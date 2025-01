10 fois moins cher qu’un iPhone 16 Pro Max : le Xiaomi Redmi 14C s’affiche à moins de 100 € pendant les soldes

Alors oui, en termes de performances, il n’y a pas photo entre ces deux smartphones, mais le Xiaomi Redmi 14C est un bon petit modèle, qui date de 2024 et qui, pour une entrée de gamme, fait largement ce qu’on lui demande surtout pour 99 euros.

Ce n’est pas parce que c’est une entrée de gamme que le Xiaomi Redmi 14C est à regarder d’un air dédaigneux, au contraire. La marque a fait l’effort de soigner son smartphone et propose de solides arguments, notamment son écran 120 Hz et sa batterie grande capacité. Deux points forts qui font défaut au fameux iPhone auquel on le compare dans le titre. Il est sur le marché depuis septembre 2024, alors si vous cherchez un smartphone récent, pas cher et efficace, vous pouvez profiter des soldes d’hiver pour le retrouver à -39 % chez Cdiscount. Ça, c’est pour le modèle 128 Go, le 256 Go est, lui aussi, soldé à -34 %.

Les points forts du Xiaomi Redmi 14C

Son écran LCD HD+ qui tourne à 120 Hz (90 Hz en vrai)

La batterie de 5160 mAh et l’autonomie de 1,5 jour

La qualité des finitions sur un smartphone de ce genre

Alors, il y a deux modèles en promotion, comme on l’a dit plus haut. Le premier, c’est la version 4+128 Go qui passe de 163 euros à 99 euros. Le second, c’est le modèle 8+256 Go qui passe de 181,90 euros à 119 euros. Dans les deux cas, il faut utiliser le code promo HELLO10 si vous êtes un nouveau client, sinon vous les avez 10 euros plus chers.

Un smartphone pour celles et ceux qui n’ont pas 1000 € à dépenser

Le Redmi 14C est la réponse de Xiaomi à la question : qu’est-ce qu’on a comme smartphone pour moins de 200 euros ? Et bien vous avez un smartphone avec un dos légèrement pailleté, qui mesure 171,88 x 77,8 x 8,22 mm pour 204g. Des dimensions justifiées par un écran grande taille puisque vous profitez d’une dalle LCD HD+ de 6,88″ avec en encadrement noir qui est, il faut le dire, assez épais.

Comme vous avez pu le voir plus haut, dans ses points forts, la marque annonce du 120 Hz alors qu’en réalité, il tourne plutôt à 90 Hz, voire 60 Hz. C’est détaillé dans notre test, mais seule les apps les moins gourmandes comme la calculatrice ou les messages permettent d’atteindre 120 Hz, autant dire que ce n’est pas très utile. Côté luminosité, il peine un peu avec ses 400 nits, mais par ces temps de grisaille, il fait largement l’affaire.

Des performances à la hauteur de son placement tarifaire

Le Xiaomi Redmi 14C est accompagné d’un processeur modeste, le MediaTek Helio G81 Ultra. Une puce que vous retrouvez dans d’autres modèles d’entrée de gamme, comme le Poco C75, le Motorola Moto G15 ou encore le Blackview BV7300. En l’état, il fait le travail, même si les processus d’installation ou de traitement d’images peuvent être un peu longs. Mais vous pouvez jouer à Genshin Impact en qualité très faible, et c’est déjà un exploit.

Pour les photos, vous avez un grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx pour le mode portrait, pour faire des vidéos en 1080p à 30 fps max. Là aussi, c’est honnête mais sans plus. Enfin, la batterie de 5160 mAh permet une autonomie d’une journée et demi en usage mixte, avec une charge d’une puissance de 18W. Bref, une fiche technique honnête, en accord avec son prix.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le Xiaomi Redmi 14C dans notre test complet, pour décider si oui ou non vous souhaitez vous le procurer.

Vous avez aussi notre guide d’achat consacré aux meilleurs smartphones à moins de 200 euros qui peut vous aider à trouver un bon bigot sans dépenser trop.

