Jusqu’à 138 km d’autonomie, les nouvelles trottinettes ultra puissantes de Segway affolent les compteurs

Derrière un design cossu, la Segway GT3 veut séduire autant le citadin en recherche d’autonomie et performances que l’amateur de circuit avec la version Pro débridée.

Source : Segway-Ninebot

De la plus abordable à la plus puissante, les trottinettes électriques Segway-Ninebot sont quasiment toutes remplacées au CES 2025 (ou presque si l’on excepte la récente ZT3 Pro et les C2). En tête de gondole, les nouvelles Segway GT3 E et GT3 Pro E viennent prendre le relais des GT2P et GT1E.

Une autonomie record pour la Segway GT3 Pro E

Visuellement, les deux modèles sont quasiment identiques, à la différence de la fourche hydraulique réglable pour la GT3 Pro. Le design est une continuité de la précédente génération, accueillant la signature lumineuse en X de la ZT3 Pro et un haut et large deck avec une plateforme arrière inclinée. Cossues, ces trottinettes électriques s’appuient de nouveau sur des roues de 11 pouces ainsi qu’une double suspension hydraulique : amortisseur avant et bras oscillant arrière.

Source : Segway-Ninebot

Autre petite différence visuelle : la batterie de la Segway GT3 Pro est beaucoup plus volumineuse sous le deck. En effet, sa capacité de 2 160 Wh offrirait une autonomie de 138 km à 25 km/h, à comparer aux 75 km permis par les 899 Wh de la GT3. Cette dernière pourra tout de même compenser avec la batterie externe optionnelle de 413 Wh comme la Ninebot Max G3 fraîchement présentée. La recharge dure respectivement 7 h 30 et 5 h 30 avec le chargeur rapide livré.

Un modèle fait circuit, un autre plus civilisé

La quantité d’énergie est énorme, car le modèle Pro E est débridé jusqu’à 80 km/h : il n’est donc pas autorisé sur route, mais bénéficie d’une forte puissance sur du circuit. Ses deux moteurs pointent à 7 000 W en pic, contre 2 400 W pour le monomoteur de la GT3 bridé à 25 km/h.

Le modèle GT3 Pro E est réservé au circuit ou tout-terrain. // Source : Segway-Ninebot

Pour se stopper, les Segway GT3 misent – enfin – sur des freins à disque hydrauliques, aux étriers double pistons et un antiblocage de roues. La Pro y ajoute un contrôle de traction dynamique pour la conduite sportive.

La GT3 E. // Source : Segway-Ninebot

Au guidon, le nouvel écran commun aux Ninebot F3 et G3 inclut d’office la navigation, la connectivité avec l’appli Segway-Ninebot étant possible tout comme l’Apple Find My. En plus des feux diurnes en X, les deux trottinettes proposent un éclairage avant automatique de 14 W, des clignotants et un feu-stop.

5 autres nouveautés Segway-Ninebot au CES 2025

La Segway GT3 E arrivera lors de ce 1er trimestre 2025, suivie de la Segway GT3 Pro E au deuxième trimestre.

Les nouveautés Segway-Ninebot du CES 2025 : E3, G3, GT3 et F3. // Source : Segway-Ninebot

Elles peaufinent le lot intégrant les 5 autres nouveautés Ninebot Max G3, F3 et E3 mis en lumière au CES 2025, qui seront commercialisées d’ici la fin du printemps.