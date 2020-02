Quelle manette PC choisir ? Notre sélection

Le combo clavier/souris a beaucoup d'avantage, mais la manette c'est tout de même plus pratique par moment. Vous ne savez pas quelle manette PC choisir ? Voici notre sélection des meilleures.

Jouer au clavier et à la souris c’est obligatoire pour les MMORPG ou les jeux de stratégie, mais pour certains titres, notamment les jeux d’aventure, la manette est franchement plus pratique et agréable. Vous ne savez pas quelle manette PC choisir ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleures pour vous aider.

Manette Xbox sans-fil : notre recommandation

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, pas besoin d’y aller par quatre chemins : optez pour la manette Xbox One. Parfois, la solution la plus évidente est la meilleure. Elle est relativement peu onéreuse et fonctionne bien évidemment nativement sur PC. Il suffit de la brancher et vous voilà prêt. Manette Xbox officielle oblige, elle est de bonne qualité et ne brisera donc pas au premier accès de rage contre un boss de Dark Souls.

Son problème principal vient de son alimentation. La manette fonctionne sur pile, il faudra donc régulièrement les changer, ce qui n’est ni bon pour votre portefeuille ni bon pour la planète. Vous pouvez toutefois acheter un kit batterie rechargeable qui sera tout de même plus simple. Vous pouvez également investir dans des piles rechargeables. Sinon, optez pour la version filaire un peu moins chère.

Pourquoi choisir la Manette Xbox One ?

C’est le choix le plus équilibré

Sa qualité de fabrication

Branchez, jouez, en toute simplicité

Manette Xbox Elite Series 2 : la meilleure manette PC

Vous êtes un joueur d’élite, vous méritez mieux que la manette basique de Microsoft, il vous faut du haut de gamme, du premium, le Nec plus ultra, alors optez pour la Manette Xbox Elite 2. Notre test est sans appel : c’est la meilleure manette du monde. Course des gâchettes réglable, croix directionnelle et sticks interchangeables et à la sensibilité ajustable, ou encore quatre « pédales » amovibles qui tombent sous le majeur et l’index de chaque main. Elles sont configurables à l’envi, mais attention tout de même, elles ne peuvent que « doubler » une touche principale pour faciliter certaines combinaisons de touches. Impossible de l’assigner à une touche du clavier sur PC comme « m » pour la carte, « i » pour l’inventaire, etc.

Dans ces conditions, les pédales sont donc d’une utilité relative. Contrairement à la manette Xbox basique, ce modèle Élite, embarque par défaut une batterie, inamovible. Elle se recharge directement via USB C, ou en passant par un petit support sur lequel il suffira de poser la manette pour plus d’élégance. Microsoft annonce une autonomie de 40h, ce qui s’est vérifié en pratique durant notre test complet de la Manette Xbox Elite Series 2, dans lequel vous retrouverez tous les détails sur l’objet.

Pourquoi choisir la Xbox Elite Series 2

C’est la meilleure manette du marché

Configurable très finement

Autonomie impressionnante

Nacon Revolution Pro Controller 3

Surtout connue comme la manette haut de gamme de joueurs PS4 puisque c’est l’une des rares manettes tierces à être sous licence PlayStation, mais la Nacon s’accommode également très bien des PC. C’est d’ailleurs celle que nous recommandons aux joueurs PS4 qui possèdent également un PC… ou aux joueurs PC qui possèdent également une PS4. Retenons qu’elle fait double emplois. Les joueurs PC uniquement ne trouveront que peu d’intérêt à la surface tactile présente sur le contrôleur. Peu exploitée sur PS4, elle est parfaitement inutile sur PC.

Comme pour la manette Xbox Elite elle propose de nombreux réglages, notamment de la sensibilité des sticks. Et vous pouvez également ajouter des poids dans le contrôleur pour l’ajuster. Les joueurs PS4 retiendront aussi ses sticks asymétriques, contrairement à la manette officielle. Vendue 99 euros (en version filaire), la Nacon est un bon entre-deux, coincé entre la Manette Xbox classique et la Xbox Elite Series 2. Pour en savoir plus, vous consulter le test de la Nacon Revolution Pro Controller 3 par Numerama.

