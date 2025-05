Malgré la hausse de prix, ce pack Xbox Series S avec 2 manettes est une bonne affaire

Le prix de la Xbox Series S a certes récemment augmenté, mais actuellement, cette console d’entrée de gamme est incluse dans un pack avec deux manettes au tarif très intéressant. La Fnac le propose en effet à 319,99 euros au lieu de 409,99 euros.

C’est au début du mois de mai que Microsoft a annoncé une hausse de prix conséquente pour l’ensemble de sa gamme Xbox. Sa console next-gen d’entrée de gamme, la Series S, n’a pas été épargnée et a donc vu son prix augmenter de 50 euros. Heureusement, il est encore possible pour les joueurs un peu fauchés de l’obtenir sans trop se ruiner. En ce moment, la Series S se retrouve dans un pack, comprenant aussi deux manettes, affiché à moins de 320 euros.

Les points essentiels de la Xbox Series S

Une console très compacte

De bonnes performances (à 60 ou 120 FPS)

Une rétrocompatibilité des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One S

Auparavant affiché à 409,99 euros, le pack comprenant une Xbox Series S (1 To) et deux manettes sans fil est aujourd’hui disponible en promotion à 319,99 euros à la Fnac. Pour rappel, la Xbox Series S de 1 To seule est habituellement proposée à 399,99 euros.

La plus petite Xbox jamais conçue

Le premier atout de la Xbox Series S, c’est son design particulièrement compact. Elle est donc bien plus facile à ranger que la Series X, et a même été pensée pour être utilisée à l’horizontale. Avec ses dimensions de 27,5 cm x 15,1 cm x 6,5 cm seulement, elle peut facilement se glisser dans un meuble TV. Ce qui la différencie aussi nettement de sa consœur plus onéreuse, c’est l’absence de lecteur Blu-ray. Impossible, donc, d’utiliser vos anciens jeux Xbox (One, 360) en version physique.

Vous devrez donc passer par le Microsoft Store pour acquérir vos titres, ou être abonné au Xbox Game Pass. Quand on sait que cet abonnement permet d’avoir accès à des centaines de jeux, dont les nouvelles sorties, ainsi que de jouer en cloud gaming, se passer d’un lecteur de disque est tout à fait envisageable. Bien sûr, si vous faites partie de ceux qui veulent les plus grandes sorties dès le premier jour, vous devriez plutôt vous diriger vers la Series X. Enfin, rappelez-vous que grâce à cette absence de lecteur, la Series S se refroidit bien plus simplement et rapidement.

De bonnes performances malgré quelques concessions

La Xbox Series S étant bien moins chère que la Series X, elle est aussi naturellement moins puissante. Les deux disposent toutefois de la même architecture, soit un processeur AMD Zen 2 performant, une puce graphique AMD RDNA 2 avec les dernières technologies (VRS, ray tracing, mesh shader…) et un SSD avec la Xbox Velocity Architecture, ici de 1 To, parfait pour avoir des temps de chargement considérablement raccourcis. La Series S est donc apte à faire tourner les mêmes jeux que la PS5 (hors exclusivités Sony) ou la Xbox Series X.

En revanche, son GPU se limite à 4 TFlops de puissance brute, contre 12 pour la Series X. N’oublions pas aussi le déficit de mémoire vive avec 10 Go de GDDR6 contre 16 Go pour la version classique. Mais rassurez-vous : la Series S peut faire tourner tous les jeux avec un rendu jusqu’en 1440p et jusqu’à 120 images par seconde. Et ce rendu en 1440p peut être affiché sur les écrans 4K grâce à de l’upscaling géré par la console. Si on doit faire l’impasse sur la 4K UHD native, les parties en Full HD seront tout de même bien agréables.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S, ainsi que celui de la manette sans fil Xbox Series.

