Lenovo lance deux nouvelles tablettes Android puissantes pour les pros et les étudiants

Après les avoir dévoilées au CES 2025, Lenovo lance dès aujourd’hui deux nouvelles tablettes Android qui mise sans trop de surprise sur l’IA.

Hugo Clery pour Frandroid

C’est aujourd’hui que Lenovo lance officiellement ses deux nouvelles tablettes Android dévoilées au CES de Las Vegas le mois dernier.

La marque se veut confiante sur un marché qui a progressé de 10% en 2024, avec deux nouveaux modèles adressés à deux cibles bien distinctes, mais aussi une emphase toute particulière mise sur l’IA et la productivité.

Lenovo Yoga Tab Plus, le nouveau fleuron de la gamme

On commence par le renouveau de la gamme Yoga Tab avec un modèle Plus clairement axé sur l’IA pour les professionnels. La Lenovo Yoga Tab Plus est la première tablette de la marque à intégrer AI Now, l’assistant IA qui tourne en local sur la machine.

Concrètement, il s’agit d’un large modèle de langage (LLM) qui enrichit sa base de données avec vos documents (textes, e-mails, PDF) afin de vous proposer une recherche intelligente. Basé sur le modèle Lama 3 de Meta, AI Now permet ainsi de converser avec l’IA, de lui demander des résumés de documents et bien d’autres fonctionnalités.

Niveau fiche technique, la tablette est équipée de la dernière puce Snadragon 8 Gen 3 de Qualcomm, couplée à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’écran de 12,7 pouces se compose d’une dalle LCD IPS pouvant grimper jusqu’à 144 Hz et près de 900 cd/m² en luminosité.

La Lenovo Yoga Tab Plus intègre un clavier externe reprenant le feeling des touches de sa gamme ThinkPad, un aspect toujours très apprécié des claviers Lenovo. Le stylet Tab Pen Pro vient compléter le tout et se recharge avec sa connexion aimantée à la tablette.

Lenovo Idea Pad Pro, la tablette pour les étudiants

Lenovo rafraîchit sa tablette Idea Pad qui vise avant tout les étudiants dans leurs activités de recherche et de prise de notes.

Avec sa nouvelle Idea Pad Pro, le constructeur intègre aussi l’IA, mais cette fois avec Google Gemini et sa fonctionnalité Circle to Search. Avec le stylet Tab Pen Plus, il sera possible d’annoter n’importe quel élément affiché à l’écran avec le système Easy Jot et d’enregistrer ses trouvailles au format PDF ou JPG.

On reste sur une dalle 12,7 pouces 3K pour ce modèle, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le revêtement mat permet de minimiser les reflets dans les environnements les plus lumineux.

Les deux tablettes sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce, sur le site de Lenovo ainsi que sur les distributeurs agréés, à ces tarifs :

La Lenovo Yoga Tab Plus est vendue au tarif de 899 euros (16 Go de RAM, 256 Go de stockage)

La Lenovo Idea Pad Pro est vendue au tarif minimum conseillé de 449 euros (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) et 499 euros (8 Go, 256 Go de stockage)