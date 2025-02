Avec 300 € de moins, ce laptop Dell (Ultra 7 et RTX 4060) est aussi bien pour les travailleurs que pour les joueurs

Le Dell Inspiron 16 Plus 7640 va non seulement vous servir pour travailler avec son Ultra 7, il sera aussi bon pour lancer des jeux AAA avec sa RTX 4060. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il passe de 1 499 euros à 1 199 euros sur Amazon.

Dell Inspiron 16 Plus 7640 // Source : site officiel

Avec une belle configuration tournant autour d’un processeur Ultra 7 couplé à 16 Go de mémoire vive, le Dell Inspiron 16 Plus 7640 est une machine que l’on se plaît à utiliser au quotidien au travail, mais aussi pour jouer. Grâce à sa RTX 4060, le laptop va pouvoir faire tourner les jeux ultra dans de bonnes conditions. La bonne nouvelle, c’est qu’il coûte 300 euros de moins.

Que propose le Dell Inspiron 16 Plus 7640 ?

Un design soigné, avec un écran de 16 pouces à 2,5K à 120 Hz

Une RTX 4060, un processeur Ultra 7, 16 Go de RAM et 1 To SSD

Une autonomie satisfaisante avec la charge rapide

Au départ à 1 499 euros, le Dell Inspiron 16 Plus 7640 se négocie aujourd’hui à 1 199 euros chez Amazon, soit 20 % de remise immédiate.

Un grand écran confortable pour visionner du contenu

Le Dell Inspiron 16 Plus 7640 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier gris argenté qui respire la qualité. Ce modèle est assez imposant, avec 1,9 kg sur la balance et 25 mm d’épaisseur. Cela ne l’empêche pas d’être facile à transporter pendant vos déplacements. Du côté de la connectique, elle n’est pas mise de côté : on a un port HDMI, un Thunderbolt 4.0, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une prise casque et un lecteur de carte SD.

Une fois allumé, le PC portable déploie une grande diagonale de 16 pouces. Une surface confortable pour travailler efficacement, encadré de bordures assez fines. La dalle affiche une définition 2,5K (2 560 x 1 600 pixels). La qualité d’image est au rendez-vous et sera idéale pour regarder des contenus vidéos. Le constructeur propose même du Dolby Vision qui offre des couleurs vibrantes et détaillées, et du Dolby Atmos pour un son plus immersif.

Une machine efficace pour travailler et jouer

La puissance n’est pas négligée. Pour faire tourner son ordinateur portable, Dell y ajoute le processeur Intel Ultra 7 155H accompagné de 16 Go de RAM. De quoi profiter d’une fluidité exemplaire, y compris des tâches plutôt gourmandes en ressources (montage vidéo/photo). Le SSD NVMe de 1 To met de son côté à disposition une énorme capacité de stockage, et promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués.

Mais ce qu’on apprécie le plus, c’est bien l’ajout d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060. Elle permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans de bonnes conditions pour les joueurs occasionnels. La dalle profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz et offre une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Enfin, un bon laptop n’est rien sans une bonne autonomie et bonne nouvelle, la machine intègre une batterie de 90 Wh pour tenir une journée de travail. Et grâce à son chargeur de 130 W en USB-C, il récupère 80 % en moins d’une heure.

