Soldes d’hiver 2025 : MacBook, Zenbook, Yoga Slim… Voici les meilleures offres sur les PC portables bureautiques et gamer

Bureautique ou gaming ? Peu importe ce dont vous avez besoin, ce sera à prix cassé pendant les soldes d’hiver. Le problème est qu’il y a de nombreuses références sur le marché des PC portables, si bien qu’il est facile de se perdre entre les CPU, GPU, dalles et SSD. Pour s’y retrouver voici notre guide des meilleures offres.

De nos jours, nous avons tous besoin d’un PC portable que ce soit pour travailler, jouer, regarder ses séries en streaming, communiquer avec ses proches et même effectuer des démarches en ligne comme la déclaration d’impôts. Si c’est le moment pour vous d’en changer, voici le meilleur de ce qu’ont à offrir les soldes d’hiver 2025 !

Les meilleures offres PC portables des soldes d’hiver 2025

Apple MacBook Pro 14 M4

Hausse notable des performances, finitions toujours aussi impeccables, écran lumineux au possible, autonomie impressionnante… Il n’y a pas à dire : le MacBook Pro M4 d’Apple est une vraie réussite. La seule ombre au tableau, c’est évidemment ce prix toujours aussi élevé, mais celui-ci s’allège heureusement à l’occasion des soldes d’hiver.

Les points forts de l’Apple MacBook Pro 14 M4

Un écran Mini-LED de toute beauté

Les performances monstrueuses de la puce M4

Une autonomie extraordinaire

Au lieu de 1 899 euros, l’Apple MacBook Pro 14 M4 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 749 euros sur Amazon.

Trop cher ? Sachez qu’un autre MacBook est lui aussi soldé. Il s’agit de l’Apple MacBook Air M1 de 13 pouces. Au lieu de 1 129 euros, il est disponible en promotion à 749 euros sur Cdiscount.

Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9

Un PC portable léger et puissant, équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 258V, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. C’est le Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9, une machine haut de gamme capable de vous suivre même pendant les journées les plus productives. Un magnifique écran IPS-LCD en définition 2.8K ainsi qu’une autonomie annoncée de 22 heures finiront de vous convaincre.

Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 Aura // Source : Frandroid

Les points forts du Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9

Un écran IPS-LCD 2.8K de 15,3 pouces à 120 Hz

Un Intel Core Ultra 7 258V couplé à 32 Go de RAM

Une autonomie annoncée de 22 heures en lecture vidéo

Au lieu de 1 399 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger).

Asus Zenbook 14 OLED UM3406

L’Asus Zenbook 14 OLED a fait son grand retour en 2024 avec des composants revus au goût du jour, qu’il s’agisse de la version Intel ou AMD. Pendant ces soldes d’hiver, c’est la version AMD, moins chère mais pas moins intéressante, qui attire notre attention. Une réduction de 400 euros saura peut-être vous convaincre de vous tourner vers cette magnifique dalle OLED, ces performances pointues et cette autonomie généreuse.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED UM3406

Un laptop léger, élégant, qui se range facilement dans un sac

Doté d’un AMD Ryzen 7 8840HS avec 16 Go de RAM DDR5X

Une autonomie d’une quinzaine d’heures

Au lieu de 1 299,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED UM3406 est aujourd’hui disponible en promotion à 889,99 euros sur Amazon.

Medion Erazer Deputy P60i

La gamme Erazer de Medion regorge de PC portables gaming au meilleur rapport qualité-prix mais tout de même dotés des composants les plus récents. C’est notamment le cas de ce modèle qui embarque une RTX 4060, une des dernières cartes graphiques de Nvidia, capable de faire tourner les derniers jeux AAA avec le DLSS 3 et le ray-tracing. Pendant les soldes d’hiver, ce laptop est disponible à moins de 600 euros, un prix jamais vu pour une configuration avec RTX 4060 !

Les points forts du Medion Erazer Deputy P60i

Une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces en Full HD

Une RTX 4060 et un Intel Core i5-12450H

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 1 199,99 euros, le Medion Erazer Deputy P60i est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Cdiscount.

Lenovo LOQ 15IAX9

Sur le marché des PC portables gaming, Lenovo est davantage connu pour sa gamme Legion qui fait étalage de configurations haut de gamme. Mais le constructeur chinois propose aussi des machines au meilleur rapport qualité-prix : les Lenovo LOQ. Nous en avons ici un modèle avec une RTX 4060, 24 Go de RAM et un écran rafraîchi à 144 Hz, le tout pour moins de 800 euros.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

Un écran IPS-LCD de 15 pouces rafraichi à 144 Hz

Une RTX 4060 et un Intel Core i5-12450HX

Un SSD de 512 Go et 24 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Cdiscount.

Asus Vivobook 14 S1404

S’équiper avec un ordinateur portable solide, capable de vous accompagner sur plusieurs années pour vos tâches du quotidien, vous amuser, vous détendre ou même travailler, est possible sans se ruiner. Si, en général, une machine qui répond à ces critères à un certain coût, celui-ci est souvent atténué pendant les soldes, comme c’est le cas en ce moment. Ainsi, profitez de ces quelques semaines promotionnelles pour récupérer l’Asus Vivobook 14 avec 260 euros de réduction.

Les points forts de l’Asus Vivobook 14 S1404

Un châssis léger, fin, facile à transporter

Un Intel Core i5-1335U avec 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To et une connectivité complète

Au lieu de 799,99 euros, l’Asus Vivobook 14 S1404 est aujourd’hui disponible en promotion à 539,99 euros sur Amazon.

HP 15-fc0105nf

Le HP 15-fc0105nf est un PC portable qui se veut abordable, même lorsqu’il n’est pas en promotion. C’est un modèle qui peut séduire notamment les étudiants, car il est relativement compact et léger, sans pour autant abuser sur le prix. Sa puissance fait qu’il peut convenir à toute la famille et servir aussi pour le divertissement. Il n’y a que sur le gaming qu’il est limité, en l’absence de carte graphique dédiée.

HP 15-fc0105nf // Source : Frandroid

Les points forts du HP 15-fc0105nf

Un écran LED de 15,6 pouces en FHD avec anti-reflets

Un AMD Ryzen 5 7520U avec 16 Go de RAM

Une autonomie d’une dizaine d’heures selon le constructeur

Au lieu de 649 euros, le HP 15-fc0105nf est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Boulanger.

