Soldes trottinettes : la toute nouvelle Ninebot Max G3 E baisse déjà son prix, mais seulement aujourd’hui

La trottinette électrique Ninebot Max G3 E passe à 819,99 euros au lieu de 899,99 euros.

La Ninebot Segway Max G3 E est la nouvelle référence des trottinettes électriques haut de gamme, qui vient succéder à la déjà très bonne Max G2 E. Elle a été dévoilée lors du CES 2025 et vient se placer directement dans la catégorie premium. L’accent a été mis sur le confort de conduite, la puissance du moteur et le freinage, qui sont le cœur du produit. Elle n’est sur le marché que depuis quelques semaines et pourtant, vous la retrouvez déjà à prix réduit chez Rakuten qui, pour le lancement des Soldes, propose un code promo supplémentaire valable uniquement aujourd’hui.

Les points forts de la Ninebot Segway Max G3 E

Les roues de 11 pouces amènent un confort certain

La puissance du moteur qui monte jusqu’à 2 000 W

La recharge très rapide, en seulement 3 h 15

La Ninebot Segway Max G3 E coûte normalement 899,99 euros. Sur Rakuten, elle est affichée à 849,99 euros et aujourd’hui, pour le lancement des Soldes, si vous utilisez le code promo RAKUTEN30, elle passe exceptionnellement à 819,99 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Segway Ninebot Max G3 E.

Une trottinette puissante, moderne et bien pensée

Une trottinette puissante, moderne et bien pensée

La Segway Ninebot Max G3 E fait bien évoluer le look de la Max G2 E, tout en la faisant aussi évoluer du côté technique. Le design est plus affirmé, la conception reste robuste et les finitions sont bien travaillées. Son deck extra-large assure une bonne stabilité, le guidon incurvé optimise la posture, et l’éclairage augmente la visibilité pour les sorties nocturnes. Elle est certifiée IPX6, donc vous pouvez rouler sous la pluie sans problème. En revanche, son poids de 24,8 kg peut poser un problème si vous devez prendre les transports en commun, par exemple. Même si le mécanisme de pliage reste pratique et qu’elle se range relativement facilement.

Sur le guidon, il y a un écran LCD couleur vraiment plaiant et surtout, qui se distingue de la concurrence. Il est très lisible, affiche de nombreuses informations comme l’heure, la vitesse, le niveau de batterie en pourcentage, ainsi que l’autonomie restante selon le mode utilisé. L’application Segway-Ninebot complète l’expérience, avec des réglages poussés sur les modes de conduite et la sécurité. Elle permet aussi de verrouiller la trottinette à distance.

Elle assure une conduite agréable et surtout sûre

Côté performance, la Ninebot Max G3 E peut grimper jusqu’à 30 % d’inclinaison avec son moteur de 700 W nominal (2 000 W en mode Boost). La conduite reste douce, même à pleine puissance, sans à-coups violents. Le mode standard à 20 km/h est, quant à lui, bien plus adapté aux trajets urbains. Le freinage est assuré par un système mixte qui combine deux disques mécaniques et un frein électronique pour un arrêt progressif et sans blocage intempestif.

Selon notre testeur, il y a quand même quelques remarques à faire sur le confort. Si la fourche avant, hydraulique, absorbe bien les chocs, la suspension arrière qui elle est pneumatique se montre un peu sèche, surtout si la chaussée est dégradée. Heureusement, les pneus de 11 pouces limitent un peu ces secousses. Côté autonomie, comptez 30 à 35 km réels en hiver, jusqu’à 45 km par temps doux, ce qui reste très correct. La recharge est rapide : 2 h 30 suffisent pour atteindre 80 %, 3 h 15 pour un plein.

La Segway-Ninebot Max G3 E est passée sur le banc d’essai des Survoltés et vous pouvez en retrouver toutes les conclusions dans le test complet de la trottinette électrique.

Si la Ninebot Max G3 E ne vous convainc pas, vous pouvez passer une tête sur notre guide d’achat des meilleures trottinettes électriques pour trouver votre prochaine monture.

