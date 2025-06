Oui, cette grande tablette Lenovo ultra-endurante coûte vraiment moins de 100 € grâce à cette offre

Si vous avez un budget très serré, mais que vous souhaitez tout de même vous offrir une tablette familiale efficace offrant une excellente autonomie, alors la Lenovo Xiaoxin Pad pourrait tout à fait vous convenir. En ce moment, AliExpress l’affiche à 97,99 euros au lieu de 112,99 euros.

La Lenovo Xiaoxin Pad 2024 est une tablette d’entrée de gamme chinoise qui ne manque pas d’atouts : grand écran bien fluide, batterie généreuse, format pratique… et petit prix. Ce modèle idéal pour le divertissement et la consultation des réseaux sociaux est en effet proposé à moins de 100 euros.

Les points forts de la Lenovo Xiaoxin Pad 2024

Une tablette fine et légère

Une dalle FHD+ de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz

Une batterie de 7 040 mAh

Initialement affichée à 112,99 euros, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2024 peut en ce moment vous revenir à 97,99 euros sur AliExpress grâce au code promo FRSS15.

Une grande tablette facile à transporter

La Lenovo Xiaoxin Pad 2024 est une ardoise sans prétention, au design minimaliste et sobre qui pourrait plaire au plus grand nombre. On apprécie surtout sa légèreté (465 g) et sa finesse (7,1 mm d’épaisseur) qui la rendent particulièrement simple à emporter partout. À l’avant, on trouve une grande dalle de 11 pouces, bénéficiant d’une définition Full HD+ (1 920 × 1 200 pixels), bien agréable pour regarder des films et des séries confortablement.

Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui permet de profiter d’une navigation fluide. Un capteur de luminosité est même intégré. Au-dessus de cet écran, se niche une caméra frontale de 8 Mpx, idéale pour les appels en visio. La caméra arrière, pratique pour scanner des documents, fait aussi 8 Mpx.

Taillée pour le divertissement

Dans les entrailles de la Xiaoxin Pad 2024, se tient une puce Snapdragon 685 ; pas la plus puissante, certes, mais elle suffit amplement pour de la navigation sur le web, du visionnage de séries et de films sur les plateformes de streaming et même du gaming léger. Pour le divertissement, d’ailleurs, les quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos rendront l’expérience plus immersive.

Enfin, côté autonomie, Lenovo ne fait pas les choses à moitié avec une batterie de 7 040 mAh qui promet, selon la marque, 10 heures de lecture vidéo et 53 heures de podcasts. Malheureusement, la charge plafonnée à 20 W est un peu lente.

