Dell réduit de 300 € le prix de l’un de ses meilleurs PC gaming, un Alienware avec un Core Ultra 9 et une RTX 5070 qui brillent de mille feux

C’est ce qu’on appelle communément une machine de guerre : l’Alienware 16X Aurora AC16251 est proposé sur Dell à 2149,01 euros au lieu de 2449 euros.

Dell Alienware 16X Aurora // Source : Frandroid

Avec l’Alienware 16X Aurora, Dell propose une machine aussi élégante à l’extérieur que puissante à l’intérieur. C’est un laptop gaming qui fait dans la sobriété, avec un design épuré et des lignes premium. Il a clairement été travaillé pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants, en témoigne son prix de base de 2 449 euros qui se voit réduit de 300 euros le temps de quelques jours, si jamais l’aventure vous tente.

Pourquoi l’Alienware 16X Aurora est-il si séduisant ?

Par sa carte graphique GeForce RTX 5070

Parce que l’Intel Core Ultra 9 275HX est très puissant

Car son écran WQXGA de 16″ à 240 Hz est de toute beauté

C’est une petite réduction à l’échelle de son prix de base, mais l’Alienware 16X Aurora passe tout de même de 2 449 euros à 2 149,01 euros directement sur le site de Dell.

Une machine élégante qui est un monstre de puissance

Avec l’Alienware 16X Aurora entre les mains, vous avez une véritable machine polyvalente qui ne vous laissera pas tomber au moindre pépin. Sa vocation première est le gaming, en témoigne sa fiche technique sur laquelle nous allons arriver, même si son design est bien sobre pour ça. Seul le petit logo Alienware trahit ce qu’il est vraiment. Le PC fait 265,43 x 356,98 x 19,2/23,4 mm pour 2,57 kg, ce qui fait qu’il reste relativement portable, même s’il pèse son poids.

L’écran fait 16 pouces de diagonale avec une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, ce qui fait que même les graphistes peuvent y trouver leur compte, sur une surface plus grande qu’un Ultrabook. Il est compatible Nvidia G-Sync, ComfortView Plus et de plus, il affiche une fréquence de rafraîchissement max de 240 Hz, du haut de gamme pour un portable.

Une alliance CPU + carte graphique à tomber

Passons maintenant aux choses sérieuses, avec ce qui fait de l’Alienware 16X Aurora ce qu’il est. À commencer par son processeur Intel Core Ultra 9 275HX cadencé à 2,1 GHz pouvant être boosté à 5,4 GHz. Il est accompagné de 2 x 16 Go de RAM DDR5, d’un SSD de 2 To avec Windows 11 Famille et surtout : d’une carte graphique dédiée. Pas n’importe laquelle en plus : une Nvidia GeForce RTX 5070 avec 8 Go de RAM GDDR7 dédié pour faire tourner tous les jeux les plus récents dans d’excellentes conditions.

Côté connectique, il est généreux, avec deux ports USB 3.2 Gen1, un port USB-C 3.2 Gen2, un Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, une prise jack et un port Ethernet. De quoi le transformer en véritable station de travail. Avec en plus le WiFi 7 et du Bluetooth de qualité, vous avez là la panoplie complète du gamer moderne qui souhaite emmener sa machine de jeu partout avec lui, ou elle.

