrique, enrichissant ainsi ses fonctionnalités connectées.

Son moteur arrière, de puissance nominale de 400 W, peut grimper jusqu’à 800 W pour affronter des pentes de 18 %. Ces performances sont remarquables, surtout pour le prix conseillé de 549 euros. L’autonomie théorique est annoncée à 40 km, supportée par une batterie de 367 Wh. Cependant, l’écran est trop simpliste et peu lisible au soleil, et il n’y a pas de suspension pour augmenter le confort des roues.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot KickScooter F2 au meilleur prix ?

Ninebot F2 Plus et Pro E

Très proche de la F2 E en termes de design et de moteur, la F2 Plus E offre une batterie plus grande. Sa capacité de 460 Wh offre une autonomie nettement supérieure, estimée à 55 km par la marque. Cela n’alourdit pas significativement la trottinette, qui reste sous les 18 kg, bien que ce poids soit conséquent pour un transport manuel. Le prix est logiquement supérieur, à 599 euros, soit 50 euros de plus que la F2 E.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot KickScooter F2 Plus au meilleur prix ?

Toujours basée sur le même modèle, la Ninebot F2 Pro ajoute du confort grâce à un ressort avant. C’est un atout pour les longs trajets, permis par la même batterie que la F2 Plus, mais avec un moteur arrière amélioré. D’une puissance nominale de 450 W, la trottinette peut atteindre 900 W au maximum, permettant de monter des pentes de 22 %. Offrant plus de confort et de performances, Segway-Ninebot propose ce modèle pour un petit supplément de prix par rapport à la F2 Plus, soit environ 649 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot KickScooter F2 Pro au meilleur prix ?

Entrée de gamme : jusqu’à 400 euros

Vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique abordable ? Segway-Ninebot propose également la famille de modèles Kickscooter E2, conçus pour de courts trajets sans trop compromettre les performances ni le confort.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Un modèle abordable bien conçu

La Ninebot E2 Plus E ressemble beaucoup à la F2, mais présente des différences fondamentales. Tout d’abord, ses roues avec des pneus creux mesurent 8,1 pouces, ce qui pénalise le confort et la stabilité. Néanmoins, cette trottinette reste saine à conduire, bien que les vibrations soient importantes sur des surfaces moins lisses. L’autre différence majeure est son moteur placé à l’avant, d’une puissance de 300 W, nettement inférieure à celle de ses grandes sœurs. Le poids total supporté est de 90 kg, et son poids limité à 14 kg facilite le transport occasionnel.

Taillée pour des trajets domicile-travail de moins de 5 km, l’E2 Plus dispose seulement d’une batterie de 220 Wh. Son autonomie théorique de 20 km à 25 km/h se réduit souvent à 10 km en pratique. C’est peu, d’autant plus que la recharge prend environ 7 heures.

À noter, la Ninebot E2 E, plus accessible à 329 euros (contre 349 euros pour la version Plus), est une version simplifiée avec une puissance de 250 W et limitée à 20 km/h. L’E2 Pro, qui dépasse les 400 euros (exactement 449 euros), est équipée de roues de 10 pouces et d’un moteur arrière de 350 W.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E au meilleur prix ?

Gamme C2 et D

Proches des E2, mais avec des roues de 7 pouces, les trottinettes électriques pour enfants Ninebot C2 E sont également disponibles, limitées à 16 km/h : la C2 E (jusqu’à 12 ans ou 160 cm) et la C2 E Pro (potence ajustable pour tailles de 115 à 170 cm), cette dernière avec un haut-parleur intégré.

Les E2 ont remplacé les Ninebot D, bien que ces dernières aient servi de base aux F (design, roues de 10 pouces). Elles sont déclinées en trois modèles de 500 W en pic, presque identiques, se distinguant principalement par leur taille de batterie et leur puissance nominale :

D18 : 250 W, 184 Wh, 18 km d’autonomie

D28 : 300 W, 275 Wh, 28 km d’autonomie

D38 : 350 W, 367 Wh, 38 km d’autonomie

Pour plus d’informations, consultez notre essai de la Ninebot KickScooter D18E.

Où acheter une trottinette électrique Segway Ninebot ? Et quel SAV ?

Tenant les rênes du marché français, Segway-Ninebot bénéficie d’une large disponibilité en France. Leurs trottinettes électriques peuvent être achetées directement sur leur site officiel, chez de grands revendeurs en ligne tels que Fnac-Darty, Boulanger et Amazon, et aussi en boutiques physiques.

Il est bon de savoir que Segway-Ninebot fabrique ses propres trottinettes électriques, en plus de fournir d’autres marques comme Xiaomi. La garantie légale offerte par la marque est de deux ans sur tout le territoire français, et elle garantit aussi la disponibilité des pièces détachées pendant cinq ans, afin de favoriser la réparabilité. Néanmoins, la garantie de la marque couvre uniquement les pannes, et non la casse ou les pièces d’usure telles que les pneus, les freins ou les poignées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.