Test de la Nuki Smart Lock Pro 5e Génération : le meilleur de Nuki sans changer de cylindre

La Nuki Smart Lock Pro de 5e génération reprend toutes les innovations de la Smart Lock Ultra dans un format rétrofit. Elle s’installe sans remplacer votre cylindre existant, tout en conservant les mêmes fonctionnalités et la rapidité de la version Ultra. De quoi prétendre au titre de meilleure serrure connectée du marché, cette fois sans compromis d’installation pour les néophytes.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Nuki est le leader européen des serrures intelligentes, fort de la qualité de ses produits et de son expérience accumulée. Après une quatrième génération ayant apporté peu d’évolutions, si ce n’est la prise en charge de Matter, la marque autrichienne se devait d’innover pour garder son avance sur la concurrence. Fin 2024, Nuki a ainsi lancé la Smart Lock Ultra, un modèle haut de gamme remplaçant entièrement le cylindre de la porte, qui a marqué un tournant avec son format ultra-compact, son moteur rapide et silencieux, et son design discret.

Quelques mois plus tard, Nuki étend sa gamme avec la Smart Lock Pro (5e génération). Le principe est simple : offrir toutes les technologies innovantes développées de la version Ultra dans une solution entièrement rétrofit, c’est-à-dire sans nécessiter de changement de cylindre. Ce modèle est donc idéal si vous êtes séduit par les performances de la Nuki Smart Lock Ultra, mais réticent à l’idée de remplacer votre cylindre existant. La promesse ? Une installation facilitée et un tarif plus accessible, pour une expérience sans clé toujours aussi premium.

Voyons en détail ce que vaut la Nuki Smart Lock Pro 5e Génération et si elle mérite sa place sur votre porte d’entrée.

Un design à la fois premium et discret

Visuellement, la Nuki Smart Lock Pro 5e Génération reprend le parti-pris de design inauguré par l’Ultra. Exit le bloc imposant des anciennes Nuki : la serrure se présente sous la forme d’une poignée circulaire en acier inox brossé, au look à la fois moderne, discret et surtout premium. À première vue, difficile de deviner qu’il s’agit d’une serrure connectée tant l’ensemble respire la sobriété et la qualité. La finition métallisée confère un aspect haut de gamme, et deux bagues de base interchangeables, une noire et une blanche, sont fournies pour adapter l’esthétique de la base au style de votre porte et de votre intérieur.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Un cercle lumineux LED, parfaitement intégré au centre de la poignée, indique en un clin d’œil l’état de la serrure (verrouillée ou non). Un bouton circulaire, lui-même harmonieusement intégré à l’intérieur du cercle LED, permet un contrôle manuel depuis l’intérieur. Les habitués de Nuki reconnaîtront l’ADN de la marque : on retrouve la forme iconique des précédents modèles, mais considérablement affinée grâce aux avancées techniques. En effet, l’abandon du logement pour piles AA au profit d’une batterie intégrée a permis de réduire drastiquement l’encombrement. La Smart Lock Pro reste ainsi relativement compacte, bien que légèrement plus grande que le modèle Ultra : Nuki indique que la version Pro est environ 12 mm plus longue afin de loger la clé à l’intérieur du boîtier. Dans les faits, cette différence de gabarit reste minime et n’altère en rien la discrétion de l’appareil.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La marque a également soigné l’ergonomie. La prise en main de la poignée circulaire est naturelle pour actionner manuellement la serrure si besoin. Surtout, intégrer la batterie directement dans la serrure simplifie la recharge : plus besoin de retirer un accumulateur ou des piles, il suffit de brancher le câble magnétique fourni sous la poignée.

Ce connecteur magnétique évite d’avoir à forcer une prise dans le dispositif, puisqu’il suffit d’un simple contact pour alimenter la serrure. L’autre extrémité du câble se branche en USB-C sur la source d’alimentation de votre choix, comme batterie externe ou un adaptateur secteur — non fourni. On apprécie cette solution astucieuse et la généreuse longueur de câble de deux mètres, qui permettent de recharger la serrure sans la démonter de la porte.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Une fois installée, la Nuki Smart Lock Pro allie esthétique premium et aspect pratique. Elle se confond avec le design de votre porte, pour un résultat particulièrement abouti et discret.

