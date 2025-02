Boulanger solde à bon prix cette trottinette électrique (avec 55 km d’autonomie) de chez Ninebot

La Ninebot KickScooter F2 Pro est la trottinette électrique la plus puissante de la gamme Segway F2 Series. Si elle vous intéresse, elle est soldée à 549,99 euros chez Boulanger.

La Ninebot KickScooter F2 Pro est une trottinette électrique à la fois chic et endurante, avec une bonne autonomie. C’est le genre de modèle qu’il vous faut si vous avez besoin d’un moyen de transport citadin. Avec ses 55 km d’autonomie et son moteur d’une puissance maximale de 900 W permet de rouler à 25 km/h. Pour ce dernier jour des Soldes, en passant chez Boulanger, vous pouvez la commander avec 100 euros de remise par rapport à son prix de base. Sachant qu’elle date d’avril 2023, c’est une bonne occasion de se faire plaisir.

Les points forts de la Ninebot KickScooter F2 Pro

Une autonomie de 55 km, c’est très intéressant

La sécurité avant tout : un frein à disque à l’avant, un électronique à l’arrière

Les pneus tubeless auto-réparateurs de 10 pouces

Sur le site officiel de Segway, la Ninebot KickScooter F2 Pro est disponible à 649 euros. Par contre, chez Boulanger, pour la fin des Soldes, elle est accessible à 549,99 euros.

Une trottinette parfaite pour les travailleurs et les étudiants

Avec la trottinette Ninebot KickScooter F2 Pro, vous avez un beau moyen de transport qui affiche une belle couleur noire avec des câbles orange et quelques rappels de cette couleur au niveau des roues. Elle mesure 57 x 125,2 x 115,8 cm lorsqu’elle est dépliée, et 57 x 52,9 x 115,8 cm lorsqu’elle est pliée, avec un poids de 18,5 kg. C’est lourd, mais ça reste transportable, très pratique pour ne pas prendre trop de place si vous devez prendre les transports en commun.

Le plateau, sur lequel vous montez pour conduire, fait 16,8 cm de large. Il faudra donc poser les pieds l’un derrière l’autre (sauf si vous avez des petits pieds) pour être confort. La trottinette peut supporter un poids maximal de 120 kg, ce qui vous permet de transporter des charges en plus. Attention, et c’est logique, mais plus le poids sur la trottinette est élevé, plus la batterie va baisse rapidement.

Une autonomie largement suffisante pour la journée

En parlant d’autonomie, celle-ci est annoncée à 55 km avec sa batterie de 460 Wh. Sachant qu’avec son moteur de 900 W, vous pouvez rouler à 25 km/h maximum, ça représente environ 2 heures d’autonomie. Comme on l’a dit un peu plus haut l’autonomie varie en fonction du poids sur la trottinette, mais aussi de la nature de la route, de la météo et de la vitesse à laquelle vous roulez. La Ninebot KickScooter F2 Pro peut même vous aider à grimper des pentes de 22%.

Par contre, il faut compter huit heures pour la charger entièrement. Donc il ne faut pas oublier de la brancher le soir quand vous rentrez, ou le matin une fois arrivé sur votre lieu de travail. La trottinette est certifiée IPX5, ce qui permet de rouler sous la pluie. Elle est compatible Apple Find My, pour la retrouver si jamais elle disparait mystérieusement, mais il faut absolument posséder un appareil sous iOS. Pour la sécurité, vous avez des clignotants à l’avant et à l’arrière, un système d’antipatinage et des pneus auto cicatrisants qui ne nécessitent pas d’entretien.

N’hésitez pas à comparer la Ninebot F2 Pro avec d’autres modèles pour voir ce que propose la concurrence en passant par notre guide d’achat dédié.

