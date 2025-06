Ce VTT électrique premium Decathlon avec 500 € de remise offre une assistance électrique jusqu’à 320 % pour explorer sans limites

Decathlon, via le biais de sa propre marque Rockrider, propose un VTT électrique haut de gamme en promotion à 2 499,99 euros au lieu de 2 999,99 euros, le E-EXPL 520 S, idéal pour arpenter les chemins les plus ardus.

Decathlon Rockrider E-EXPL 520 S // Source : Decathlon

En août 2023, Decathlon a lancé une fournée de vélos électriques. Il y en avait pour tous les goûts, avec le Riverside 520E, un vélo polyvalent accessible pour tout le monde ou encore le Rockrider E-EXPL 500, un VTT pour s’aventurer sur des chemins plus compliqués. Mais il y avait encore mieux avec le Rockrider E-EXPL 520 S, un modèle haut de gamme, un VTTE tout suspendu avec 5 modes d’assistance pour une aide au pédalage qui monte jusqu’à 320 %. Un petit bijou de technologie qui profite aujourd’hui de 500 euros de remise.

Les points forts du Rockrider E-EXPL 520 S

Le moteur central Brose T et sa puissance de couple de 70 Nm

Le dérailleur Microshift Advent X et ses 10 vitesses

Une autonomie jusqu’à 80 km avec un faible dénivelé

Le Rockrider E-EXPL 520 S est un VTT électrique haut de gamme vendu 2 999,99 euros. Decathlon propose une réduction de 500 euros, ce qui permet de l’avoir à 2 499,99 euros. Et, ça, c’est sans oublier les différentes aides de l’État qui peuvent faire baisser encore un peu la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Rockrider E-EXPL 520 S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTT électrique tout suspendu pour se faire plaisir sans se ruiner

Le Rockrider E-EXPL 520 S est un VTT électrique haut de gamme conçu pour vous accompagner dans les promenades les plus extrêmes. Moteur central Brose T, couple de 70 Nm, assistance jusqu’à 320 % : vous êtes bien aidé dans les montées, mais la sensation de pédalage reste naturelle grâce au capteur de couple très réactif. La batterie de 500 Wh permet de rouler jusqu’à 80 km sur des parcours modérés, et il est même possible de rajouter une extension si vous avez prévu de partir plus loin. On n’en attend pas moins sur du haut de gamme.

Côté confort, Decathlon a mis le paquet : 140 mm de débattement à l’avant comme à l’arrière, fourche X-Fusion McQueen R, amortisseur O2 Pro, tige de selle télescopique et géométrie bien pensée. On sent que le vélo a été conçu pour descendre avec assurance, tout en gardant de la souplesse en montée. Le freinage est à la hauteur avec des disques hydrauliques Tektro de 203 mm, même si les deux pistons pourraient montrer leurs limites en usage vraiment engagé ou longue descente.

Une couleur vive et des fonctions poussées

C’est aussi un vélo pensé pour durer avec son cadre en aluminium garanti à vie. La transmission Microshift Advent X à 10 vitesses est efficace, les roues tubeless ready avec des pneus de 29 pouces accrochent bien la route. Le poids de 24,4 kg reste raisonnable pour un VTT électrique tout suspendu, même si on le sentira un peu sur les relances. Heureusement, l’application Decathlon Ride permet de personnaliser les réglages et suivre vos performances facilement.

Il y a quelques petits points noirs à souveler, toutefois. L’écran de bord fait le job même s’il reste assez basique, et l’absence de suspension plus haut de gamme peut se faire sentir pour les riders aguerris. Mais là, c’est si vous vous engagez sur des parcours compliqués. Pour la grande majorité des sorties et des randonnées, il est extrêmement confortable et réactif, vous jouez aisément avec les différents modes d’assistance et pouvez pousser l’exploration toujours plus loin.

Si vous cherchez un bon vélo électrique, nous vous donnons de très bonnes pistes à explorer dans notre guide sur les meilleurs modèles du moment.