Une installation très simple en quelques minutes

Si la Nuki Smart Lock Ultra exigeait de remplacer entièrement le cylindre, une opération chronophage et quelque peu délicate pour les novices, la Smart Lock Pro simplifie grandement les choses. En effet, son installation est un vrai jeu d’enfant et se réalise en moins de cinq minutes. Elle se réalise sans outils et sans perçage et convient parfaitement aux locataires.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour se fixer à la serrure, la Nuki Smart Lock Pro fait appel à une plaque de fixation métallique. Celle-ci se fixe soit en utilisant un support adhésif, soit via un étrier de fixation qui vient serrer le cylindre existant.

Deux plaques sont donc fournies, une avec un adhésif pré-installé, tandis que l’autre vient avec trois vis prémontées et une clé Allen. Pour vous guider dans le processus d’installation, vous pouvez vous appuyer sur le guide accessible depuis le QR code dans la boîte, ou l’application Nuki.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Une fois la plaque de fixation installée, il suffit d’insérer l’une de vos clés dans le barillet intérieur du cylindre, puis de venir enclencher la Smart Lock Pro par-dessus, sur la clé. La serrure motorisée va ainsi pouvoir tourner la clé à votre place. Aucun câblage n’est nécessaire (la communication se fait en sans-fil et l’alimentation est sur batterie) et vous pouvez à tout moment retirer la serrure aussi facilement qu’elle a été installée grâce au petit bouton de déverrouillage discrètement intégré à la bague.

Pour terminer, l’application effectue un calibrage automatique pour s’adapter à la course de votre serrure et au nombre de tours nécessaires. À noter qu’il est possible d’appairer un capteur d’ouverture de porte ou un clavier tactile extérieur lors de l’installation, bien que ceux-ci soient vendus séparément. De même, vous pouvez finaliser l’installation en connectant la serrure au réseau WiFi ou Matter de votre logement, permettant ainsi de la contrôler à distance et de l’intégrer dans votre écosystème domotique.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

Comme pour toute serrure rétrofit, il convient d’utiliser un cylindre dit « débrayable » (ou à fonction d’urgence). Cela signifie que votre cylindre doit permettre l’introduction d’une clé à l’extérieur, même si une autre est déjà engagée côté intérieur. Si tel est le cas chez vous, vous conserverez la possibilité d’utiliser vos clés physiques habituelles de l’extérieur, en parallèle de la serrure connectée, un atout pour rassurer les moins technophiles, mais aussi pour permettre de rentrer chez vous en cas de pépin.

Si votre cylindre n’est pas débrayable, pas de panique : vous pourrez tout de même installer la Nuki, mais il faudra alors privilégier les moyens d’ouverture connectés car la clé insérée côté intérieur empêchera l’usage d’une autre clé à l’extérieur. Il est donc préférable de le remplacer, soit par le cylindre universel de Nuki, soit d’opter directement pour la Smart Lock Ultra, qui intègre un cylindre débrayable.

