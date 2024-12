Pourquoi ce laptop gaming avec RTX 4060 et SSD 1 To à moins de 1 000 € est une excellente affaire ?

Pourquoi dépenser 2 000 euros pour un puissant PC portable gamer quand on peut s’en offrir un qui propose une configuration pointue, mais à un prix moindre ? Par exemple, le Gigabyte G5, qui embarque notamment une RTX 4060 et un SSD de 1 To, est actuellement proposé à 999 euros au lieu de 1 049 euros chez Grosbill.

Dénicher un modèle équipé d’une RTX 4000, d’un processeur récent et puissant, ainsi que d’un écran bien fluide à moins de 1 000 euros n’est pas toujours chose aisée. Mais pas impossible pour autant. Les gamers exigeants, mais avec un budget un peu restreint, pourront par exemple opter pour le Gigabyte G5 et sa RTX 4060, son i7 de 13ᵉ gen ou encore son SSD de 1 To. Le tout ne dépasse pas les 1 000 euros grâce à une petite promotion bienvenue.

Que propose le Gigabyte G5 ?

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo RTX 4060 + i7 de 13e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Au lieu de 1 049,99 euros, le PC portable Gigabyte G5 KF5-H3FR354KH est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Grosbill.

Une machine gaming qui ne néglige pas la fluidité

Le Gigabyte G5 présente un type de design que l’on voit fréquemment sur les machines taillées pour le gaming : lignes anguleuses, clavier rétroéclairé, détails géométriques… Son boîtier noir mat respire quant à lui la solidité, et c’est tant mieux, surtout en cas de parties très nerveuses. Sur ce même châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutôt complète, composée de deux ports USB, de deux ports USB-C, d’une entrée HDMI, d’un DisplayPort, d’un port RJ45 et d’un port jack 3,5 mm.

Côté écran, on a droit à un dalle de 15,6 pouces, une diagonale bien confortable pour capter tous les détails d’une partie. Sa définition Full HD (1 920 x 1 080) offre par ailleurs une très bonne qualité d’image, tandis que son taux de rafraîchissement de 144 Hz promet une fluidité exemplaire et une absence de flous de mouvements, ce qui est particulièrement apprécié dans les FPS qui imposent une bonne réactivité.

De belles performances promises en jeu

Dans les entrailles de ce Gigabyte G5, on peut trouver l’une des dernières cartes graphiques de Nvidia, à savoir la RTX 4060. Un GPU qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing, qui nous fait profiter d’images bien nettes et réalistes, et le DLSS 3, capable de générer des images additionnelles complètes grâce à l’IA. Et pour ne rien gâcher, la consommation électrique de cette carte graphique est moindre que celle des générations précédentes.

Ce GPU se tient par ailleurs aux côtés d’un processeur Intel Core i7-13620H dix cœurs, avec un boost jusqu’à 4,90 GHz, qui est en plus capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. Il est ici épaulé par 16 Go de mémoire vive, pratique pour gérer le multitâche et donc exécuter plusieurs tâches gourmandes en ressources sans ralentissement. N’oublions pas non plus le SSD de 1 To, qui propose non seulement un espace de stockage très généreux, mais qui garantit aussi des temps de chargement réduits et des lancements de la machine et des logiciels inclus très rapides. Généralement, à ce prix, on doit se contenter de 512 Go.

Enfin, pour protéger efficacement tous ces composants, le Gigabyte G5 bénéficie d’un système d’aération efficace, avec des ventilateurs, des caloducs et des évents.

Si vous souhaitez découvrir d'autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

