Carrefour rend bien plus attractif le prix de ce puissant laptop Lenovo avec Ryzen 7 série 8000

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un bon PC portable pour vos travaux multimĂ©dias et un peu de gaming, avec une configuration solide, le Lenovo IdeaPad Slim 5 est Ă 779,99 euros chez Carrefour.

Avec sa gamme IdeaPad Slim, Lenovo propose un ordinateur fin et lĂ©ger, donc Ă emmener partout pour le travail et le plaisir. Et le modèle proposĂ© ici, l’IdeaPad Slim 5 16AHP9, disponible avec 170 euros de remise chez Carrefour, aligne une fiche technique solide capable de vous suivre sur plusieurs annĂ©es. Alors ce n’est pas un PC gaming, puisqu’il est dĂ©pourvu de carte graphique dĂ©diĂ©e, mais pour le reste, il tient très bien la route.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9

Son processeur AMD Ryzen 7 8845HS Hawk Point

Les 32 Go de RAM soudés LPDDR5x 6400 MHz

Le SSD M.2 de 1 To est bien généreux

Cet ordinateur portable Lenovo est à retrouver chez Carrefour avec 170 euros de réduction, ce qui le fait passer de 949,99 euros à 779,99 euros.

Un PC portable puissant mais aussi solide

Alors, ce Lenovo IdeaPad Slim 5 est une machine de 356 x 251 x 16,9 mm pour 1,82 kg, ce qui est relativement compact et lĂ©ger mĂŞme si ça ne rivalise pas avec un MacBook Air. Mais ce n’est pas le mĂŞme prix aussi, il faut le prendre en compte. Ça ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre solide, avec une certification Ă la norme de robustesse militaire amĂ©ricaine MIL-STD-810H.

Lorsque vous l’ouvrez, vous tombez nez Ă nez avec un Ă©cran Full HD IPS de 16 pouces avec une luminositĂ© de 300 nits. C’est peut-ĂŞtre un peu faible pour une utilisation en plein soleil, mĂŞme s’il est certifiĂ© comme Ă©tant anti-reflet. Le clavier a l’avantage de proposer le pavĂ© numĂ©rique, mais il n’est pas rĂ©tro-Ă©clairĂ©, ce qui est aussi dommage.

Une bonne connectique pour le transformer en centre multimédia

Si on le regarde sur les cĂ´tĂ©s, vous avez tous les ports qui permettent de brancher vos pĂ©riphĂ©riques externes. Deux ports USB-A 3.2 Gen 1 dont un always-on, deux ports USB-C 3.2 Gen 1 et DisplayPort 1.4, un port HDMI 1.4b, une prise combo micro/casque et un lecteur de carte microSD. Que du classique et de l’efficace, sans oublier le sans-fil avec une compatibilitĂ© WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

Pour la configuration, vous avez le principal avec l’AMD Ryzen 7 8845HS, les 32 Go de RAM soudĂ©s et la puce graphique AMD Radeon 780M Graphics. Pour l’autonomie, vous pouvez compter sur environ 5h, ce qui est un peu lĂ©ger pour du travail nomade, donc n’oubliez pas le chargeur parce qu’il faudra sĂ»rement le brancher dans la journĂ©e.