Une utilisation intuitive et personnalisable

Au-delà de son esthétique réussie, la Nuki Smart Lock Pro 5e Génération apporte un concentré d’innovations qui rendent son utilisation quotidienne particulièrement intuitive et agréable. Nuki a conservé le même moteur brushless que la version Ultra, ce qui change radicalement l’expérience par rapport à la plupart des autres serrures connectées du marché, souvent bruyantes et lentes. Ici, la Smart Lock Pro se révèle relativement silencieuse et surtout d’une rapidité déconcertante. Fini les longues secondes d’attente devant la porte en train de grelotter l’hiver, la serrure connectée de Nuki effectue un verrouillage ou déverrouillage complet en à peine 1,5 à 2 secondes chrono. On atteint ainsi des vitesses d’exécution trois fois plus rapides que les générations précédentes, faisant jeu égal avec le modèle Ultra.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Selon vos préférences ou votre contexte, l’application Nuki permet de choisir entre trois modes de fonctionnement du moteur : Standard, Insane ou Gentle. En mode Standard, la serrure met environ deux secondes pour verrouiller ou ouvrir, un excellent compromis entre vitesse et douceur. Le mode Insane porte bien son nom : il accélère encore la manœuvre pour descendre à près d’1,5 seconde seulement – idéal pour les plus pressés. Enfin, le mode Gentle opte pour une rotation un peu plus lente et progressive, afin de réduire au maximum le bruit et de s’adapter aux mécanismes de porte qui offriraient plus de résistance.

La force d’une serrure connectée comme la Nuki Smart Lock Pro, c’est également de multiplier les modes d’accès à votre domicile. À ce petit jeu, Nuki fait un quasi sans-faute en offrant une panoplie très complète de solutions pour déverrouiller la porte.

Premièrement, vous pouvez continuer à utiliser votre clé manuellement de l’extérieur, comme n’importe quelle serrure classique (pour peu, que votre cylindre soit débrayable). C’est un point rassurant pour la transition vers une serrure connectée : on garde un plan B traditionnel en cas de besoin.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser votre smartphone pour déverrouiller votre porte. Grâce à l’application Nuki, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte d’un simple tapotement, localement en Bluetooth ou à distance en connectant la serrure en WiFi, sans besoin de bridge, ou via Matter. Mieux, l’application permet d’activer l’option de déverrouillage automatique par géolocalisation. En pratique, la serrure détecte votre arrivée à proximité de la maison et déverrouille la porte automatiquement lorsque vous vous trouvez devant, sans même avoir à sortir le smartphone de la poche.

Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez également piloter l’ouverture depuis votre montre connectée. Par ailleurs, la Nuki Smart Lock Pro s’intègre parfaitement aux principaux assistants vocaux et écosystèmes domotiques du marché. Que ce soit Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit (via Matter), il est possible de vérifier par la voix l’état de la serrure et de la contrôler. Cette compatibilité étendue inclut aussi Samsung SmartThings ou encore Home Assistant, faisant de Nuki l’une des serrures les plus connectées du marché.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Nuki propose en outre des accessoires pour enrichir l’expérience. Le plus populaire est sans doute le Keypad 2.0, un clavier sans-fil à fixer près de la porte, qui intègre aussi un lecteur d’empreintes digitales. Avec ce clavier, vous pouvez attribuer jusqu’à 20 empreintes et 200 codes PIN différents pour ouvrir la porte, par exemple pour vos enfants ou pour une aide-ménagère, sans smartphone. L’application permet de définir des codes temporaires ou limités à certains horaires/jours, pratique pour donner un accès ponctuel.

Autre accessoire compatible, le Nuki Fob, un porte-clés télécommande qui permet un contrôle simple pour ceux qui n’ont pas de smartphone. Enfin, un capteur de porte optionnel peut être installé : il détecte si la porte est ouverte ou fermée et l’application vous alerte si jamais la porte est restée entrouverte, utile pour éviter de laisser la porte mal fermée.

En revanche, Nuki ne propose pas de badges NFC ou de compatibilité Apple Wallet pour ouvrir la serrure d’un simple passage sans contact devant le clavier, comme le propose notamment la Aqara U200.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Notons qu’à l’intérieur, la Nuki Smart Lock Pro conserve un bouton physique au centre de la poignée, comme ses aînées. Son comportement peut se personnaliser depuis l’application, permettant de personnaliser ce qu’il se passe en appuyant une ou deux fois dessus. Par exemple, un appui pour verrouiller, deux pour déverrouiller, ou dans mon cas un appui pour une action « intelligente », c’est-à-dire verrouiller la porte si elle ne l’est pas, ou la déverrouiller si elle l’est. Si besoin, vous pouvez également tourner manuellement la poignée de l’intérieur pour actionner le pêne et ouvrir la porte à l’ancienne.

