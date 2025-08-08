Oui, ce TV Philips 55″ avec Ambilight coûte vraiment moins de 400 € grâce à cette offre

Il est assez rare de trouver de bons TV de 55 pouces à moins de 400 euros. Pourtant, le Philips 55PUS8010 avec Ambilight coûte bel et bien 396,68 euros chez PC Componentes.

Comme nombre de TV Philips, le modèle 55PUS8010 a ce petit truc en plus qui le distingue de tous ses concurrents : la technologie Ambilight, qui renforce considérablement l’immersion de l’utilisateur. Et si vous pensiez que cette fonctionnalité était réservée aux téléviseurs très onéreux, détrompez-vous : le TV Philips 55PUS8010 est en ce moment proposé à moins de 400 euros.

Les atouts du TV Philips 55PUS8010

La technologie Ambilight sur trois côtés

Une dalle LED de 55 pouces compatible HDR10+

Titan OS

Auparavant proposé à plus de 500 euros, le TV Philips 55PUS8010 est aujourd’hui disponible à 396,68 euros chez PC Componentes.

L’Ambilight, jamais égalée

Avec ses pieds latéraux discrets et son cadre très fin, voire invisible, le TV Philips 55PUS8010 fait clairement partie des modèles les plus élégants. Mais le véritable point fort de son design se cache dans son dos. En effet, il est bel et bien équipé de la technologie Ambilight : grâce à un réseau de LEDs placées sur trois côtés, qui réagissent à l’image affichée sur l’écran, le TV peut projeter un halo lumineux coloré dynamique sur le mur. Une belle manière de renforcer l’immersion et de plonger un peu plus au cœur de l’action.

Le TV embarque par ailleurs une dalle LED 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces, qui prend en charge les formats HDR HLG, HDR10 et HDR10+ ; ainsi, les séquences sombres et scènes plus lumineuses sont bien plus détaillées et nettes. Certes, le QLED ou même de l’OLED auraient été plus appréciables ici, mais à ce prix, c’est une concession assez simple à faire.

Un logiciel complet et intuitif

Côté audio, le TV Philips 55PUS8010 offre une compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X, qui promettent un son 3D virtuel des plus agréables. La fonction Amélioration vocale permet de son côté d’augmenter ou de réduire le volume des dialogues d’un film sans modifier le son en arrière-plan. Bien sûr, globalement, une barre de son ne sera jamais de trop. Côté gaming, si le TV intègre bien plusieurs ports HDMI 2.1, la dalle est limitée à 60 Hz, ce qui ne permet pas de profiter de la 4K@120fps sur une console next-gen. Il faut donc se contenter de la 4K@60Hz.

Heureusement, les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont bien présents. Le TV est par ailleurs animé par le système d’exploitation Titan, qui offre notamment un accès rapide à toutes les plateformes de streaming phares. Le téléviseur est enfin compatible avec Matter, AirPlay, Google Home ainsi qu’avec les appareils dotés d’Alexa.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bons modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV Philips Ambilight du moment.

