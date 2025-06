Vous cherchez un TV ? Carrefour offre jusqu’à 50 % de remise sur une sélection de modèles de grande marque

Ce n’est pas parce que l’on passe l’été loin de chez soi que les soldes estivales ne constituent pas une bonne occasion de changer de téléviseur. Ils sont à prix plancher chez Carrefour.

Pour les soldes d’été, Carrefour propose actuellement de belles ristournes sur de nombreux modèles de téléviseurs de grande marque, ainsi que sur de nombreuses références de casques et écouteurs. L’occasion de réaliser quelques jolies affaires et de s’équiper à un coût dérisoire, le commerçant proposant jusqu’à 50 % de réduction selon les modèles.

Notre sélection audio et vidéo :

Samsung 65DU8505 : un grand écran connecté pour tous vos divertissements

Avec ses 65 pouces de diagonale, le Samsung 65DU8505 est ce que l’on peut appeler un grand écran. Ce qui en fait le téléviseur idéal pour regarder tous les types de contenus dans les meilleures conditions possibles (à condition d’avoir un salon suffisamment grand pour l’accueillir). Car au-delà de la taille de sa dalle, assez impressionnante, le véritable point fort de ce téléviseur Samsung réside dans la qualité de son image 4K. Grâce à la technologie Dynamic Crystal Color, au HDR et Contrast Enhancer, vous pouvez bénéficier de couleurs vives et éclatantes, naturelles, ainsi que d’une image lumineuse.

Mais ce n’est pas là le seul atout de ce 65DU8505, car Samsung l’a doté d’une expérience connectée extrêmement complète via son OS maison, Tizen. Grâce à lui, vous pourrez profiter d’une ribambelle de contenus en ligne directement sur votre TV, que ce soit via Samsung TV Plus ou votre service de streaming ou de SVoD préféré. Un gaming Hub très complet, comme le ALLM (activable si vous branchez votre console via le port HDMI 2.1) vous permettent enfin de profiter d’une partie gaming très complète.

65DU8505 // Source : Samsung

Le Samsung 65DU8505, habituellement proposé à 749 euros, bénéficie d’une ristourne de 30 % qui le fait passer à 524 euros pendant les jours qui viennent.

Philips 55PUS7009 : le bon rapport performances-prix

Si vous cherchez un téléviseur qui offre un bon compromis entre performances et prix, le 55PUS7009 de Philips est un excellent candidat. Sa diagonale de 55 pouces est suffisamment grande pour offrir une expérience de visionnage qui allie confort et qualité, sans pour autant faire s’envoler le prix de l’appareil. Qualité d’image précise en 4K, partition gaming très complète (VRR, ALLM), Dolby Atmos pour la partie sonore : rien n’a été laissé au hasard.

54PUS7009 // Source : Philips

Pour faire bonne mesure, ce Philips 55PUS7009 bénéficie aussi d’une expérience connectée avec Titan OS. Un téléviseur efficace et très complet qui bénéficie actuellement d’une très belle réduction : pendant les soldes Carrefour, vous pouvez l’obtenir à -50 %, ce qui fait tomber son prix à 210 euros seulement.

Xiaomi A 43 (2025) : l’amie des petites surfaces

Avoir un grand téléviseur, c’est chouette. Mais on ne va pas se mentir, réussir à caser une diagonale de 65 pouces dans un appartement de 30 m² carré confine à la tâche herculéenne. Pour équiper un logement de petite taille, mieux vaut choisir un téléviseur adapté et le Xiaomi A 43 sorti en 2025 est tout indiqué. Avec sa diagonale de 43 pouces, il offre une surface de visionnage confortable à courte distance sans rogner sur la qualité de l’affichage 4K.

A 43 (2025) // Source : Xiaomi

Mieux, il offre une expérience connectée de qualité grâce à Google TV, l’une des meilleures interfaces disponibles sur le marché. Pour ne rien gâcher, le Xiaomi A 43 est très agréable à l’œil grâce à un cadre fin, aux bordures quasi invisibles et aux finitions métalliques du plus bel effet. Ce téléviseur est aussi l’ami des petits budgets puisqu’il profite actuellement d’une réduction de 30 % qui fait passer son prix de 269 à 188 euros.

Clayton CL24LED24B : petit écran et (très) petit prix

Besoin d’un petit téléviseur pour une chambre ou la cuisine ? Le Clayton CL24LED24B est parfait sous tout rapport. Ce téléviseur HD de 24 pouces qui mise sur la simplicité dispose de tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour un usage d’appoint. Le tuner TNT intégré vous permettra d’accéder simplement aux chaînes de télévision classiques, tandis que sa prise USB vous permettra d’accéder à des contenus multimédias directement sur votre écran.

Clayton CL24LED24B // Source : Carrefour

Le plus gros avantage de ce téléviseur est toutefois à aller chercher du côté de son prix. Généralement proposé sous la barre des 100 euros, il profite des soldes pour réduire assez drastiquement son prix avec une ristourne s’élevant à 30 %. De quoi l’obtenir à 69 euros pendant encore quelques jours, et s’équiper à petit prix.