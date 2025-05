Descente vertigineuse avec 500 € de dénivelé négatif sur le prix de ce VTT électrique de chez Decathlon, le Rockrider E-EXPL 500 S

Decathlon a attendu les beaux jours pour brader l’un de ses VTTAE phare, le Rockrider E-EXPL 500 S, disponible pour 1 999,99 euros au lieu de 2 499,99 euros en temps normal.

Decathlon E-EXPL 500 S // Source : Decathlon

En août 2023, Decathlon lançait de nouveaux modèles de vélos électriques. Le Riverside 520E était la tête d’affiche, mais à ses côtés il y avait deux modèles haut de gamme : les Rockrider E-EXPL 500 S et E-EXPL 520 S. Ces derniers sont plutôt axés sport et sorties natures, avec une assistance électrique de qualité pour limiter vos efforts. Et l’aide n’est pas quelconque puisque l’aide au pédalage va jusqu’à 280 %. Un modèle haut-de-gamme que vous pouvez commander avec 500 euros de réduction sur Decathlon.

Les points forts du Rockrider E-EXPL 500 S

Son autonomie qui va jusqu’à 80 km

Un couple de 50 Nm pour une puissance de 380 W

Idéal pour les parcours vallonnés et la moyenne montagne

Le Rockrider E-EXPL 500 S est un VTTAE qui passe de 2 499,99 euros à 1 999,99 euros en ce moment sur Decathlon. N’oubliez pas de vérifier ce que vous pouvez avoir comme aides de l’État pour faire baisser encore la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Rockrider E-EXPL 500 S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTTAE bien équipé pour rouler partout

Si vous cherchez un VTT électrique pour repousser les limites de vos sorties et randonnées à vélo, vous êtes bien tombé. Ce modèle est conçu pour aller sur tous terrains et vous accompagne sur du dénivelé modéré sans vous faire ressentir de fatigue. Heureusement, parce qu’il pèse lui-même 26,2 kg, il faut donc tirer son propre poids en plus de vous faire avancer. Vous profitez quand même d’un cadre suspendu en aluminium plutôt soigné. La garde au sol est élevée et la géométrie est plus engagée puisque le guidon est au même niveau que la selle.

Pour continuer sur l’équipement, vous avez une transmission Microshift Acolyte avec un dérailleur arrière 8 vitesses. La fourche est une Suntour XCM 130 avec 130 mm de débattement. Vous roulez sur des pneus crantés de 29 pouces, particulièrement adaptés aux routes de montage. Et pour se prémunir du danger, vous avez des freins à disques hydrauliques Tektro de 180 mm.

Une bonne assistance électrique et un moteur solide

Pour avancer, le Rockrider E-EXPL 500 S est équipé d’un moteur central Brose Drive C d’une puissance de 380 W. Ce dernier permet de rouler à 25 km/h max, ce qui est la vitesse maximum légale autorisée. Vous profitez de trois modes d’assistance : Eco, Standard et Boost, ainsi que d’un mode piéton. L’assistance peut monter jusqu’à 280 %, ce qui vous permet de ne pas avoir à trop forcer même si le terrain est accidenté.

Quant à la batterie, elle fait 500 Wh. Ça permet de tenir 80 km selon la marque, mais c’est plus proche de 64 km en pratique. Ce qui est déjà pas mal, parce que ça prend en compte le faible dénivelé. Ce qui est bien, c’est qu’il est possible d’opter pour une extension de batterie, moyennant paiement, pour avoir plus de 100 km d’autonomie.

Notre guide d’achat sur les meilleurs vélos électriques vous permet de trouver le modèle qu’il vous faut : pour le travail, les promenades et même pour le sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.