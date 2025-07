Le moins cher des balais aspirateurs Dyson est affiché à -30 % pour les soldes d’été

Dyson a revu sa copie du V8 avec cette version estampillée Advanced qui fait des progrès sur de nombreux niveaux. Un modèle vendu 399 euros actuellement soldé à 279 euros chez Fnac.

Dyson est devenu la référence des aspirateurs balai sans-fil, avec le temps. Ce sont des produits haut de gamme qui facilitent le ménage, sont ergonomiques tout en affichant un design moderne qui justifie leur placement tarifaire. Ils proposent plusieurs modèles, mais le V8 est en quelque sorte leur flagship. Il en existe plusieurs sorties, le V8 Origin ou encore le V8 Extra, avec des accessoires différents. Mais le V8 Advanced dont il est question ici est une copie améliorée du modèle de base qui fait des progrès à quasiment tous les niveaux. Même sur son prix puisqu’il est affiché avec 120 euros de réduction sur Fnac grâce aux soldes.

Les points forts du Dyson V8 Advanced

Sa puissance de 130 AW s’adapte à tous les sols

L’autonomie monte jusqu’à 40 minutes en mode Eco

Il est particulièrement silencieux

Le Dyson V8 Advanced est un aspirateur balai haut de gamme proposé à 399 euros et même 400 euros sur Fnac. Heureusement que les soldes passent par là puisque actuellement, vous pouvez l’avoir pour 279 euros.

Une évolution bienvenue pour faciliter le ménage

Le Dyson V8 Advanced est une belle évolution du Dyson V8. Au menu des améliorations, vous avez une puissance accrue qui passe de 115 AW à 130 AW. L’apparition de la brosse Motorbar qui démêle automatiquement les poils d’animaux et les cheveux est un vrai plus. Le système de filtration a été amélioré, il est plus silencieux et même le poids a été allégé, passant de 2,6 kg à 2,54 kg, ce qui influe sur la maniabilité.

C’est un aspirateur balai sans-fil sans sac suffisamment grand pour ne pas causer de douleur au dos quand on le passe. Son système de vidage est d’une simplicité enfantine puisqu’il suffit de mettre le bac de poussière au-dessus d’une poubelle, d’appuyer sur un bouton et le dessous s’ouvre, faisant tout tomber. Le système de filtration s’occupe de 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron, autant dire qu’il est bien efficace.

Le Dyson V8 Advanced est fourni avec ses accessoires

Dans le pack, vous retrouvez les essentiels pour l’aspirateur : une station murale avec un chargeur, qui permet de ne pas encombrer le sol ou risquer qu’il ne tombe. Une brosse Motorbar, un accessoire deux-en-un et un long suceur pour passer dans tous les coins, sous et derrière les meubles. Il est aussi possible de retirer le tube pour le transformer en aspirateur à main et nettoyer une table après manger ou les sièges d’une voiture, par exemple.

Un dernier mot sur la batterie, qui reste le point un peu faible des Dyson et des autres marques, d’ailleurs. C’est inhérent au format des aspirateurs balais sans-fil. Elle est de 40 minutes si vous êtes en mode Standard, mais la puissance n’est que de 35 AW. Pour profiter des 130 AW, il faut passer en mode Boost, mais là batterie se décharge en huit minutes seulement. Et il faut 3 h pour la charger entièrement. Donc un mode à réserver pour les poussières les plus récalcitrantes.

Si vous préférez laisser la corvée de ménage à un aspirateur robot autonome, vous pouvez piocher dans notre sélection et trouver celui adapté à votre domicile.