Pourquoi choisir la Nacon Revolution Pro Controller 3

Pour ceux qui jouent sur PC et PS4 (ou l’inverse)

Un bon entre-deux

Hautement configurable

Pour monter en gamme avec une manette PS4 et PC, tournez-vous vers la Razer Raiju Ultimate qui aura en plus le mérite d’être sans-fil. On la préfère à la version sans-fil de la Nacon. Quitte à dépenser 170 euros, autant en ajouter 20 pour le must, mais uniquement pour jouer à la PS4 en plus du PC. Sinon, restez sur la manette Xbox Elite Series 2.

8Bitdo : dans oldschool il y a cool

8Bitdo est un fabricant de manettes modernes… au look très oldschool, reprenant le design de modèles iconiques comme ceux des Nintendo, Super Nintendo ou Megadrive. En dépit de ce design à l’ancienne, les manettes sont d’une qualité de fabrication indéniable, et intègre les technologies actuelles : sticks analogiques, vibrations, et USB C notamment.

Il ne faudra toutefois pas y rechercher des fonctionnalités inédites ou des performances impressionnantes. Il s’agit simplement de bonnes manettes Bluetooth qui fonctionneront sur PC et beaucoup d’autres plateformes (dont Android). II va sans dire qu’elles seront parfaites pour les amateurs de rétrogaming. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons testé un modèle 8bitdo il n’y pas longtemps.

Pourquoi choisir une manette 8bitDo ?

Pour le design à l’ancienne

Une bonne qualité de fabrication

Compatible Android

Il existe de nombreuses variante des contrôleurs 8Bitdo. On aime beaucoup la version inspiration Super Nes à 39 euros.

La manette PC pas cher : Logitech F310

Vous trouverez pléthore de manette PC pas chère sur Amazon et ailleurs. Avant d’opter pour un petit prix, gardez en tête que pour la moitié du prix (voir moins) d’une manette officielle, il est impossible d’obtenir la même qualité, et surtout la même longévité. Par défaut, on vous recommandera d’opter pour la manette Xbox One de base. Elle sera plus chère à l’achat, mais sera de meilleure qualité et pourra passer quelques années à vos côtés.

Toutefois, si vous avez un budget limité, la meilleure option est chez Logitech avec la F310, proposée à moins de 25 euros. La réputation de la marque suisse n’est plus vraiment à faire sur les accessoires et il n’y a de raison que cette expertise ne se reflète pas ici. Elle dispose de tous les boutons nécessaires et de stick symétrique. Suffisant pour jouer sans PC quand on a un budget serré.

Pourquoi choisir la Logitech F310 ?

Si vous avez un budget serré

Pour aller plus loin

Pourquoi utiliser une manette PC plutôt que la souris

Si vous cherchez précision et réactivité, le combo clavier/souris et bien évidemment, le plus adapté. Surtout pour des jeux type RTS / FPS / MMO. En revanche, pour le confort et la praticité, c’est une manette qu’il vous faut. Elle est souvent bien plus adaptée aux jeux d’aventure ou de sport. On vous met au défi de jouer à FIFA / PES au clavier. Ces périphériques sont complémentaires et correspondent à des usages différents.

Comment choisir sa manette PC ?

Chercher une manette simple et compacte ou plutôt une manette avancée personnalisable ? Avec ou sans fil ? Avez-vous besoin d’y brancher un micro-casque ? Préférez-vous une manette légère ou au contraire quelque chose qui tient bien en main ? Voici quelques points auxquels il faut faire attention. Sachez que tous les contrôleurs que nous conseillons dans notre guide des meilleures manettes PC disposent d’une entrée/sortie micro, à l’exception du modèle le moins cher.