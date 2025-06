Decathlon profites des soldes pour brader son vélo électrique premium, le Btwin LD940E Connect avec son moteur Owuru

C’est l’un des vélos électriques les plus premium de Decathlon : le Btwin LD940E Connect avec son autonomie de 130 km et son moteur magique Uwuru chute à 2 799 euros durant les Soldes.

Le Btwin LD 940E Connect est un vélo électrique haut de gamme que Decathlon a sorti en petites quantités en Belgique, fin 2024. Ce soft launch a servi à peaufiner et à tester le système connecté du vélo avant de viser une commercialisation plus large. C’est ainsi qu’il est arrivé en France début 2025 avec des fonctions connectées au point et un moteur Owuru prêt à faire des ravages. C’est donc un VAE on ne peut plus récent qu’il est possible d’avoir avec 200 euros de réduction chez Decathlon pendant toute la période des soldes d’été 2025.

Les atouts du Btwin LD 940E Connect

Son moteur central Owuru CVT 250 W

L’autonomie annoncée jusqu’à 130 km

Le cadre bas qui facilite l’enjambement

Le prix classique du Btwin LD 940E Connect reflète son statut premium, puisqu’il coûte 2999 euros. Grâce aux soldes, il est disponible pour 2799 euros sur Decathlon.

Une conduite urbaine simplifiée par une technologie magique

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Le Btwin LD 940E Connect propose une expérience de conduite totalement repensée grâce à son moteur central Owuru à transmission variable continue (CVT) avec lequel vous n’avez plus besoin de passer les vitesses. Le système ajuste en temps réel, jusqu’à 20 000 fois par seconde, le rapport de transmission pour offrir un pédalage fluide, peu importe la route. En côte, à l’arrêt, au démarrage, tout se fait automatiquement, sans le moindre à-coup. Ce moteur est silencieux, moins de 45 dB, et s’inspire des boîtes automatiques haut de gamme de l’automobile.

Ce choix technique transforme vraiment la conduite : le vélo s’adapte à vous, et non l’inverse. En ville, entre les feux, les trottoirs et les côtes, cette gestion automatique apporte une sérénité inédite. Vous n’avez qu’à régler votre cadence idéale, et il se charge du reste. Fini les hésitations dans les rapports ou les changements brusques en pleine circulation. Sans mauvais jeu de mot, il met une vitesse à tous les autres VAE du marché.

Autonomie, confort, poids : un équilibre pas si évident

Avec sa batterie de 694 Wh, le LD 940E Connect tient facilement une semaine pour des trajets urbains. En usage réel, on flirte avec les 100 km en mode Eco ou Tour, un peu moins en mode Turbo, où l’assistance grimpe à +370 %. La recharge complète demande cinq heures, et le retrait de la batterie nécessite une simple clé. Rien à redire : la gestion de l’énergie suit parfaitement le positionnement premium du vélo. Et côté équipement, tout est là : pneus renforcés, éclairage automatique, garde-boue, porte-bagages robuste, et l’application Decathlon Mobility bien pensée pour suivre, régler et sécuriser votre monture.

Toutefois, avec ses 26,5 kg, le Btwin LD 940E Connect peut devenir encombrant dans des escaliers ou sur un porte-vélo. La suspension avant, limitée à 30 mm, ne filtre pas tous les chocs et la tige de selle, non suspendue sur ce modèle, pourra gêner les cyclistes les plus sensibles. Malgré tout, c’est une selle large et confortable (Royale On Moderate) avec une tige de 350 mm fixée par collier vissé pour éviter le vol. Le confort est globalement bon, mais certains trajets rappellent vite que ce VAE vise l’urbain, pas l’aventure tout-terrain.

Notre guide sur les meilleurs vélos à assistance électrique vous offre un chemin tout tracé vers les montures mécaniques les plus appréciées du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.