En outre, Nuki a intégré à la Smart Lock Pro toute une série de fonctionnalités avancées héritées des précédentes générations, tout en y ajoutant les dernières nouveautés de la version Ultra. Par exemple, le cercle lumineux LED en façade indique de manière visuelle l’état de la porte : un anneau entièrement allumé signifie que la porte est verrouillée, tandis qu’un anneau qui n’est rempli qu’aux trois quarts indique qu’elle est déverrouillée. Ce témoin est très pratique au quotidien pour s’assurer en un coup d’œil que la porte est bien fermée en partant. On peut personnaliser l’affichage lumineux via l’appli, voire désactiver le clignotement d’état pour économiser la batterie. Un léger mouvement de la poignée suffit sinon à réveiller l’anneau lumineux afin qu’il affiche temporairement l’état actuel.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Difficile de faire plus épuré que l’interface de l’app Nuki // Source : Yazid Amer – Frandroid

On retrouve également la fonction Lock ’n’ Go, qui permet par exemple de déverrouiller la porte puis de la reverrouiller automatiquement après un délai prédéfini (20 secondes par défaut). Cela peut servir lorsque vous sortez de chez vous : une double pression sur le bouton intérieur déclenche le déverrouillage, vous laisse le temps d’ouvrir la porte et de sortir, puis la serrure se verrouille toute seule derrière vous quelques secondes plus tard. Plus besoin de sortir son smartphone ni de claquer la porte et tourner la clé. C’est le genre de petit détail qui simplifie la vie et évite les oublis.

Au quotidien, cette Nuki Smart Lock Pro est un véritable plaisir à utiliser, tant elle sait se faire oublier par son fonctionnement fluide, tout en offrant un contrôle total et granulaire de l’accès à son domicile.

Par ailleurs, Nuki propose deux abonnements optionnels : Nuki Guarantee Plus et Nuki Smart Housing. Le premier, disponible au tarif de 25 euros, permet de bénéficier d’une extension de garantie de 3 ans avec remplacement du matériel en cas de problème. Le second, particulièrement adapté à la location et intégrable avec des services tiers tels qu’Airbnb, offre également une garantie étendue de 3 ans et un support premium. Ce service est proposé à 69 euros pour un logement, et inclut une réduction sur le kit complet comprenant des accessoires.

Une bonne autonomie et une recharge simplifiée

Sur le plan de l’autonomie, la Nuki Smart Lock Pro 5e Génération reprend le nouveau système inauguré par l’Ultra : une batterie lithium-ion rechargeable intégrée directement dans la serrure. Fini les piles AA à remplacer régulièrement, place à une batterie conçue pour durer plusieurs mois par charge. Nuki annonce une endurance d’environ six mois d’utilisation sur une seule recharge complète, dans des conditions normales d’usage. Cela représente des milliers de cycles d’ouverture/fermeture possibles avant de devoir sortir le câble de charge, une performance très confortable au quotidien.

Bien sûr, l’autonomie réelle variera selon le nombre de manœuvres par jour, le mode de vitesse choisi, la souplesse de votre mécanisme de porte, etc. Mais d’après nos premières semaines de test, la consommation s’avère maîtrisée : le niveau de batterie n’a que faiblement diminué sur cette période et aucun rechargement n’a été nécessaire. L’application Nuki surveille de près l’état de la batterie et vous alerte lorsque le niveau devient faible, bien avant la panne sèche, afin que vous ayez le temps de recharger tranquillement.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La recharge, parlons-en : elle se fait via le câble magnétique fourni, qui vient se clipser sous la serrure. Inutile de démonter la Smart Lock Pro de la porte, on peut la recharger en place. Il suffit de brancher le câble aimanté d’une longueur généreuse de 2 mètres à un port USB-C. Cela peut être un adaptateur secteur ou une batterie portable, tous deux non fournis.

