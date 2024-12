Xbox Elite Series 2 : la meilleure manette pour Xbox du marché est de retour en promo juste avant Noël

Plusieurs années après sa sortie, la Xbox Elite Series 2 reste encore aujourd’hui le meilleur contrôleur sans fil possible pour jouer sur la console de Microsoft. La bonne nouvelle, c’est que peu avant Noël, on peut la trouver affichée à 149,95 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.

Les manettes utilisables sur les Xbox Series X/S et Xbox One sont désormais nombreuses sur le marché, mais les joueurs passionnés qui recherchent avant tout des performances élevées et une autonomie monstre se dirigeront forcément vers la Xbox Elite Series 2. Lancé en 2019, ce contrôleur n’a rien perdu de sa superbe et figure encore dans notre top 3 des meilleures manettes Xbox. Si vous souhaitez vous l’offrir, sachez qu’elle est en ce moment proposée à moins de 150 euros.

Pourquoi on recommande encore la Xbox Elite Series 2

Pour sa qualité de fabrication

Pour son design modulaire

Pour son excellente autonomie

Auparavant proposée à 179,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 149,95 euros sur Amazon.

Une manette confortable, bien conçue et modulaire

Une chose est sûre : Microsoft n’a pas du tout négligé le design et le confort de sa manette sans fil Elite Series 2. Bien au contraire. La marque a par exemple doté son contrôleur de poignées en caoutchouc antidérapant, une matière bien plus agréable pour jouer sans ressentir de gêne à la longue. Et ce, malgré le poids plutôt conséquent de la manette, qui pèse plus de 300 grammes. En main, ce poids se ressent largement, mais c’est aussi une belle preuve de solidité et de robustesse qui rassure. Notons aussi les deux boutons qui permettent de régler la course de chaque gâchette indépendamment en fonction du type de jeu lancé. Bref, la Xbox Elite Series 2 respire la qualité de fabrication, dans le moindre détail.

Mais ce qu’on va le plus apprécier dans cette manette, c’est sa modularité. Cette Elite Series 2 s’accompagne en effet d’une croix directionnelle de rechange, de quatre joysticks alternatifs ainsi que d’une petite clé permettant de régler la résistance des joysticks. On peut même retirer les palettes à l’arrière si besoin. Les changements de pièces se font aussi très facilement grâce à un système aimanté. Passons au seul point noir de ce design : elle attire rapidement la poussière et les salissures…

Elle s’adapte à tout, et pour longtemps

La Xbox Elite Series 2 intègre à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi Direct, en plus du filaire évidemment, ce qui la rend compatible avec un grand nombre d’appareils, comme la Xbox One, les Xbox Series X et S et même les PC sous Windows avec le Bluetooth, les smartphones ou les tablettes. Sa polyvalence est l’une de ses grandes forces. Sur PC, Microsoft propose par ailleurs l’application Accessoires Xbox qui permet de gérer la manette, mais sachez que cette gestion ne marche pas en Bluetooth, puisqu’elle se fait soit via le protocole sans-fil Xbox Wireless, soit en filaire. Il faut donc obligatoirement connecter la manette par câble si vous voulez la configurer sur PC.

Autrement, l’application propose de créer jusqu’à trois profils personnalisés à stocker dans la manette, de « remapper » les touches ou encore de régler finement les mouvements de joysticks. Enfin, côté endurance, la Xbox Elite Series 2 bat des records avec sa batterie qui offre une autonomie de 40 heures. La recharge se fait via un port USB-C, ou grâce au dock fourni. Retenez cependant que la batterie est inamovible, et c’est fort dommage…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Microsoft Xbox Elite Series 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes Xbox du moment.

