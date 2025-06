Carrefour brade le MacBook Air 13 M3, un laptop aussi fin qu’un iPad, endurant comme un iPhone

Le MacBook Air 13 M3 est un laptop qui date de 2024 et qui allie légèreté et puissance, pour travailler depuis partout et disponible avec 400 euros de réduction sur le site de Carrefour, pour la version 16+512 Go.

Apple MacBook Air M3 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cette itération du MacBook Air date d’il y a un peu plus d’un an, de mars 2024. Il s’agit de la version 13 pouces, soit la plus compacte de la famille, donc la plus facilement transportable. Il n’est pas avare en puissance pour autant puisque la puce M3 qui l’anime lui permet de faire tourner absolument tous les programmes que vous voulez, et même des jeux. Carrefour permet d’économiser 400 euros sur ce puissant laptop qui, s’il ne révolutionne pas la gamme, lui permet d’évoluer dans la bonne direction.

Les points forts du MacBook Air M3 13″

Sa configuration 16+512 Go est plus que confortable

Une autonomie qui permet largement de tenir une journée

La puce M3 est un vrai gain de puissance

Sur le site d’Apple, le MacBook Air 13 M3 en version 16+512 Go coûte 1 449 euros. Sur le site de Carrefour, il était affiché à 1 299,99 euros jusqu’à il y a peu, mais en ce moment il est disponible pour 949,99 euros. On trouve aussi le modèle 16+256 Go avec 100 euros de moins.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air 13 M3 2024. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un laptop compact qui évolue par petites touches

Le VPN qui débloque TOUS les sites web Avec ses 7 743 serveurs couvrant 118 pays, NordVPN est le meilleur VPN pour débloquer n’importe quel site. Ses serveurs ultra-rapides sont optimisés pour les vidéos en streaming !

Avec sa gamme de MacBook Air, Apple s’adresse clairement aux utilisateurs qui ont deux besoins primordiaux : un laptop à pouvoir emmener partout et suffisamment puissant pour travailler. Il allie tout ça et en rajoute même plusieurs couches, notamment avec une batterie XXL et une autonomie qui lui permet de tenir facilement une grosse journée intensive. La machine est fine et légère puisqu’elle fait 304,1 x 215 x 11,3 mm pour à peine 1240 g.

Pour ce qui est de l’écran, c’est dans le nom du modèle, il fait 13 pouces. Apple n’a pas trop fait d’efforts sur ce point et conserve la dalle que proposait le MacBook Air M2. Ne vous méprenez pas, l’écran est très bon, c’est juste dommage qu’on ait pas d’Oled ou de Mini-LED. Vous avez donc un très bel écran de 13 pouces et surtout la possibilité de brancher deux écrans externes, là où le M2 se limitait à un.

Le MacBook Air M3 est un monstre de puissance

Là où Apple a bien revu sa copie sur ce modèle, c’est au niveau de sa puissance GPU et la vitesse de son SSD. D’après le benchmark de notre test, il y a un gain de 75 % sur la partie graphique entre le M2 et le M3. Ce qui lui permet de bénéficier du ray tracin et du dynamic caching pourles jeux compatibles, même si on regrette qu’Apple délaisse un peu trop ce pan.

Quant au SSD, celui-ci peut atteindre les 3,5 Go/s en écriture et 3 Go/s en lecture. Ça représente un gain de plus de 100 % par rapport à la génération précédente, même si ce n’est pas encore à la hauteur de ce que peut proposer une telle technologie. Un dernier petit point noir à soulever sur ce laptop, c’est sa connectique un peu chiche qui empêche de brancher trop de périphériques externes.

Vous pouvez en apprendre plus sur le MacBook Air M3 en consultant notre test complet de l’appareil.

Pour vous aider à trouver le MacBook ou le Mac qu’il vous faut, vous pouvez vous fier aux conseils prodigués par notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.