Xiaomi : sa nouvelle trottinette électrique premium est déjà moins chère chez Boulanger, Fnac et Darty

La Electric Scooter 5 Max est la nouvelle trottinette électrique haut de gamme de Xiaomi. Elle corrige les défauts du modèle précédent, et s’affiche même à un prix plus bas à sa sortie que sa prédécesseure. Elle est aujourd’hui déjà moins chère grâce à 5 % de remise qui s’applique pour le retrait en magasin.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour rivaliser avec Ninebot-Segway, Xiaomi a dégainé trois nouvelles trottinettes électriques lors du MWC, dont la Electric Scooter 5 Max. Elle représente le haut de gamme de cette cinquième génération, et se montre plus convaincante que le modèle précédent, la 4 Pro Max, en apportant un bon niveau de confort et de belles finitions. Si cette nouvelle version vous fait de l’œil, vous pouvez l’obtenir avec près de 30 euros de réduction chez plusieurs e-commerçants.

Qu’est-ce qu’on apprécie sur la Xiaomi Electric Scooter 5 Max ?

Sa qualité de fabrication

Son grand deck pratique et confortable

Sa double suspension et son moteur efficace pour les trajets urbains

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max est sortie au prix de 604 euros, mais en ce moment, il est possible de l’obtenir à 575 euros chez Darty en optant pour le retrait en magasin. Cette offre est également valable chez la Fnac et Boulanger.

Les autres modèles profitent également de 5 % de remise en choisissant le retrait en magasin : la Xiaomi Electric Scooter 5 passe ainsi de 404 euros à 385 euros, et la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro revient à 480 euros au lieu de 504 euros.

Un design revu pour plus de confort

Comme dit précédemment, la Xiaomi Electric Scooter 5 Max est la plus aboutie de sa série. Elle dit adieu au design atypique de la 4 Pro Max, et revient sur une apparence plus classique qui respire la robustesse. Son deck prend de la largeur (19 vs 15 cm) pour plus de confort et intègre deux barres lumineuses pratiques pour être plus visibles de nuit. Elles s’illuminent en bleu clair et s’activent automatiquement avec l’éclairage. Vous pouvez aussi les désactiver.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les roues de 10 pouces ne bougent pas et absorbent bien les chocs. On trouve en revanche de nouveaux garde-boues en plastique très rigides et bien fixes. Ils renforcent l’impression de solidité de l’ensemble. Niveau poids, avec plus de 25 kg sur la balance, cette trottinette pliante est incompatible pour les déplacements intermodaux.

Un moteur inchangé, mais un confort en hausse

Le moteur dans la roue arrière est identique à la précédente génération, avec 400 W en continu et 1000 W en pic. Cela suffit pour les trajets en ville avec des accélérations assez vives, mais face à des pentes raides, elle perd facilement de la vitesse au-delà de 20 %. Le freinage est un poil juste avec le seul tambour avant.

Concernant le confort de conduite, on appréhende moins les gros trottoirs et trous dans la route, grâce à la fourche avant suspendue hydraulique et une paire de ressorts à l’arrière. La trottinette étant est assez agile et précise à diriger. Pour finir sur l’autonomie, l’engin embarque une batterie de 477 Wh qui confère 60 km sur le papier. De notre côté, avec un poids de 80 kg, une circulation parisienne et une température sous les 10°C, nous avons mesuré 30 km et plutôt 35 km à 15°C. En option, la charge rapide permet d’atteindre 100 % en 1h, sinon il faudra patienter (très) longtemps, soit 9 heures.

Découvrez plus de détails dans notre test sur la Xiaomi Electric Scooter 5 Max.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter 5 Max avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

