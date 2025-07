La version abordable de l’excellente manette Xbox Elite Series 2 casse son prix pour les soldes

Sur Fnac et Amazon pendant les soldes, vous avez la Xbox Elite Series 2 Core rouge ou bleue, une sorte de manette Pro mais abordable de Microsoft, pour 99,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Si vous jouez sur Xbox Series X ou Xbox Series S, vous avez forcément une manette qui va avec. Basique, elle n’en reste pas moins ergonomique et a l’avantage d’être compatible sur PC et appareils Android. Mais il existe des versions plus avancées de cette manette : la Xbox Elite Series 2, qui est la déclinaison ultime, et la Xbox Elite Series 2 Core qui se situe à mi-chemin entre les deux. Quelques concessions sur la fiche technique, mais une prise en main toujours aussi agréable et des options de personnalisation poussées pour optimiser l’expérience de jeu. Durant les soldes sur Fnac, vous avez une réduction de 40 euros valable sur les deux coloris, rouge et bleu.

Les points forts de la Xbox Elite Series 2 Core

La course des gâchettes est modifiable

L’autonomie qui frôle les 40 h sans recharge

Le grip amélioré pensé pour le jeu intensif

Au lieu de 139,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est actuellement soldée chez Fnac à 99,99 euros, avec le choix du roi pour les couleurs puisqu’elle est disponible en bleu et en rouge. On trouve la même offre sur Amazon.

La Elite Series 2 Core fait quelques compromis

Le mot Core dans le nom de cette manette est important, car il résume bien la manette : elle reprend le cœur de ce que propose la Xbox Elite Series 2 complète. Vous n’avez malheureusement pas tous les accessoires, comme les sticks interchangeables, les palettes supplémentaires, la croix directionnelle alternative ou encore l’étui de transport.

Par contre, ce que vous avez, ce sont les joysticks à tension réglable, les gâchettes à course ajustables sur plusieurs crans, un grip complet et enveloppant et la possibilité de personnaliser jusqu’à trois profils. Une manette classique fonctionne à piles, ici la batterie de 40 h est directement intégrée. Elle se recharge en USB-C et vous pouvez aussi jouer en filaire si besoin, le câble est fourni.

Une ergonomie améliorée pour du gaming intense

La Elite Series 2 Core est une vraie version améliorée de la manette de base. En passant par l’application Xbox et Accessoires Xbox sur PC, vous allez pouvoir entrer dans les entrailles techniques de la manette et la personnaliser sous tous les angles. C’est aussi là que vous pouvez remapper les boutons et créer jusqu’à trois profils parmi lesquels il est possible d’alterner très simplement.

Sur ce modèle il manque les palettes à ajouter à l’arrière de la manette. Cependant, les emplacements sont là, donc vous pouvez toujours prendre cette manette et acheter plus tard le pack de composants qui vient compléter la Elite Series 2 Core. Ça permet de la faire évoluer vers un modèle Elite Series 2 pour un prix moins élevé grâce aux soldes. Et elle conserve sa compatibilité avec les consoles Xbox, les PC, les smartphones, les tablettes et tous les appareils prenant en charge le cloud gaming.

Chez Frandroid, nous avons testé la manette Xbox Elite Series 2 classique, mais les informations données sont totalement valables pour le modèle Core, donc vous pouvez vous y fier sans problème.

Le guide d’achat sur les meilleures manettes Xbox est aussi là pour vous guider et vous aider à trouver un contrôleur à la hauteur de vos ambitions.

