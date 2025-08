Lenovo réduit de 33 % le prix de cette tablette avec écran 3K 144 Hz et Gemini intégré, très prisée par les étudiants

Sortie en début d’année, cette tablette tactile Lenovo Idea Tab Pro avec stylet et étui de protection est en promotion à 319,91 euros au lieu de 478,01 euros sur le site officiel de la marque.

Lenovo Idea Tab Pro 12.7″ // Source : Lenovo

En début d’année, Lenovo est revenu très fort sur le marché en proposant deux nouvelles tablettes tactiles de référence. D’une part la Lenovo Yoga Tab Plus, clairement orientée pour les professionnels. Et d’autre part, la Lenovo Idea Tab Pro, toute aussi intéressante, mais clairement pensée pour les étudiants, la prise de notes, sans oublier l’intégration de l’intelligence artificielle. Une très bonne tablette à retrouver avec son stylet, un étui de protection et 33 % de réduction directement sur le site de la marque.

Les points forts de la Lenovo Idea Tab Pro

Sa dalle 3K rafraîchit à 144 Hz

Ses performances au global

L’intégration de Google Gemini facilite la vie

En temps normal, la Lenovo Idea Tab Pro 12.7″ avec stylet et étui de protection devrait coûter 478,01 euros. Mais sur le site de la marque, en utilisant le code promo AOUT, même si normalement celui-ci est directement appliqué, elle passe à 319,91 euros.

Une tablette pour régaler les étudiants

Avec son modèle Idea Tab Pro, Lenovo vise clairement les étudiants. La rentrée étant dans quelques semaines, cette promotion tombe à pic, d’autant que la tablette comprend l’intégration native de Gemini. Décriée par certains, mais pratique quand elle est utilisée intelligemment, l’IA permet de s’aider au quotidien.

La fonctionnalité principale mise en avant sur ce modèle est le Circle to Search. Si un élément vous pose problème, il suffit de l’entourer avec votre stylet Tab Pen Plus inclus pour lancer une recherche sur Google. Ce n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres et Gemini permet de nombreuses autres choses.

Quand la pause s’impose, elle est là aussi

La tablette n’est pas en reste avec sa fiche technique : vous profitez d’une dalle IPS LCD qui affiche de la 3K avec une luminosité de 400 nits. C’est un poil léger pour une utilisation en extérieur, mais heureusement qu’il y a le revêtement mat limite les reflets pour que le tout reste tout de même lisible. D’autant qu’avec la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, vous avez une fluidité qui rend la navigation beaucoup plus agréable.

Tout ça est rendu possible avec un processeur du tonnerre : un MediaTek Dimensity 8300 accompagné de 8 Go de RAM et d’une mémoire interne de 128 Go. Le tout permet de lancer quelques petits jeux 3D pour se détendre entre deux cours. Attention de ne pas trop en abuser quand même si vous souhaitez que la batterie de 10 200 mAh puisse vous tenir la journée complète. Heureusement, celle-ci bénéficie de la charge rapide 45 W pour retrouver rapidement une belle autonomie.

