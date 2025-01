Voici la trottinette électrique Segway-Ninebot Max G3 : 110 km d’autonomie grâce à cette option inédite et unique sur le marché

Dernière née de la populaire lignée de trottinettes électriques de Segway (G30, Max G2), la nouvelle Ninebot G3 Max fraîchement présentée affiche puissance, grande autonomie, confort et un équipement riche. Présentation.

Source : Segway-Ninebot

Malgré leur large gamme adressés à tous les budgets, les trottinettes électriques Segway-Ninebot font face à une sévère concurrence notamment de la part de Xiaomi voire Navee depuis plusieurs années. Suspendues et avec plus d’autonomie, la firme sino-américaine se devait de réagir et d’améliorer toujours plus son catalogue : ce qu’elle fait avec le renouvellement d’un de ses modèles phares, dans le cadre du CES 2025 sis à Las Vegas.

Le plein de watts pour la Ninebot Max G3

Née ous le nom de Ninebot Max G30 en 2020, améliorée en G30 II puis remplacée par la G2 E en 2022, le haut de gamme de la marque se nomme désormais Ninebot Max G3 E. Cette nouveauté se démarque par une puissance plus que doublée à 2 000 W en pic via le moteur arrière (puissance nominale inconnue).

Le moteur envoie 2 000 W en pic ! // Source : Segway-Ninebot

De quoi repasser devant la très convaincante Segway ZT3 Pro à un prix inférieur, et qui plafonnait à 1600 W en pointe. Cela permettra de gravir des pentes jusqu’à 30 % selon Ninebot, tout en étant bridée à 25 km/h.

Plus d’autonomie et une seconde batterie optionnelle

La batterie évolue légèrement pour compenser cette fougue : sa capacité passe de 551 à 597 Wh. Ainsi, elle affiche 85 km d’autonomie à 15 km/h (contre 70 km pour la G2), ou 65 km à 25 km/h toujours selon la marque.

Inédit, une batterie externe et optionnelle est possible, comme sur certains vélos électriques Bosch ou Shimano. Avec 413 Wh en complément, fixée avec des vis, cette solution devrait permettre de dépasser 110 km par charge en théorie. Toutefois, elle ne sera pas disponible avant le 3e trimestre 2025.

65 km d’autonomie à 25 km/h, ce serait plus que la G2. // Source : Segway-Ninebot

Pour remplir autant d’énergie, le chargeur livré permet une recharge en 3h30 pour la batterie principale, voire 2h30 avec un second chargeur en option.

Une Ninebot G3 à double suspension rodée

La Ninebot Max G3 E est aussi synonyme de confort. Sa devancière Max G2 était l’une des rares à adopter une double suspension sous 1 000 euros à sa sortie, une caractéristique désormais fortement démocratisée. Notre trottinette électrique poursuit avec une double suspension avant hydraulique revue. Celle à l’arrière reste réglable.

La suspension hydraulique double est de retour. // Source : Segway-Ninebot

La nouveauté, c’est plutôt les roues 11 pouces (vs 10 pouces), de quoi ajouter un peu de confort. Sur ces roues, les pneus sont autocicatrisants, tandis que les freins à disques sont épaulé d’un e-ABS (électronique avec freinage régénératif).

Vraie Cyberpunk, avec un écran digne de 2025

Enfin, parlons du look. Si les Navee S60 et S40 revendiquent un design Cyberpunk, la Ninebot Max G3 E est plus légitime sur le sujet. L’impression de qualité est excellente sur les photos, la construction étant certifiée IPX6 pour une meilleure imperméabilité. La suspension avant fait aussi son effet, avec son arche compatible avec un antivol, et avec un axe fixé quelques centimètres en amont de la roue.

Un dessin plus atypique pour la Ninebot Max G3. // Source : Segway-Ninebot

Cela alloue un angle prononcé à la colonne de direction, tout en garantissant une position de conduite confortable. Ninebot ajoute un guidon légèrement courbé inspiré de la ZT3, doté de deux leviers de freins, de clignotants – reprenant la commande peu ergonomique de la ZT3 – et d’un éclairage automatique à luminosité variable. L’arrière ajoute un frein à fonction stop.

La navigation sur l’écran serait payante. // Source : Segway-Ninebot Un affichage enfin moderne ! // Source : Segway-Ninebot Un guidon courbé bienvenu, façon ZT3 Pro. // Source : Segway-Ninebot

Pliable, la Ninebot Max G3 E n’indique pas son poids, qui devrait flirter avec 25 kg. L’écran au centre est complètement nouveau. Il s’agit d’un affichage moderne compatible avec la navigation (fonction payante), tandis que l’Apple Find My est toujours de la partie. L’application sera là pour afficher la géolocalisation, tout comme diverses infos et réglages (voir notre test de la Segway ZT3 Pro).

Le plein de nouveautés au CES 2025

Disponible au premier trimestre 2025, la Ninebot Max G3 E ne communique pas encore son prix. Il devrait être au moins identique à celui de la Max G2 selon notre estimation, soit 899 euros, voire 999 euros vu les nouveautés techniques.

Outre la Ninebot Max G3 E, Ninebot Segway a révélé trois autres nouvelles trottinettes électriques au CES. Les voici, chacune dérivée en deux versions :