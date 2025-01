Carrefour divise par deux le prix de la trottinette électrique Ninebot KickScooter D18E pendant les Soldes

Ninebot est le leader en matière de trottinettes électriques. La marque propose aussi bien des modèles haut de gamme à des prix très élevés, que des modèles plus abordables comme cette KickScooter D18E dont le prix tombe à seulement 164,99 euros chez Carrefour.

Segway-Ninebot D18E

Chez Segway-Ninebot, la gamme de trottinettes électriques dont le nom commence par D est celle qui se veut la plus abordable. Ces modèles sont tout indiqués pour une première fois, afin de découvrir en douceur l’univers de la mobilité électrique. Alors forcément, il y a quelques concessions à faire sur la puissance ou l’autonomie, mais compte tenu du prix, il ne faut pas faire le difficile. D’autant que pendant les Soldes d’hiver 2025, vous retrouvez ce modèle KickScooter D18E avec une réduction de 50% !

Ce qu’il faut savoir sur le Ninebot KickScooter D18E

Le design et les finitions sont de qualité

Il ne lui faut que deux heures pour êtres chargée complètement

La double sécurité du système de pliage est appréciable

Alors qu’elle coûte normalement 329,99 euros, Carrefour casse littéralement le prix en deux du Ninebot KickScooter D18E et permet de le commander pour 164,99 euros. Cependant, l’offre n’est plus disponible en livraison, mais uniquement en Drive.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Ninebot KickScooter D18E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Si vous débutez en trottinette électrique, c’est un bon choix

Ce n’est pas parce que c’est un modèle d’entrée de gamme que Segway-Ninebot a négligé les finitions du KickScooter D18E. Vous retrouvez une belle armature métallique autour d’un large deck qui assure une bonne position lorsque vous êtes dessus. La marque a revu la composition de l’alliage afin que la potence soit plus résistante, sans oublier que la trottinette est certifiée IPX5 ce qui permet de rouler même en cas de forte averse.

Vous roulez sur des pneus à chambre à air de 10 pouces au-dessus desquels se trouvent des garde-bouts. Votre sécurité est assurée par un frein à tambour qui peut montrer quelques faiblesses par temps de pluie. Quand on vous parlait de concession, on est en plein dedans. Sinon, un phare permet d’éclairer sur une dizaine de mètres et vous avez toutes les infos sur un écran au niveau du guidon qui manque peut-être un peu de luminosité. Ces mêmes infos sont à retrouver sur l’app Segway-Ninebot qui permet aussi de verrouiller la trottinette à distance.

Ce n’est pas sur l’autonomie qu’elle brille le plus

Pour conduire cette trottinette, il faut avoir au moins 14 ans. C’est dans cette optique qu’a été créé le KickScooter D18E, afin que les plus jeunes se fassent la main. Ainsi, l’accélération est douce et vous fait passer de 0 à 25 km/h en plus de cinq secondes. La conduite est plutôt tranquille, sans heurts, grâce au moteur de 500W qui peut vous aider à grimper des pentes allant jusqu’à 10%. N’oubliez pas le port du casque, fortement recommandé.

Quand elle ne sert pas, vous pouvez la plier rapidement et simplement en utilisant seulement un doigt. Comme ça, vous la mettez dans un coin, elle ne prend pas de place et vous pouvez même la recharger. D’ailleurs, il ne faut que 2h pour qu’elle soit de nouveau à 100%. Par contre, elle pèse quasiment 15 kg, donc si vous habitez au 5ᵉ sans ascenseur, ça risque de piquer un peu. Terminons sur l’autonomie du Ninebot KickScotter D18E : annoncée à 18 km, elle tourne plutôt autour de 10 km selon notre test, donc c’est vraiment à réserver pour les petits trajets.

Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur le Ninebot KickScooter D18E dans notre test complet.

Retrouvez des trottinettes électriques d’autres horizons dans notre guide d’achat qui vous aide à choisir un modèle adapté à vos besoins.