Une charge complète dure environ deux heures, bien que la serrure reste opérationnelle durant la recharge. Vous pourriez donc, par exemple, la recharger entre deux usages, ou la nuit, sans que cela n’immobilise la sécurité de votre porte.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Notons que la batterie n’est pas amovible en tant que telle, Nuki ayant fait ce choix pour gagner en compacité. Cela peut déconcerter les habitués des précédents modèles Pro où l’on pouvait insérer un Power Pack amovible. Ici, le câble propriétaire est la seule manière de recharger. En pratique, grâce à la facilité de branchement magnétique, cela ne pose pas de problème dans l’usage courant.

Et si vraiment vous souhaitez ne jamais vous soucier de la batterie, Nuki propose en option un adaptateur secteur à brancher en permanence pour alimenter la serrure sur prise (ce qui élimine la contrainte de recharge périodique, au prix d’un fil visible le long de la porte). La plupart des utilisateurs n’en auront pas besoin tant l’autonomie est bonne, mais l’option existe pour les plus exigeants.

Une sécurité accrue pour une tranquillité d’esprit

Qu’en est-il de la sécurité sur cette serrure connectée qui donne accès à votre domicile ? C’est évidemment un aspect capital, et Nuki ne l’a pas négligé.

La société fait partie des fabricants de serrures connectées les plus fiables en matière de chiffrement et de protection des données. L’ensemble des communications entre la serrure, le smartphone et les serveurs éventuels est chiffré de bout en bout, avec des algorithmes de niveau bancaire. Plus précisément, Nuki utilise un chiffrement AES 256 bits, couplé à un mécanisme d’authentification de type challenge-réponse, pour toutes ses communications sans-fil.

En pratique, cela signifie qu’intercepter le signal Bluetooth ou Wi-Fi pour essayer de pirater l’ouverture est quasiment impossible, tout comme reproduire des commandes capturées, puisque le système refuse toute instruction qui ne provient pas d’un appareil dûment authentifié. Par ailleurs, Nuki a fait le choix de ne pas imposer de cloud : toutes les données de vos accès peuvent rester locales et donc stockées dans la serrure et votre application. La création d’un compte en ligne n’est pas requis pour le fonctionnement de la serrure et seules les intégrations avec assistants vocaux ou l’accès à distance peuvent nécessiter de transiter par les serveurs de Nuki, situés en Europe et soumis aux réglementations de protection des données.

Hagop Kavafian pour Frandroid

L’entreprise soumet régulièrement ses produits à des audits indépendants. Chaque génération de serrures Nuki a ainsi été certifiée « Secure IoT Product » par l’institut de cybersécurité AV-TEST depuis la toute première version. Cette certification atteste d’un haut niveau de protection contre les attaques informatiques, avec notamment un chiffrement solide, des mises à jour régulières et aucune faille de conception majeure connue. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles de ce côté-là : la porte Nuki n’a, à ce jour, jamais été compromise par une attaque à distance connue, et la société s’aligne sur les standards les plus élevés de l’industrie.

Pour le reste, la serrure connectée elle-même est montée à l’intérieur : elle est donc invisible et inatteignable depuis l’extérieur lorsque la porte est fermée. Cela évite la tentation ou la possibilité de vandalisme direct sur l’appareil. Le boîtier en acier inoxydable est robuste et bien fixé de l’intérieur, rendant très difficile son arrachement sans avoir ouvert la porte au préalable. En outre, l’appli Nuki peut envoyer des notifications si la serrure détecte des anomalies, par exemple, une résistance anormale, signe d’une possible effraction en cours, ou l’ouverture non autorisée de la porte si le capteur de porte est installé.

Prix et disponibilité

La Nuki Smart Lock Pro de 5e génération est en vente sur la boutique en ligne Nuki pour 269 euros. Deux packs sont également proposés, soit avec le Keypad 2.0 pour 359 euros, soit avec le clavier tactile et le capteur d’ouverture de porte pour 419 euros.