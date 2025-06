Xiaomi Scooter 4 Ultra : une trottinette électrique premium à moitié prix pour les soldes chez Decathlon

Depuis l’arrivée des Scooter 5, la Xiaomi Scooter 4 Ultra voit son tarif fondre comme un mojito en terrasse : on parle ici d’une remise de 50 % sur une trottinette pensée pour avaler les kilomètres avec confort et puissance. Décathlon pile au bon moment pour les soldes d’été, lance une remise faisant passer le tarif de 999 euros lors du lancement à 559 euros.

Dans la valse des trottinettes électriques, Xiaomi n’a pas l’habitude de faire les choses à moitié. Et cette Scooter 4 Ultra en est la preuve, elle cumule le confort, l’autonomie, un moteur musclé et une construction robuste, elle arbore tous les bons points pour un usage urbain, intensif, voire semi-nomade. Son tarif était peut-être salé à la sortie, mais aujourd’hui, avec la sortie des nouveaux modèles Scooter 5, ce bijou revient à un prix canon. Et pour une fois, c’est la route qui va prendre cher, pas votre budget. Pour les soldes d’été, Décathlon retire la moitié du prix de lancement avec plus de 400 euros de réduction.

Les atouts de Xiaomi Scooter 4 Ultra

70 km d’autonomie réelle, grâce à une batterie 561 Wh et une charge complète en 6 h 30.

Puissance de 500 W (940 W en crête), pour affronter les côtes sans grimacer.

Des suspensions avec des pneus de 10 pouces auto-réparants

Au lieu de 999 euros lors de son lancement, la Xiaomi Scooter 4 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 559 euros sur Décathlon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Scooter 4 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Design et confort : pensée pour encaisser l’asphalte

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Avec ses 24,5 kg, la Xiaomi Scooter 4 Ultra joue dans la cour des costaudes. C’est clair, elle n’est pas faite pour être portée trois étages à bout de bras, mais sur le bitume, elle inspire confiance. La structure en aluminium dégage une vraie impression de solidité, et sa capacité de charge de 120 kg permet d’accueillir tous les gabarits sans broncher.

La plateforme extra-large est un vrai plus : on peut poser ses pieds côte à côte, même en chaussant du 45, et profiter d’une position stable, essentielle sur les trajets longs ou les terrains cabossés. Côté suspensions, Xiaomi a mis le paquet avec un système à double ressort avant et arrière, particulièrement efficace pour gommer les secousses, même sur des pavés ou des pistes cyclables mal entretenues.

Les pneus de 10 pouces sans chambre à air, auto-réparants, ajoutent une couche de sécurité bienvenue, et limitent les crevaisons. Et pour les geeks du guidon, l’écran central fournit en un coup d’œil toutes les infos utiles : vitesse, niveau de batterie, mode de conduite. Grâce au Bluetooth, on peut aussi la connecter à l’appli Xiaomi Mi Home pour personnaliser les réglages ou consulter les diagnostics. Enfin, malgré son gabarit, elle se plie facilement pour un transport plus compact.

Autonomie, moteur et sécurité : le trio gagnant

Sous le deck, Xiaomi a placé un moteur de 500 W (et 940 W en crête) dans la roue avant. Ce n’est pas juste un moteur qui suit, c’est un moteur qui pousse : les démarrages sont nerveux, et les côtes à 10 % ne posent pas de problème, même avec un sac sur le dos. Elle monte rapidement à 25 km/h, la limite légale, et s’y maintient sans fléchir.

Pour les arrêts, on peut compter sur un frein tambour mécanique à l’avant, associé à un frein électronique à l’arrière. C’est une combinaison rassurante, qui permet des freinages progressifs ou plus secs selon la situation, même sous la pluie (grâce à son indice IP55, la trottinette ne craint ni les éclaboussures ni la poussière).

Côté autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 70 km en mode éco, et la rédaction confirme que la promesse tient la route en lui attribuant une note de 8/10. Surtout si on adopte une conduite fluide et qu’on évite les grosses pentes. La batterie de 561 Wh est alimentée en environ 6 h 30, ce qui permet de repartir tous les matins avec le plein. Et pour couronner le tout, la technologie KERS (système de récupération d’énergie cinétique) permet de gagner de précieux kilomètres en freinant intelligemment.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Scooter 4 Ultra.

Afin de comparer le Xiaomi Scooter 4 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

